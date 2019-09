Luisana Lopilato y el desafío musical desde Canadá a sus compañeros de Rebelde Way

La actriz Luisana Lopilato convocó a sus ex compañeros de Rebelde Way a un divertido desafío musical donde debían cantar algunas de las canciones del programa que en 2002 y 2003 fue furor entre los adolescentes. El video de Luisana a bordo de un auto y cantando algunas de las viejas canciones desde su Instagram no tardó en viralizarse.

La iniciativa de la actriz causó gracia y un gran recuerdo para los fanáticos de la serie que fue un gran éxito entre 2002 y 2003. La tira producida por Cris Morena y protagonizada por Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba fue un verdadero furor, sobre todo entre los adolescentes de aquella época.

En las Instagram stories, Lopilato cantó desde su auto algunas de las canciones de ErreWay, la banda que tenía junto a sus amigos en la ficción, que fue tan exitosa que tuvo giras por todo el mundo. Primero cantó algunos fragmentos de “Quedarme para cosas buens”, luego un poco de “Será de Dios” y finalmente se despidió con “Bonita de más”.

Antes, vía Twitter, había dado alguna señal de lo que se vendría. “¿Ustedes creen que de Rebelde Way sólo me queda la campera? Ojo que los puedo sorprender con unos temones”.

Sobre el final de las stories, Lopilato instó a su amigo Benjamín Rojas a sumarse y cantar algunas de las canciones de la banda que marcó la adolescencia de miles de jóvenes. En la ficción, todos eran compañeros del colegio pupilo Elite Way School, y del elenco también formaban parte la actriz Angie Balbiane, Micaela Vázquez, Diego Mesaglio e Inés Palombo.

Sin embargo, no es la única revisión del pasado de Luisana Lopilato. De hecho, días atrás se confirmó el regreso de otro de los éxitos de la televisión que la tuvo como protagonista: Casados con hijos. La tira de Telefé volvería a la pantalla en 2020 con el mismo elenco, del que forman parte Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato, Érica Rivas y Marcelo de Bellis.