Luli Fernández viajó a Brasil en familia y reveló: "Todos tuvimos Covid, fue angustiante"

Luli Fernández armó las valijas y partió junto a su marido y su hijo a Río de Janeiro. La modelo fue muy criticada por compartir fotos jugando en la playa junto a su bebé, motivo que la llevó a blanquear que toda su familia se contagió de Covid en el mes de agosto.

"Les comparto por acá lo que subí a mis historias, porque sé que muchos no las ven y están escribiéndome por privado súper preocupados por nosotros. Traté de responder los mensajes en la foto, pero son tantos que es imposible", aclaró de inmediato la modelo, atenta a las críticas y la preocupación, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que también atraviesa el país vecino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lejos de sumarse al tono belicoso de algunos haters, Luli decidió aplacar las aguas: "Gracias por preocuparse por nosotros. Me sorprende el amor que recibimos siendo esta una comunidad virtual, donde no nos conocemos. Toda mi familia se enfermó durante el mes de agosto. Cuando digo toda mi familia, es todo. No sólo Inda (su hijo), Cristian (su marido) y yo".

"Tuve familiares internados y vivimos días súper angustiantes. Poco a poco fuimos recuperándonos todos. Antes de decidir re programar estos pasajes que habíamos sacado antes de la pandemia, decidimos hacernos el análisis de anticuerpos. El resultado fue positivo", detalló.

La modelo intentó llevar tranquilidad a aquellos que le advertían que podía volver a enfermarse. "A partir de dicho resultado, el médico nos dijo que viajemos tranquilos porque no podíamos contagiarnos. Mientras tengamos anticuerpos estamos cubiertos, así me lo informó el doc. Por tal motivo, viajamos con cierta tranquilidad aunque, como todos, el temor y la angustia que todo esto genera hace que estemos atentos y súper cuidadosos".

Luli también se tomó el tiempo para responderle a algunas seguidoras que cuestionaron el peso de su hijo. "A las que se preocupan porque lo ven flaquito a Inda, él es flaco, pero su porcentaje de crecimiento viene bárbaro y según su doctor es un niño súper sano y fuerte".