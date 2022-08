Luli Salazar, tentada para ser candidata: "Todos los argentinos queremos cambiar la realidad"

Arrancó el armado de listas. Después de que Jorge Rial revelara en Argenzuela que Viviana Canosa recibió la oferta de Juntos por el Cambio y de Javier Milei para presentarse como candidata a intendenta de La Matanza, en el ciclo de C5N sumaron que Mauricio Macri tiene "otro as bajo la manda" y que quiere que Luciana Salazar engrose las listas legislativas de Juntos por el Cambio en las elecciones del año que viene.

De acuerdo a lo consignado por Mauro Federico, Mauricio Macri no sólo es quien apoya y sostiene la candidatura de Canosa, sino que además quiere a Salazar en territorio porteño. "Puede ser para una banca como diputada nacional o en la legislatura porteña, siempre para el partido Juntos por el Cambio", precisó el periodista.

BigBang se contactó con la modelo y le preguntó de forma directa si había recibido una oferta concreta por parte de Juntos por el Cambio para sumarse como candidata en la Ciudad. "La verdad es que no estoy enterada, salvo que lo hayan hablado sin proponérmelo antes. Pero te juro que no lo sé, a mí no me llegó todavía", reconoció Luli.

Consultada sobre si estaba interesada en desembarcar como candidata el año que viene, Salazar sorprendió: "Creo que a casi todos los argentinos nos gustaría cambiar la política en general. Hacer crecer este país espectacular que tenemos".

Casi como si ya se hubiera puesto el traje de candidata, Luli hizo un análisis del presente social, económico y político del país. "Argentina nunca crece, teniendo incluso todos los recursos que tenemos. Creo que hasta que los políticos no dejen de ver la política como un gran negocio y de verdad piensen en la sociedad, sobre todo en la educación, recién ahí van a empezar a cambiar las cosas".

