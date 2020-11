Los compañeros de Liberman dijeron que "no tiene sentido una mujer en un programa de fútbol"

En pleno programa en Radio Late, los periodistas Martín Liberman, Daniel Avellaneda y Luis Gasulla lanzaron una catarata de comentarios machistas sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo y sobre todo a la hora de hablar de fútbol. El episodio ocurrió en vivo y ante la presencia de una de las integrantes del equipo, Magalí Lecumberri. Según deslizaron, el rol de la mujer en un programa de fútbol debe limitarse a la locución.

La discusión giraba en torno al rol de las mujeres respecto de su participación en las transmisiones deportivas. Afirmaron que se les daba lugar a “chicas hermosas” y mencionaron a algunas periodistas deportivas de larga trayectoria en los medios de comunicación.

Mientras la discusión subía de tono y comenzaban a analizar si estaban de acuerdo o no con los análisis de algunas de las periodistas deportivas, Liberman trató de bajar el tono de la discusión: “Todas opinan muy bien, puede no gustarte lo que opina pero no coincidís o no por su género o por su sexo, coincidís o no con lo que dice un hombre o una mujer”.

Sin embargo, de inmediato saltó su compañero Gasulla, quien disparó: “Me da la sensación que están ahí por ser mujeres, por ser bellas y por tener algún contacto porque al momento de escuchar sus argumentos pongo al basurero de acá a la vuelta y tiene mejores argumentos para explicar el fútbol”.

“Si hablamos de hombres también te puedo dar ejemplos que decís ‘este es un chanta, está diciendo cualquier cosa’”, agregó.

Pero luego se sumó otro de los participantes del programa, Avellaneda, quien afirmó que “un programa de radio con una mujer no tiene sentido”. “Esto es lo que pienso yo. Yo creo que no tiene nada que ver con un programa deportivo. No tendría a una mujer en un programa de fútbol, si yo pudiera elegir no trabajaría en un programa de fútbol con una mujer”, sumó el periodista.

La teoría machirula no terminó ahí. “Concibo el programa de fútbol como una mesa de café y en la mesa de café yo discuto con los hombres, por supuesto que hay que darle espacio a la mujer pero yo creo que ellas mismas se discriminan cuando alzan la bandera del feminismo porque si vos hacés bien tu trabajo no importa la condición ni el género”, afirmó, desconociendo por completo la desigualdad entre los hombres y las mujeres para acceder a los mismos puestos de trabajo, a lo que luego se suma la brecha salarial.

Curiosamente, la discusión al aire de Radio Late tuvo lugar horas antes de que volviera a ocupar un rol protagónico en la transmisión deportiva del partido entre la Selección Argentina y Paraguay la periodista deportiva Ángela Lerena, la primera comentarista mujer en un partido del conjunto nacional, quien del mismo modo que en las primeras dos fechas, ante Ecuador y Bolivia, volvió a llevar a cabo los análisis del encuentro.