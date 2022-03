¡Luisana mostró la pancita! La desopilante nota con Bublé, en la que reconoció: "Soy el idiota de la pareja"

Mientras disfruta de su estadía en la Argentina, Luisana Lopilato compartió la entrevista que brindó junto a Michael Bublé para la revista Hello de Canadá. La pareja posó en su fastuosa mansión ubicada en las afueras de Vancouver, habló por primera vez del bebé que esperan y revelaron intimidades de sus hijos: Noah, Elías y Vida.

"Nuestra hija de tres años (por Vida), ya dejó de dormir en la cama con nosotros y ahora lo hace en su cuarto, junto con sus hermanos. Y ahí pensé: 'Oh, ya no tenemos a ningún bebé en nuestra cama. Y necesitaba algo más", reconoció la actriz.

Bublé, por su parte, reconoció que le viene insistiendo desde hace al menos dos años a Luisana para tener un cuarto hijo. "En los últimos dos años le dije muchas veces: 'Me encantaría tener uno más, ¿a vos te gustaría tener uno más?'. Y ella me respondía: 'No, estoy bien así. Creo que tenemos una buena familia'".

"Pero yo seguí insistiendo y le decía: "¿Uno más, no?". 'No, no', me respondía Lu. Hasta que un día, ¿cuándo fue, amor? Nueve o diez meses atrás, de la nada, ella me dijo: '¿Sabés qué? Tal vez uno más'. Me puse muy feliz", sumó el cantante.

La pareja además reconoció que, una vez tomada la decisión, no tuvieron que esperar demasiado hasta que el test dio positivo. "Fue en el primer intento, una gran sorpresa", reconoció Luisana, que posó para la producción de fotos con su incipiente pancita.

El video que grabaron Michael y Luisana

"Creo que mucha gente probablemente no sabe que cuando escribo mis canciones me inspiro mucho en el cine y en la capacidad para nosotros como seres humanos de suspender nuestra incredulidad. Esta fue una de las mejores canciones que coescribí y sentí que merecía un concepto ambicioso y hermoso para el video", reconoció Bublé en diálogo con la revista People.

Luisana coprotagonizó la producción junto a su marido y Michael destacó el protagonismo de su mujer en el set. "Pensé que sería genial poder viajar a través de esas escenas (inspiradas en clásicos del cine) con el amor de mi vida real, mi esposa, que además es una gran actriz, hermosa y maravillosa. Esto para mí fue un asunto familiar genial".

"Me divertí más que nunca en este video, aunque fue una filmación intensa. Creo que fue el tiempo más largo que me tomé para filmar un video musical. Antes los hacía en 16 horas. La gente probablemente pensó que estaba loco cuando les propuse esta idea, pero cuando empezaron a ver las imágenes, creo que se dieron cuenta de lo genial que era. Por primera vez en mi vida, el último día de filmación del video, deseaba que no terminara. Nos divertimos demasiado".

Consultado sobre cómo fue trabajar con su mujer, Bublé reconoció: "Soy el idiota de la pareja. Ella me dijo muchas veces en el set: 'Mike, tenés que ser profesional. ¡Concentrate!. Yo le decía: 'Me encanta hacer música y esa es mi casa, el lugar en el que me siento cómodo. Este es tu lugar. Así que la verdad es que la busqué bastante para ayudarme a perfeccionar la interpretación y asegurarme de que no estaba sobreactuando. No me dejaba de decir que 'menos es más' y creo que tiene razón".