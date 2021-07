Lujo real y también "nac and pop": del exclusivo sillón de Máxima al piso de Luli Salazar

Si bien desde BigBang te lo contamos antes que nadie, ahora que se volvió popular y viral, el lujo con el que vive la Reina Máxima de Holanda en el palacio que se comparte con su familia generó un fuerte revuelo.

En particular, el escándalo se generó después de que trascendiera una foto de Máxima junto a la ministra de Indonesia Retno Marsudi en uno de los salones temáticos del palacio. Entre tantos objetos costosos, recordemos que la remodelación salió cerca de 63 millones de euros, hubo un detalle que llamó la atención de muchos.

Un sillón extraño fue el centro de todas las miradas. Se trata de la silla anudada de Marcel Wanders, un articulo top de colección que se produjo por primera vez en 1996. ¿Y cuánto duele al bolsillo? El pequeño “vuelto” de 21.175 euros, según se publica en el sitio web del diseñador en donde se pueden comprar esa y otras cositas más.

El elevado costó de la obra total de la restauración de la casa familiar, según explicaron en diferentes notas de sitios especializados en arquitectura, tiene que ver con lo antiguo del Palacio Huis Ten Bosch y la Villa Eikenhorst, que datan de 1645. Todo cambio que se realice tiene que ser con muchísimo cuidado para no dañar el patrimonio cultural de cientos de años de Holanda.

Bajo el concepto de darle un “ADN más argentino”, Máxima decidió volver a decorar los ambientes con un estilo más moderno que incluyeron cambios en la tradicional iluminación para poner luminarias LED, que le fueron encargas a Studio Drift, firma especializada en todo lo que tiene que ver con iluminación premium con esa tecnología.

El concepto ADN es algo que Máxima llevo incluso a otro extremo. El tradicional Salón Verde del palacio fue reemplazado por el ahora Salón ADN, que cuenta con una intervención del artista holandés Jacob van der Beugel.

¿Qué hizo a pedido de la reina consorte? El artista incrustó 60.000 pequeñas piedras amarillas para formar una secuencia de ADN que, dicho sea de paso, fue controlada por un genetista, Hans Clevers, para que sea una réplica exacta de la cadena genética de su marido y ella. ¿Un poco mucho no?

Pero no sólo eso. En el salón consiguiente, el Azul, Máxima mandó a construir un museo familiar en donde sobresalen diferentes elementos de la familia real como el manto que llevó Guillermo en la ceremonia de coronación, un par de patines de hielo, una naranja, en alusión al apellido Orange de la familia real, y hasta una pintura de la mascota de la familia.

Las bibliotecas y las oficina de Máxima también tienen el mismo estilo de murales, muebles mordernos, iluminación de la mencionada empresa y diseños contemporáneos. Luego están los salones temáticos, como el de China, que también lleva una impronta relacionada con el país asiático.

Otra de las "exponentes" del gusto y lujo argentino es la célebre Wanda Nara. Es que a principios de febrero la casa en donde vive junto a su esposo Mauro Icardi en París fue desvalijada.

Entre los objetos que se llevaron los ladrones, se encuentran joyas, relojes y ropa de lujo. Según precisó la fuente, que no brindó muchos más detalles, el monto de lo robado está valuado en aproximadamente 400 mil euros.

La casa, ubicada en la zona de Neuilly-sur-Seine, cuenta con un amplio comedor con vista a los jardines; un living con chimenea, en donde suelen reunirse para celebrar momentos especiales; y una oceánica pileta cubierta, rodeada de columnas grecorromanas e iluminada por una tenue luz, que ingresa desde un techo de vidrio cuadrado.

Pero el lujo no es solamente algo exclusivo de los argentinos que viven en el exterior. Para ser un poco "nac and pop", en el coqueto barrio de Nuñez más precisamente sobre la avenida Libertador, una de las modelos más conocidas del país fue noticia por el precio de su modesto alquiler.

Días atrás se dio a conocer que Luciana Salazar se mudó, junto a su hija Matilda, a un muy ostentoso departamento ubicado en el Chataeu Libertador, un edificio de 40 plantas​ ubicado en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata uno de los más exclusivos de los barrios porteños que cuenta con cine, spa y sala de masajes, entre otros muchísimos lujos.

El duplex formado por dos departamentos a pedido de Luli -originalmente, los espacios estaban separados-, tiene 450 metros cuadrados y, según detalló Gente, le cuesta a la modelo 9.000 dólares mensuales (algo así como 1.497.622 pesos) más $160 mil de expensas que la blonda suele abonar todos los meses y aumentan según el uso que le dé a las instalaciones.

Lo cierto es que luego de que se diera a conocer esta información, la participante de La Academia de ShowMatch -que vive en una gigantesca casa en un country durante los fines de semana- confirmó que se mudó, pero desmintió que las imágenes que trascendieron correspondan a su actual vivienda. “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos. Y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”, dijo.

En diálogo con Los Ángeles de la mañana, Luciana sostuvo que efectivamente se encuentra viviendo con su hija en el Chataeu Libertador, pero aclaró: “Sí, es ese el edificio. Yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento. No me recupero todavía. No terminé (de acomodarlo) y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, dijo, y explicó que sigue teniendo su casa de Nordelta, en la que se instala los fines de semana.

El Chataeu Libertador cuenta con servicios de hotelería cinco estrellas: tiene restaurantes, bares, cine, salones para adolescentes, sala para el cuidado de los niños, spa, sala de masajes, sauna, peluquería, solárium con hidromasaje externo, servicio de manicuría y pedicuría, un salón de fiestas con cocina y parrilla dentro del lugar.

Como si fuera poco, cada departamento también tiene su propia cochera y baulera, cancha de tenis, gimnasio súper equipado, jaula de golf y para los más chicos un parque con juegos. Además, tiene dos piletas olímpicas; una al aire libre para el verano y la otra techada para en invierno. Empresarios importantes y Wanda Nara, cada vez que visita Buenos Aires, se hospedan en el edificio.

A mediados de marzo, Luciana se refirió al supuesto pacto que tiene con Martín Redrado. "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18, son 10 mil dólares por mes”, había contado Majo Martino, en Hay que ver (El Nueve). A su vez, remarcó que el economista debe cumplir con este paso hasta que Matilda cumpla los 18 años. "No tiene que pasar algo entre ellos. Esto es más allá de si están juntos o no", dijo.

Frente a esto, Luli fue contundente y aclaró que no tenía ningún trato económico con el economista. "Esta última oportunidad se la di yo a él. Yo le estoy pidiendo a Martín que nos deje tranquilas, que se quede con su novia. Vive lastimándome, no habla, pero habla con sus hechos. Su abogado habla por él, el hijo y la foto. Cuando Matilda era muy bebé y él la conoció, me dijo que le encantaría ser la imagen masculina de ella", contó.