¡Luzu TV vs. Olga! Occhiato chicaneó a Migue Granados: "Nosotros empezamos de a poco"

La guerra de egos por ver quién produce mejor y quién capta mayor público nunca deja de existir y mucho menos en la farándula. Cuando se trata de algo tan valorado como lo es hoy en día el streaming, los referentes también se pelean. Ahora se abrió una nueva grieta: Nicolás Occhiato con Luzu TV vs Migue Granados con Olga.

El lunes 12 de junio, Granados dio comienzo a un nuevo ciclo en su vida: un proyecto de streaming que ubicó en una sala en una esquina en pleno Palermo iluminado y vidriado, con parlantes por fuera, para captar a todo su público y lo hizo nada más ni nada menos en el mismo horario en que Occhiato, que rompe todo tipo de audiencia con su propio programa.

El humorista es muy popular y tuvo su programa propio por televisión por años. Por lógica iba a arrastrar a todos sus seguidores a este nuevo proyecto y lo logró. Comenzó tan bien que tan sólo un mes después de dar comienzo, anunció a través de la cuenta oficial del programa, llamado “Soñé que volaba”, que próximamente darán un show en el estadio de River Plate junto a Sofi Morandi, Julián Lucero y Lucas Fridman.

En su cuenta de Twitter, Migue lo anunció y publicaron una imagen de los integrantes del programa junto a Julián Lucero, que ya se fue del programa. Los seguidores se hicieron oír “Jalaremos motonetas”; “Pero hace horas arrancaron con Olga y ya tiran un River”; “Estoy en reunión en el trabajo y no estoy pudiendo escuchar el show, ¿es en serio esto?”, "Olgapalooza” y "¿Es en serio colorado horrendo?", entre muchos otros mensajes. Para lamento de ellos, todo se trató de una broma de Migue. Pero Occhiato no lo entendió.

El creador de Luzu TV hoy repudió la broma y se mostró disconforme con que la posibilidad de que su competencia directa brinde un espectáculo en el estadio más grande de Buenos Aires, en el cual podrían ingresar más de 80 mil personas. ¿A qué se debe esta indignación? El ex de Flor Vigna sabe que de dar ese paso, Granados estaría marcando un camino mucho más amplio que el que él mantiene con su plataforma. Aunque sea una broma que no entendió, igual mostró su enojo con su competidor directo.

Fue por eso que esta mañana, mientras realizaba su programa “Nadie dice nada” junto a Flor Jazmín Peña, Nacho Elizalde y Momi Giardina, hizo un breve descargo y planteo por el anuncio de Granados, sin mencionarlo y dejando comentaros al pasar. En principio, comenzó especulando con qué pasaría si además de la fecha que tienen programada para presentarse en el Luna Park, anuncian también otro show en el Gran Rex. Pero entre el diálogo y las ganas, los productores del programa también aportaron el Movistar Arena como un posible escenario lo cual el oriundo de Luzuriaga no dejó pasar y aprovechó la oportunidad.

“Movistar es el año que viene. Vos no podes escalar así. No podés hacer un River apenas arrancás, ¿entendés?. Tenes que ir de a poco porque sino no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto… Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando”, argumentó. Y en la misma línea, su compañera Momi acotó: “Es de menos a más”.

Cuando Occhiato mencionó el “ir de a poco”, hizo referencia a que él creó su propio canal de streaming hace ya dos años y hasta el momento realizó una función en el Teatro Gran Rex el año anterior y ahora irá por la segunda vuelta en el Luna Park. Además, hace pocos días brindaron una función en un teatro en Córdoba, pero nada que tenga tanta relevancia ni magnitud como lo es el Monumental.

Por eso mismo, buscará dar el impacto agregando nuevas fechas y funciones para ver si puede al menos alcanzar algún porcentaje no de la misma cantidad pero si intentar acercarse a los números de personas que se manejan en River. Aun así, por el momento, Granados se llamó a silencio aunque resta definir si querrá decir algo al respecto en su programa de mañana. ¿Quiebre en el streaming? Tranquilos, muchachos. Hay lugar para todos…