Luli Salazar blanqueó que la separación de Redrado fue por ella: "Le dije que se hiciera cargo"

Luciana Salazar se encargó de ponerle más picante a la separación de su ex pareja el ex titular del BCRA, Martín Redrado, y la empresaria María Luján Sanguinetti. Sin pelos en la lengua le pidió la palabra a sus compañeros en Polémica en el Bar y sostuvo que el motivo de la ruptura fue que el economista sigue enamorado de ella.

“Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas”, señaló la modelo en referencia a Matilda, la hija que nació en 2017 por el método de subrogación. “Ni yo, ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”, continuó Luli, ahora a punto de quebrarse.

En ese panorama, Salazar contó que le planteó al economista lo incompatible de la situación. “Hacete cargo, somos nosotras o es lo otro. Él eligió, y nos eligió a nosotras”, aseguró la panelista, quien reveló que todo este tiempo se contuvo de manifestarse públicamente, ya que tenía pendiente unas vacaciones con Redrado para definir la situación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante su relato, Luciana contó que tuvo que frenar algunas propuestas de Redrado “de afecto físico” y recordó que el año pasado, estando en pareja con otra persona, “me dijo que me seguía amando”. Otra cosa que molestó a la modelo fue el distanciamiento de su ex pareja con Matilda. “Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente, porque los chicos se encariñan y me empezó a preguntar por él”.

Salazar, por otro lado, se enojó con las versiones que dicen de que se habría alegrado al enterarse de la noticia. “Basta de machirulaje, de decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. En todo caso, fue una decisión de él, yo no tuve nada que ver”, añadió.

Redrado y Sanguinetti terminaron su relación luego de tres años a pesar de haberse mostrado muy enamorados en algunas salidas que compartieron a la vista de los flashes.

La ruptura habría surgido cuando la mujer de 42 años le planteó la idea de convivencia y él no estuvo de acuerdo, según publicó la revista Paparazzi. A mediados de marzo del 2019 se había instalado el rumor, que afirmaba que la pareja no iba más y que estaría separada por diferencias personales. Pero luego fue desmentido por los protagonistas y desde ese tiempo hasta hoy disfrutaron de un tiempo lleno de amor que parecía tener un futuro prometedor.

Sanguinetti, es una empresaria del mundo turístico dedicado cien por cien a las mujeres y en su tiempo libre se dedica a llevar adelante una PyME orientada a la venta de carteras por redes sociales. Cuando comenzaron a salir, Redrado había logrado el visto bueno de sus hijos, Tomás y Martina, frutos su matrimonio con Ivana Pagés. De hecho, los jóvenes fueron parte de algunas de sus tardes playeras en Punta del Este durante el último verano.