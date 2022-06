Luli Salazar volvió a apuntar a Redrado: "Lo caro que me salió decirle que no lo amaba más"

Desde que se separaron, el vínculo entre Luciana Salazar y Martín Redrado es pésimo. Durante años, la ex pareja fue y vino, pero hace ya un tiempo que ambos decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Sin embargo, quedaron unidos por Matilda, la hija de Luli, a quien el economista prometió cuidar y ayudar económicamente hasta su mayoría de edad.

De hecho, el actual conflicto tiene que ver con eso. Es que la rubia ya contó públicamente que tras el nacimiento de la niña, Redrado firmó con ella un acuerdo donde prometió acompañarla durante su vida y donde aseguró que iba a pasarle un dinero mensualmente.

Si bien no es su hija biológica, la propia Salazar comentó que su ex pareja sí se comprometió a tener un vínculo con la pequeña, y a ayudarla en todo lo que sea posible, cosa que ahora no está cumpliendo. Eso hizo que Luciana se cansara de las excusas y finalmente judicializó el tema. En breve ella deberá declarar y, según dijo, está dispuesta a contarlo todo.

"Nada me sorprende que, a días de mi declaración en la Justicia, vuelven los falsos rumores de noviazgos míos. Indudablemente algo se quiere tapar. Pero no se va a poder tapar más, por más que busquen eso. Voy a contar toda la verdad en la Justicia", sostuvo la ex modelo en su Instagram, donde además desmintió estar en pareja.

Es que en las últimas horas aparecieron unos rumores que la vinculaban con un hombre con quien supuestamente estuvo de paseo por Nueva York, cosa que ella negó y que además atribuyó como algo que el propio Redrado hizo circular falsamente.

"Primero, de mi vida privada y sentimental no van a saber nada hasta que a mí se me ocurra querer contar algo. Segundo, si hay algo que me importa muy poco es la vida sentimental de mi ex. Por mi que sean felices y coman perdices", escribió Luciana en su cuenta personal de Instagram.

Luego, dijo que lo único que de verdad le interesa es sacar a la luz todas las mentiras de Redrado y que finalmente cumpla con los acuerdos que firmaron años atrás.

"Lo caro que nos salen a muchas no acceder a lo que los ex quieren, incluso físicamente, lo caro que me salió decirle que no lo amaba más. Lo peor de todo es que lo más injusto y condenable se lo lleva mi hija. Me intriga saber cómo va a explicar en la Justicia que hasta febrero de este año los derechos de mi hija se cumplían y después no", cerró enojada la rubia.