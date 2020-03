Machirulo del rock: Calamaro se burló de Ofelia Fernández y después dijo que le parece simpática

Después de la apertura de sesiones a cargo del presidente Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, Andrés Calamaro sorprendió al utilizar su Twitter para burlarse de la diputada Ofelia Fernández, con una foto en la que la joven de 19 años luce de una manera extraña.

En la imagen que compartió en su cuenta personal, el cantante se burló de Fernández al decir que le parecía una chica muy atractiva físicamente, justamente porque en la imagen aparecía parada con una pose rara.

!Es joven y bonita, tampoco dudo de otros méritos que, seguramente, tiene. Tuve 19 años también, grababa discos, nos corría la policía, iba mucho al cine, leía, tomaba ácido, salía con muchachas muy bonitas. No hay drama conmigo", escribió.

Además de subir una foto de la diputada, también compartió una imagen suya de cuando tenía 16 años, y se comparó con Fernández. Como era de esperarse, el comentario generó muchas críticas contra el cantante, y él, en lugar de quedarse callado, salió a responder.

La diputada Ofelia me gusta ... fisicamente.

Es joven y bonita, tampoco dudo de otros méritos que, seguramente, tiene. Tuve 19 años también, grababa discos, nos corría la policía, iba mucho al cine, leía, tomaba ácido, salía con muchachas muy bonitas. No hay drama conmigo. pic.twitter.com/ApOQ03Nz0T — Brad Simpson (@bradpittbull666) March 2, 2020

"Ofelia me cae bien y me parece atractiva; la foto no es buena pero es graciosa", dijo, luego de que uno de sus seguidores le aclarara que la fotografía estaba trucada con el fin de difamar a la joven.

"el lado del bien" (sarcasmo supongo) ; Ofelia me cae bien y me parece atractiva; la foto no es buena pero es graciosa. https://t.co/tRbb1gBrgR — Brad Simpson (@bradpittbull666) March 2, 2020

Nosotros del físico de Ofelia no decimos nada, es joven y bonita, casi siempre sonriente y simpática. Físicamente me gusta, me parece atractiva. Y va a mejorar ... https://t.co/RU928NG37l — Brad Simpson (@bradpittbull666) March 2, 2020

"Ofelia necesita curtirse en la crítica. No tengo idea si agreden a Ofelia, si constan las agresiones, sobran chivatos para denunciar a los ofensores. Esto no es una agresión, en el peor caso el agresor es el fotógrafo. Tampoco truqué la foto ni tengo idea cómo se hace eso. Cuarenta años de sustancia tengo ya. Chicanas obsecuentes no participan del debate, no del mío", sostuvo, al mismo tiempo que también aclaró que jamás lee agresiones, porque no entra "en la cloaca de la histeria adolescente".

Patinada ninguna. Es una foto, Ofelia me cae bien, tenemos amigos en común. Tiene las puertas de mi casa siempre abiertas. https://t.co/L2QTI4ugbz — Brad Simpson (@bradpittbull666) March 2, 2020

Esto no es una agresión, en el peor caso el agresor es el fotógrafo. Tampoco truqué la foto ni tengo idea cómo se hace eso. Cuarenta años de sustancia tengo ya ..

Chicanas obsecuentes no participan del debate, no del mío. https://t.co/54STbrqRd3 — Brad Simpson (@bradpittbull666) March 2, 2020

Después de eso, el artista contestó que "no había patinado", y que como Fernández le caía bien, tenía abiertas las puertas de su casa.

Aunque por el momento la diputada no le contestó al cantante, lo cierto es que esta no es la primera vez que Calamaro genera polémica en su Twitter, ya que hace pocas semanas hizo también un comentario que intentaba ser irónico sobre la entrega de los premios Globos de Oro, lo que generó un fuerte cruce entre él y Benito Cerati.

"Qué hay que hacer para ganar, además de ser lesbiano, exótico, mujer, obeso, latino, negro, oriental, feminista y votar demócratas", preguntó el "salmón", y muy enojado, el joven le dijo que era una "persona horrible".

Los que usualmente siguen al artista en sus redes sociales, saben que acostumbra a escribir comentarios que despiertan fuertes críticas y una respuesta bastante dura de parte de sus seguidores.