Lujos y más lujos: ¿qué dijo Luciana Salazar sobre el departamento de 9 mil dólares que alquila en Núñez?

Días atrás se dio a conocer que Luciana Salazar se mudó, junto a su hija Matilda, a un muy ostentoso departamento ubicado en el Chataeu Libertador, un edificio de 40 plantas​ ubicado en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata uno de los más exclusivos de los barrios porteños que cuenta con cine, spa y sala de masajes, entre otros muchísimos lujos.

El duplex formado por dos departamentos a pedido de Luli -originalmente, los espacios estaban separados-, tiene 450 metros cuadrados y, según detalló Gente, le cuesta a la modelo 9.000 dólares mensuales (algo así como 1.497.622 pesos) más $160 mil de expensas que la blonda suele abonar todos los meses y aumentan según el uso que le dé a las instalaciones.

Lo cierto es que luego de que se diera a conocer esta información, la participante de La Academia de ShowMatch -que vive en una gigantesca casa en un country durante los fines de semana- confirmó que se mudó, pero desmintió que las imágenes que trascendieron correspondan a su actual vivienda. “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos. Y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”, dijo.

En diálogo con Los Ángeles de la mañana, Luciana sostuvo que efectivamente se encuentra viviendo con su hija en el Chataeu Libertador, pero aclaró: “Sí, es ese el edificio. Yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento. No me recupero todavía. No terminé (de acomodarlo) y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, dijo, y explicó que sigue teniendo su casa de Nordelta, en la que se instala los fines de semana.

El Chataeu Libertador cuenta con servicios de hotelería cinco estrellas: tiene restaurantes, bares, cine, salones para adolescentes, sala para el cuidado de los niños, spa, sala de masajes, sauna, peluquería, solárium con hidromasaje externo, servicio de manicuría y pedicuría, un salón de fiestas con cocina y parrilla dentro del lugar.

Como si fuera poco, cada departamento también tiene su propia cochera y baulera, cancha de tenis, gimnasio súper equipado, jaula de golf y para los más chicos un parque con juegos. Además, tiene dos piletas olímpicas; una al aire libre para el verano y la otra techada para en invierno. Empresarios importantes y Wanda Nara, cada vez que visita Buenos Aires, se hospedan en el edificio.

A mediados de marzo, Luciana se refirió al supuesto pacto que tiene con Martín Redrado. "Son 13 mil dólares por mes hasta los 5 años de Matilda, después hasta los 18, son 10 mil dólares por mes”, había contado Majo Martino, en Hay que ver (El Nueve). A su vez, remarcó que el economista debe cumplir con este paso hasta que Matilda cumpla los 18 años. "No tiene que pasar algo entre ellos. Esto es más allá de si están juntos o no", dijo.

Frente a esto, Luli fue contundente y aclaró que no tenía ningún trato económico con el economista. "Esta última oportunidad se la di yo a él. Yo le estoy pidiendo a Martín que nos deje tranquilas, que se quede con su novia. Vive lastimándome, no habla, pero habla con sus hechos. Su abogado habla por él, el hijo y la foto. Cuando Matilda era muy bebé y él la conoció, me dijo que le encantaría ser la imagen masculina de ella", contó.