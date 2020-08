Luli no está sola: los políticos que conquistaron a famosas y cómo rebotaron en cada intento

Carla Peterson y Martín Lousteau

En 2011 se conocieron por amigos en común que estaban convencidos de que entre ellos habría buena química. La fecha en la que se juntaron fue todo un reflejo de lo que vendría. "Fue en una noche de elecciones. Se elegía Jefe de Gobierno de la Ciudad en 2011, ganó Mauricio Macri. Y era el cumpleaños de mi hermano también", recordó con lujo de detalles el economista, en una de las entrevistas que brindó de cara a la campaña legislativa de 2017.

Si bien en ese momento ambos, según confesaron tiempo después, se sintieron atraídos el uno por el otro, todavía quedaban dudas. "A mí me gustó, pero no pensé que me iba a ir tan bien como me fue. Me venía yendo muy mal", contó la actriz en la misma entrevista en el living de Susana Giménez. "Yo le di el PIN de mi teléfono, lo que se usaba antes para chatear. Fui yo a dárselo. No sabía si él era tímido o no. No es nada tímido", dijo la actriz. "Estuve un mes persiguiéndola", dijo el economista, entre risas.

Al año de relación la pareja se enteró que estaban esperando a su hijo, Gaspar. Corría el 2012 y ambos estaban en los Estados Unidos debido a que el economista se encontraba trabajando en la universidad de Yale. Ahí fue cuando decidieron casarse para poder simplificar todo los trámites burocráticos que tendría. Nos casamos porque estaba embarazada. Él siempre se quiso casar conmigo pero en esa situación, por un tema de papeles y seguro médicos nos tuvimos que casar. Fue rápido, en los Estados Unidos, no le dijimos a nadie. Después se enteró mi suegra porque salió en el diario por una entrevista. Mi mamá me llamó y me dijo '¿¡te casaste!?" Imaginate, soy su hija más grande", contó Peterson.