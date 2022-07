Luisito de Cuestión de Peso quiere los dólares del basural: "¡Hay que ir a excavar!"

Con el dólar blue creciendo día a día en la Argentina, a más de uno se le habrá pasado por la cabeza la idea o el más mínimo deseo de encontrarse un bolso, sobre o una billetera con algunos cuantos miles de la moneda estadounidense dentro. A esta altura, con la crisis económica avanzando a pasos agigantados, éste es el sueño de más de un argentino. Lo llamativo es que esto le ocurrió a un grupo de empleados municipales de la localidad de Las Parejas, Santa Fe.

Mientras trabajaban en un basural descubrieron una fortuna: inicialmente se habló de que fueron 20 mil los dólares los hallados, luego esa cifra escaló a 50 mil y tras un nuevo descubrimiento, se estacionó en 75 mil dólares (unos 22.575.000 pesos al dólar blue). Las primeras versiones indican que los billetes estaban dentro de un mueble que tendría doble capa.

Cuando los trabajadores lo rompieron, comenzó a volar dinero por todas partes y, casi de inmediato, se dieron cuenta que se trataba de dólares que estaban en una bolsa. La primera persona en encontrar los billetes lo repartió con el resto de sus compañeros y como se trata de un pueblo chico, la información trascendió rápidamente y muchos vecinos se acercaron el basural para ver si encontraban algo.

De hecho, un hombre también descubrió un bolso con una suma que oscilaba entre los US$20.000 y US$25.000. “El muchacho estaba abrazando el bolso”, relataron los trabajadores del lugar. Actualmente, se prohibió el ingreso al basural y la aparición de una carta le generó mucho más misterio al asunto. Se trata de un papel, fechado en 2009, que lleva escrito el siguiente enunciado: “Una mujer vendió dos propiedades para ayudar a la Organización Mundial de la Salud”.

En la misiva también se hace referencia a una importante suma de dinero en moneda extranjera, en donde se menciona la posibilidad de que sea “un billón de dólares”, aunque escrito con "V", situación que también invita a la confusión. “No le damos identidad a la carta, no podemos asegurar que haya sido encontrada ahí ni que esté relacionada con este hecho. Para nosotros lo que trascendió en ella no significa nada”, sostuvo el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci.

En medio de la fiebre verde, Luis Zerda, conocido como Luisito tras su paso en el 2010 por el ciclo Cuestión de peso y oriundo de Las Parejas, se refirió al descubrimiento y aclaró que estuvo a punto de visitar el basural. “Soy del pueblo y espectador, cuando dijeron ‘hay plata’, pensé que hablaban al pedo y cuando empezaron a salir dólares dije, ‘hay que excavar’”, contó en diálogo con Nosotros a la Mañana y contó que varios de sus amigos fueron a probar suerte.

Consultado sobre de dónde cree que pudo haber salido esta gran suma de dinero, Luisito explicó: “Hay gente grande que no tiene hijos y no dice que tiene plata por miedo a que los sobrinos los internen en un geriátrico para tener la plata. Esto es un pueblo y nos conocemos todos, vas al almacén y hay un comentario, nadie sabe de donde salió la plata, son hipótesis, se va tejiendo, tejiendo. Tampoco nadie vio el ropero y es un misterio de dónde salió la plata”.

Según se supo, muchas de las personas que participaron del hallazgo ya gastaron el dinero. "Algunos no tienen noción de lo que tienen en la mano, como aumenta el dólar, uno se llevo 8 mil, otro 10 mil. Se habla de una mujer, un empresario y un comerciante que fallecieron hace poco", explicó Cristian Ross, periodista de Las Parejas. Mientras que Raúl Núñez, afirmó en diálogo con El Litoral: “El sábado a la tarde, en pleno movimiento de tierra que realizaba con la topadora, enterré un ropero viejo. Calculo que en un tramo enganché una bolsa, pero no me bajé porque tenía problemas con la máquina. Aparentemente, esa bolsa contenía dólares que terminaron volando por todas partes”.

En diálogo con TN, Compagnucci explicó que por la rareza de la noticia y lo que ha generado en la ciudad, "implicó que lo tomemos con la mayor calma y tranquilidad posible". "Sobre todo en este contexto y en una semana en donde se habló del dólar las 24 horas”, dijo el jefe municipal y relató que, tras el hallazgo del lunes, cientos de vecinos acudieron el martes para recorrer el basural, ubicado dentro de un predio que está cercado y es privado.

A pesar de esto, y para evitar incidentes, les permitieron ingresar y llevarse más dinero. “Nuestras conclusiones son simples: en el lugar había un mueble todo roto y el sábado a la mañana, cuando trabajó el topador, en los movimientos de suelo y acomodamiento, se rompió este mueble y se desprendieron los dólares. Ellos no se percataron que había esto hasta el lunes”, reveló Compagnucci.

Finalmente el intendente sostuvo que todo pudo haber sido obra de la casualidad. “Ningún empleado municipal dejó de venir a trabajar. Las tareas siguieron normalmente y hoy todo está igual que antes. Si hubo algún trabajador particular o en relación de dependencia que, ante la fortuna de recibir algunos dólares haya renunciado a su actividad privada no lo sé, sinceramente lo desconozco”, concluyó.