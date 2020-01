Luisana Lopilato y la desopilante táctica para que sus hijos no la dejen pelada mientras duerme

En las últimas horas, Luisana Lopilato sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto en la que se la podía ver en su cama y con una extraña peluca rubia en el pelo. Qué es lo que le hacen sus tres hijos mientras duerme y el insólito rebusque que encontró para no quedar pelada.

"¡No se asusten!", advirtió la actriz de inmediato. "No me hice nada raro en el pelo. Mis hijos no pueden dormir sin agarrármelo, así que la mejor solución fue empezar a usar pelucas para que no me lo arranquen", reveló.

Según confió la ex Rebelde Way, son sus tres hijos (Noah, Elías y Vida) quienes, noche a noche, se turnan para arrancarle mechones de pelo. "Ayer tocó la peluca de Elsa, de Frozen. Tengo que ver qué toca mañana, según a quién le agarra el ataque".