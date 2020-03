Luli Salazar explicó por que la vincularon con uno de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando

Después de que Luciana Salazar plantara a Mirtha Legrand en su primer programa, la furia de los productores y responsables del canal Trece estalló, al punto de que el propio Nacho Viale utilizó sus redes sociales para decir que la actitud de "Luli" le parecía una falta total de respeto.

En medio de las críticas, y con el regreso de Jorge Rial a Intrusos luego de sus vacaciones, este lunes la modelo decidió hacer un móvil con el programa de América para finalmente contar su verdad. "Me afectó muchísimo que me relacionaran con un asesino", dijo dolida, y agregó que sospecha de que esta situación tiene "un tinte político".

El problema entre Salazar y el canal comenzó el pasado viernes, cuando en el programa Los ángeles de la mañana Yanina Latorre aseguró que la modelo estaba en pareja con el ex suegro de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La panelista comentó que aunque la rubia había negado el vínculo, ella tenía una muy buena fuente que acreditaba que ambos estaban en pareja. Además, relató que la hija del empresario que saldría con "Luli", había sido hace un tiempo novia de Thomsen, y por eso en el graph escribieron: "¿Luli Salazar, la suegra de Máximo Thomsen?".

Solicito expresamente a toda la produccion de @LosAngeles_ok @el_trecetv y a Mariano Chihade que borren ese Graph donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino. Me parece una maldad terrible y tomare cartas en el asunto. pic.twitter.com/pfi7abgHfY — luciana salazar (@lulipop07) March 6, 2020

Al ver esta pregunta, Salazar se enojó muchísimo, y usó sus redes sociales para hacer su descargo. A pesar de que estaba dolida con lo que habían hecho en el programa de Ángel de Brito, la rubia también se molestó muchísimo con el Trece, y por eso decidió no asistir el domingo al primer programa de Mirtha Legrand.

"Paso a contar: Luciana se bajó del programa por un graph que apareció en Los Ángeles de la Mañana y dijo que "nunca mas irá a ningún programa de el Trece. Yo creo que esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de Salazar, a quien se lo dije, por eso lo hago público", escribió en su Twitter Nacho Viale, productor de los almuerzos de su abuela.

Paso a contar: @lulipop07 se bajo del programa por un graph que apareció hoy en @LosAngeles_ok y dijo que "nunca mas irá a ningún programa de @eltreceoficial ni se piensa sentar, hasta que el canal, la productora del programa le pidan disculpas". — Nacho Viale (@nachoviale) March 6, 2020

A raíz de esta situación, Legrand dijo que estaba enojada con "Luli" porque su actitud estuvo fuera de lugar. “Me tomó por sorpresa lo que sucedió. Me avisó Karen, una de mis productoras. ¡Es increíble! La protesta debe hacerla en el programa que emitió el comentario. ¡Me molestó!", dijo al aire la "Chiqui".

Con varios frentes abiertos, y luego de haber recibido críticas, finalmente la modelo decidió hablar del tema en Intrusos, y entrevistada por Jorge Rial, aclaró que lo que más le molestó fue el graph donde pusieron que era la suegra de Thomsen.

"Estaban mostrando una foto en la que no estaba yo y preguntaban si yo era la suegra de Máximo Thomsen. Ellos me vinculaban con un amigo mío, pero el día anterior ya les había dicho que no era mi pareja, y me relacionaban con uno de los coautores de uno de los asesinos del terrible crimen de Fernando Báez Sosa. Yo el día anterior les aclaré a todos los miembros de ese programa que él no era mi pareja, y si al otro día vuelven a decirlo, es con mala fe", se lamentó.

Además, aclaró que se enojó mucho con el canal, porque después de que pidiera particularmente que borraran el graph, en lugar de darlo de baja, lo compartieron en todas sus redes sociales, lo que le pareció una cargada.

En cuanto al enojo de Legrand, "Luli" sostuvo que ella no tiene ningún problema con la conductora de los almuerzos, pero que no podía ir a sentarse en el programa cuando horas antes la habían difamado. "Entiendo que Nacho se equivoca al decirme que no soy profesional, con todas las productoras que trabajé yo nunca tuve problemas, soy muy cumplidora, y no me sentía para nada cómoda si iba al programa. A Mirtha es a la persona que yo más admiro de este medio", se excusó.

Del mismo modo, Salazar contó que el año pasado iba a ir al último programa de la "Chiqui" pero que días antes tuvo que suspender porque se enteró que era muy probable que ella o su hija Matilda ganaran un Martín Fierro digital, lo que le parecía muy importante. "Lo que pasó esta vez Mirtha se lo tomó a título personal, y no sé si a ella le explicaron bien lo que pasó. Cuando baje un poco todo, la voy a llamar, porque ella merece que le explique. No siento que le haya fallado, el problema es con el canal", comentó.

Consultada por Rial, la rubia también confesó que cree que esto que pasó en Los Ángeles de la Mañana tiene que ver con una venganza política de parte del ex gobierno, debido a que desde que empezó a twittear información no muy favorecedora, le pasaron cosas que le parecieron sospechosas.

"Yo desligo un poco al canal de que se trate de algo relacionado con la política, pero sí sospecho de la productora Mandarina. Hace muy poco, me pasó algo que hicieron de muy mala fe. Inventaron un chat de mamis que no existe, en el que estoy. Sí me sacaron una foto ahí, pero mi hija no había comenzando, y todo este chat había sido previo antes de que me hija empiece. Una de las panelistas dijo que en mi Whatsapp yo tenía una foto desnuda, y tengo una dándole un beso a mi hija", aclaró.

"Mintieron con el supuesto chat y no entiendo por qué hay un ensañamiento en mi contra. Yo le encuentro a todo esto un lado político. Al grupo lo dejo de lado en esto y de hecho ya recibía las disculpas. De la productora no sentí disculpas, sino que hoy siguieron fogoneando el tema. Me doy cuenta que esto pasó desde que empecé a hablar del Gobierno anterior. También me vincularon con Máximo Kirchner y ni lo conozco. Y lo dijeron esto en ese mismo programa", se lamentó.