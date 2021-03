Luque contra las cuerdas: los chats en los que le negó a Diego estudios cardíacos antes de morir

A medida que avanza la causa judicial por la muerte de Diego Maradona se van conociendo más detalles sobre el estado de salud del ex capitán de la Selección argentina, así como también lo que eran sus cuidados y la calidad de atención médica a la que tuvo acceso los últimos meses de vida. Ahora, se conocieron nuevos chats entre el médico del "Diez", Leopoldo Luque, y la psiquiatra, Agustina Cosachov, en el que blanquean que estaban en conocimiento de la situación cardíaca de Maradona.

La conversación que involucra a Luque es del dos de septiembre del año pasado, es decir, dos meses y medio antes de la muerte de Maradona. Su interlocutor no es otro que un médico de la clínica Ipensa de La Plata, donde el médico de cabecera del DT de Gimnasia quería hacerle un chequeo. En el diálogo minimiza la necesidad de hacer estudios de mayor complejidad sobre la situación cardiológica de su paciente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Tengo idea de que tuvo una cardiopatía y lo que no sé es si tiene algún estudio reciente", le advierte el médico de Ipensa a Luque. El neurocirujano le contesta con el siguiente audio: "A él la vez pasada le hicieron un ecodoppler, un doppler, un ecocardio y también de vasos del cuello, electrocardiograma y los cardiólogos de la clínica de Olivos dijeron que estaba todo bien. Él se medica con Lozartan para la presión”.

"Básicamente sería eso en principio, un electrocardiograma, nada de estudios de perfusión y esas cosas me parecen demasiado y la idea es hacerle algo digamos general y medio rápido, por el tema del coronavirus, ¿viste? No tenerlo mucho ahí y además él no le simpatiza mucho estar en los sanatorios", agregó Luque.

El médico de la clínica platense le insiste con los estudios más profundos: "Te preguntaba por el tema de la cardiopatía porque acá nosotros lo que hacemos bastante rápido son estudios de perfusión que son cortos, es hacerle un estrés físico y eyectarlo y mirarlo bajo la cámara".

Pero Luque rechaza el ofrecimiento: "Lo de perfusión, no. Te diría que no porque además él no va a querer, así que hacemos eso que dijiste al principio, digamos los estudios básicos del chequeo e impecable con eso, ¿dale?".