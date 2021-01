Mad Men: diez secretos del rodaje y el guión que sólo los personajes y el guionista conocían

De quién fue la idea de elegir al hijo de Weiner para la serie

El director y creador Weiner admitió que su hijo participó en la serie, no por idea suya, sino por pedido de uno de los otros escritores, Tom Palmer.

"Él tenía una calidad actoral tan inocente, independiente, sin capacitación, que yo dije: '¿Puedes saber si él es bueno o no?'. Y mi director de reparto dijo: 'No lo hagas'. Eso fue antes de saber lo que pasaría en Internet. La gente común no tiene que interpretar la actuación de sus hijos en la obra escolar como terrible o desagradable. Pero sentí que él era la persona indicada para eso", dijo.