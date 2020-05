Maglietti reveló que quisieron sumar a las estafas piramidales de NuSkin: "Me ofrecían ganar 55 mil dólares por mes"

La modelo Alejandra Maglietti se sumó a las graves denuncias contra la empresa NuSkin por una supuesta estafa piramidal que salió a la luz esta semana, luego de que varias influencers y personajes del mundo de la actuación y el periodismo quedaran escrachados por la venta de un dispositivo conocido como la “maquinita mágica”. Ahora, Maglietti reveló que tiempo atrás recibió la propuesta, y que llegó a promocionarlo, y que si bien no cobró, le llegaron a ofrecer una millonaria suma de dinero.

La revelación de Maglietti salió a la luz días después de que la empresa norteamericana NuSkin quedara en el centro de la polémica por la utilización de esquemas piramidales de negocios, donde para ganar dinero, una persona debe sumar al negocio a otras, que a su vez deben sumar a otras. El caso adquirió tal repercusión que hasta la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a cargo de Paula Español, denunció el jueves a la compañía por estafa y publicidad engañosa para la promoción y venta de sus productos.

En declaraciones a El Trece, Maglietti reveló este viernes que en 2015 fue convocada por NuSkin para utilizar el dispositivo y promocionarlo a través de su cuenta de Instagram. En ese momento, algo le hizo ruido y si bien promocionó el producto, no llegó a cobrar dinero, porque no se sumó al negocio ni incorporó a nuevos vendedores. “Ni bien me enteré cómo era el sistema decidí no hacerlo”, agregó.

Maglietti contó que empezó a investigar en Google y que no le gustó lo que leyó. “Nunca lo hice, sin embargo creo que las comisiones se van pagando a medida que uno va subiendo en la pirámide, a medida que va incluyendo a más personas, va teniendo más comisiones, por lo tanto es tentador”, agregó la panelista de Bendita, que reveló que hace cinco años, cuando intentaron cooptarla, le ofrecieron 55 mil dólares por mes y viajes.

Info de último momento!! Imputan a la empresa Nu Skin Argentina por difundir información falsa y engañosa | https://t.co/YjtX1yGGYW https://t.co/Bwwg9AHjug — alejandra maglietti (@alemaglietti) May 21, 2020

Según Maglietti, la empresa buscaba perfiles similares al de ella “sabiendo que tenían llegada en las redes sociales, con miles de seguidores”. “El fin era buscar a alguien que tuviera llegada masiva, pero a mí, el lado B me lo contaron una vez que estaba adentro. Hay una estrategia de venta de la empresa de no contarte todo, a mí me han dicho grandes cifras de dinero cuando trataban de hacerme ingresar”, agregó.