Luque enfureció y Dalma y Gianinna lo liquidaron: "Tratabas a papá como si fuera una mierda"

Dalma y Gianinna Maradona reaccionaron con vehemencia a los dichos que tuvo quien fuera el médico de su papá durante sus últimos años de vida, Leopoldo Luque. Las dos hijas mayores de Diego Armando Maradona utilizaron sus historias de Instagram para transmitir su enojo por los insultos que el procesado expresó hacia un movilero.

La mayor de los herederos del "10" subió dos imágenes. La primera es de una imagen del doctor cuando estuvo de invitado en la mesaza de Mirtha Legrand, donde se lo ve sonriente y con un gesto lúcido y contemplativo. A la foto, Dalma la acompañó con una durísima sentencia que representa el rechazo hacia las actitudes que tuvo. "Acá no se te veía tan incómodo con la prensa", escribió la mamá de Roma.

En la siguiente historia, directamente puso un texto negro sobre blanco con una ampliación de su enojo y denuncia. "¿Y sabés por qué no pienso parar? Porque tuve que escuchar mil veces cómo tratabas a mi papá como si fuera una mierda. Cómo se reían de él. Están todos los audios y ya no soy más la loca", expresó Dalma, haciendo referencia a las escuchas que son parte de la causa donde se puede comprobar un trato despectivo de Luque al ex DT de la Selección Argentina.

Por el lado de la menor de las hijas de Claudia Villafañe, las respuestas fueron más contundentes, aunque también más escuetas. "Nefasto, violento, hipócrita. Se van cayendo las caretas", señaló en la primera de sus historias, también marcando el contraste entre el Luque que hablaba con paz ante la prensa y el que se vio durante el último lunes. "Tenés los días contados", dice la ex de Sergio "El Kun" Agüero en la siguiente publicación.

Las reacciones de Dalma y Gianinna se dan luego de que Luque insultara y rechazara la presencia de un móvil del programa Intrusos en la puerta de su domicilio. "No rompas las pelotas, no me rompas las pelotas", fue lo primero que dijo el profesional de la salud ante la comprobación de que se acercaba un movilero con el micrófono en la mano a la puerta de su chalet.

Al mismo tiempo, la primera pregunta que le lanzó el periodista también le puso picante a la escena. "Condena de 8 a 25 años, ¿algo para decir?", esgrimió el notero. "No rompás los huevos, flaco. Ya te dije que no voy a hablar. No me rompás las pelotas. Te dije que no", repetía Luque en un estado de claro enfado.

Luego el movilero continuó insistiendo y hasta llegó a citar al abogado Matías Morla, representante legal de Maradona durante sus últimos años de vida. "Dijo que a Diego lo mataron. ¿No hay nada que quieras aclarar, decir?", preguntó respecto a la afirmación que brindó el letrado. "No me rompás las pelotas en mi casa. ¿No se cansan?", reprochó Luque, justo antes de salir en su motocicleta.

El 25 de noviembre de 2020 pasaba a la eternidad Diego Armando Maradona, transformándose en una de las leyendas populares más importante de la Argentina. El misterio alrededor de su muerte y la comprobación pericial de que su fallecimiento era evitable, conmovieron a toda la población. Además de Luque, la causa también tiene como procesados a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz, la médica coordinadora Nancy Edith Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid.