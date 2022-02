Luli Salazar contó que Matilda le preguntó por su papá: "Me dijo que le gustaría tener uno"

Luciana Salazar tiene una familia numerosa y constituida por grandes artistas. Por ejemplo, sus tíos Ramón Bautista Ortega, más conocido como "Palito" Ortega y Evangelina Salazar son nombres sobresalientes en el ambiente del espectáculo nacional.

Como sabemos las familias hoy en día pueden ser de muchos tipos, algunas más clásicas, compuestas por mamá , papá y niños y otras como la que eligió, Luli, la familia monoparental. Años atrás la rubia realizó una subrogación de vientre y así llego Matilda a su vida.

Sobre esto, en dialogo con el medio chileno, "Las Últimas Noticias", Salazar contó detalles del íntimo diálogo que tuvo con su hija Matilda, de 4 años, quien recientemente le preguntó por qué no tiene papá. "Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad", dijo.

"Le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia", relató Luli en la entrevista: Y siguió: "Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó por su papá. Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple y decirle la verdad", explicó la rubia.

Salazar además se sorprendió cuando Matilda le comentó, al día siguiente, que le gustaría tener un papá. "De la nada, al otro día me dijo que le gustaría tener un papá". La frase reveladora de su niña de rizos dorados, la dejó en shock y pensando: "Hay cosas que me guardo para mí y para ella. Le expliqué que todas las familias pueden ser diferentes, pero que siempre están los unos para los otros, no importa haya papá o no".

Salazar se convirtió en madre en diciembre de 2017, cuando su pequeña nació en Sarasota, Estados Unidos, a través del alquiler de un vientre. Si bien llevó adelante su sueño acompañada de su ex pareja, Martín Redrado, Luciana siempre aclaró que el economista no es el papá.