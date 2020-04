Luisana Lopilato y la furiosa respuesta a quienes acusaron a Michael Bublé de violento y machista

Luego de que una serie de gestos bruscos de Michael Bublé hacia Luisana Lopilato durante un vivo de Instagram levantara la indignación de la audiencia, la actriz decidió escribir un descargo.

Así, publicó una placa con la frase "Siempre hace lo correcto y deja para Dios las consecuencias", acompañada por una dura reflexión. "¡Es increíble como son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo!", se lamentó.

"Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia" agregó.

Luisana aseguró que "después de todo el dolor" que pasó con su marido a raíz de la batalla de su hijo Noah contra el cáncer "lo volvería a elegir una y mil veces más".

"Le falta el respeto a mi familia"

La actriz también aprovechó el mensaje para dirigirse directamente a Martín Cirio, el YouTuber conocido por su apodo de "La Faraona", quien había analizado el video en sus stories de Instagram criticando a Bublé.

"Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco", sentenció Lopilato. "El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad y no este tipo de personas".