Luzu y Olga hicieron la amistad: Occhiato reaccionó a la nota con Messi y Migue Granados se emocionó

Cuando parecía que había una mini guerra de streamings a punto de surgir, los dueños de los dos canales más vistos en YouTube pusieron una pausa, se dieron la mano, se bancaron mutuamente y apoyaron la nueva dinámica donde no existe el enfrentamiento sino el orgullo de que una plataforma crezca producto de su buena producción. Así lo dieron a entender Nicolás Occhiato y Migue Granados, ambos creadores, al transmitir en simultáneo la entrevista con Lionel Messi, simplemente por apoyo.

Fue hace exactamente dos meses cuando las aguas parecieron dividirse, en el momento en que hacia poco tiempo se había lanzado Olga, plataforma de Granados, para competir directamente contra Luzu TV hasta en el mismo horario. En ese entonces, después de un mes de su creación, el humorista lanzó la noticia de que iba a realizar un show en el Estadio Más Monumental (River Plate) junto a sus compañeros de streaming, algo que cayó sumamente mal en el programa de Occhiato y hasta se lo hizo saber en vivo y en directo.

"No podés hacer un River apenas arrancás. Es como que tenés que ir de a poco. Porque si no, no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom cuando no teníamos un mango. Éramos 1.500, hicimos esto. Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando", había declarado la ex pareja de Flor Vigna durante una emisión.

La reflexión del conductor ex Combate llegó hasta los oídos de sus rivales en Olga, quienes a través del humor comenzaron a desarrollar una respuesta a la altura de la crítica y de esa manera se defendió Granados mediante una entrevista en la cual le preguntaron por la posibilidad de realizar un espectáculo en el estadio más grande de Buenos Aires, con capacidad de hasta 80 mil personas.

"Empezó como una joda y un momento nos llamó el club cuando estábamos al aire", relató Migue. "El público nos conoce y es parte de una joda entre nosotros. Entonces es como que son accionistas de una gran broma de decir: 'Che, ¿llenamos River para romper las bolas?'. Es como que, por ese lado, están más copados. A nuestro público le gusta todo el delirio ese que está re bueno, la verdad estamos contentísimos", agregó.

Luego, cuando al ex Sin Codificar le preguntaron sobre las declaraciones de Occhiato, confirmó que sabía sobre la polémica, pero que no le daba trascendencia. "Lo escuché porque la gente se encargó de decir que él lo había dicho por mí. No me ofendió para nada. Es mi amigo Nico. Me cagué de risa", aseguró. "Le pone like a mis posteos, yo al de él y nos cagamos de risa. Está todo bien", precisó, para despejar dudas acerca de enfrentamientos reales entre ambos.

Y si bien no volvieron a hablar sobre su cruce entre quién hace o no espectáculos en estadios, en el Luna Park o en el Gran Rex, una nueva razón los volvió a unir en el streaming para demostrar que lo que pasó, pasó y que ahora solamente surgirá la buena onda entre ambos programas. Esta vez, fue a partir de Messi, y la entrevista que le brindó a Granados, convirtiéndose en la gran noticia del día miércoles. ¿Será que Lionel tiene la especialidad y virtud como ninguna otra persona de entrelazar gente?

Algo así, puede ser. El hijo de Pablo Granados había anticipado un día anterior que el miércoles al mediodía se iba a llevar a cabo una entrevista que le realizó a Messi en Miami en el domicilio del jugador, por lo cual la expectativa fue total e incluso duró en las tendencias de las redes sociales durante dos días seguidos. Sabiendo que, la nota se iba a emitir en el mismo horario en que se da el programa de Occhiato, al creador de Luzu TV no le quedó otra opción que aggiornarse para no quedarse atrás. Y lo logró.

Antes de comenzar con su programa "Nadie dice nada", a modo de sarcasmo y puras risas, declaró en vivo: “Yo no me miraría hoy. Yo miraría a Lionel Messi. Arranca 'Nadie dice Nada' con un programón...”, mientras que disimulaba el saber que posiblemente, el éxito de la emisión iba a ser nulo. Sin embargo, a las 11 de la mañana, su programa comenzó como si ninguna otra cosa estuviese por pasar a la par, pero, teniendo con él, su notebook viendo a Olga en vivo.

La transmisión empezó como cualquier día normal, hasta que de repente, en Olga comenzaron hacer una cuenta regresiva para que aparezca Messi en pantalla. Incluso, la expectativa era tal que Granados advirtió que iba a esperar que haya 200 mil personas conectadas para poner la entrevista. Lo cumplió. A la par, en el programa de Occhiato, Flor Jazmín, Nacho Elizalde y Momi Giardina seguían debatiendo, hablando de diversos temas y planteando otros tantos tópicos para conversar, aunque el ex Combate se encontraba totalmente pendiente de lo que pasaba en el otro streaming.

Llegó el momento. Messi apareció. Sentado en un sillón en el living de su casa, con una bermuda y una camisa y del otro lado, Migue Granados. La exaltación fue total y así se vivió en Luzu TV. Mientras que Momi se encontraba contando una anécdota de su vida personal, fue interrumpida a los gritos por Occhiato pidiéndole a la producción de su programa que transmitan en vivo la entrevista de Olga con Messi. Ante esa reacción, sus compañeros se quedaron pensando y re pensando lo que había pasado sin entender si lo que estaba pidiendo el conductor era real o no.

“Arrancó la entrevista, ponelo. Dice ahí que arrancó. La entrevista de Messi. ¿Qué, no la vamos a mirar? Ponela”, comenzó a gritar totalmente exaltado el ex campeón de Bailando por un Sueño. “Pulpo, pone la entrevista”, le gritó a su productor. Minutos después, en la pantalla de su streaming, se entrelazaron los dos programas más vistos: Olga estaba siendo transmitido por Luzu TV y toda la atención estaba puesta ahí. En debatir sobre lo que estaba pasando. “Quiero decir algo, fuera de joda. Antes de verla, para mi va a ser la mejor entrevista de Messi en la historia”, lanzó Occhiato mientras Granados hacia la introducción.

Esta acción recorrió todos los canales e incluso todas las redes sociales, porque cuando parecía que se había plantado una competencia, el creador de una de las máximas plataformas de streaming se salió con la suya e hizo una acción pura y exclusiva para romper con la grieta y sumarse a la "Migueneta".

Cuando estaba por culminar el programa en Olga, Granados no quiso pasar por alto lo que había sucedido y comentó: “¿Se dieron cuenta la diferencia entre lo que es la televisión y este mundo en el cual habitamos? Nuestros compañeros de Luzu, me emociona de verdad, se pusieron a ver nuestra nota en vez de quilombo y puterío" y continuó: "Nico Occhiato dijo que iba a ser la mejor nota que alguien le haga a Messi. Toda esa mala leche de la televisión y que hay en todos lados, no existe. Este mundillo está buenísimo. Se pusieron a ver la nota, a despertarnos, pararon en su exitosa oficina a ver la nota. Gracias a todos. Ellos son los número uno y nos respetaron un montón”.