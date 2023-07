Maju Lozano reveló que le diagnosticaron autismo: “A mis 51 años sentí alivio”

Maju Lozano se despidió del programa que la tenía como conductora desde hace siete temporadas y abrió su corazón para explayar el motivo y la razón por la cual hoy se siente aliviada y repleta de felicidad. En busca de nuevos caminos en los medios de comunicación, comentó que su terapeuta le indicó una nueva fecha de nacimiento el mismo día que la diagnosticó autismo y que por fin llegó el momento de “entender” otras cosas.

Lozano siempre fue una persona que ante cualquier situación, siempre se mostró alegre y carismática. Y así fue como quiso que culmine su despedida en el programa “Todas las tardes” el cual informó a principio de semana que ya no formaría parte en cuanto comience el mes de agosto. Si bien no lo relacionó con su nueva condición, sí dejó en claro que lo hace para buscar nuevos lugares en los medios y porque recién ahora está comenzando a entender y vivir muchas cosas nuevas que antes le afectaban.

A la hora de decir adiós, aclaró con lágrimas en los ojos y la voz quebrada que no quería llorar porque no se sentía triste, pero igualmente es algo que la emociona mucho porque fue una respuesta que buscó durante toda su vida. “Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal. No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a Dios trajo mucho alivio a mi vida, a la de mis amigos y mi familia”, comentó.

“Soy una persona extremadamente sensible y muchos de los temas que pasaron por Todas las tardes me estaban afectando demasiado y llevando puesta. Me estaban llevando hacia un lugar que yo no quiero recorrer y que no me siento identificada. A mí me gusta hacer humor, siento que ya no estaba siendo feliz”, indicó.

Y mientras hablaba de la felicidad que sentía que le habían arrancado en los últimos tiempos, explicó que a la vez eran sensaciones y dudas que las llevaba consigo misma desde que era chica por lo cual siempre su duda se planteó el hecho de por qué o quién la trajo a este mundo. “Hace más de dos años que yo venía con muchas inquietudes, de algo que a mí me venía atravesando desde chica… Tanto que en un momento pensé que era adoptada y por eso recurrí a otras cosas para saber de dónde venía”, analizó y agregó: “Siempre me sentí desde muy chica que era un mundo donde no pertenecía, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas… Me pasaban cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, como no poder comer frutillas o arándanos, como no poder ponerme ropa roja”.

En la misma línea, asentó: “Hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve un gran alivio, felicidad y entendimiento. Ese día fui diagnosticada de autismo. Soy autista. Y para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas y de buscar explicaciones donde no las había”.

En cuanto a la condición que le diagnosticaron, reveló: “Todo esto que yo venía sintiendo tenía una explicación que traía un alivio muy grande a mi vida y que por fin pertenecía a un lugar. Esto de la identidad y la pertenencia que siempre lo hemos luchado en este programa desde el día uno”, y entre risas manifestó: “Este entender que me tocó una vida que quizás no hubiera elegido o bueno, no, quizás hubiera elegido cada una de las cosas pero siempre tenía otro tipo de explicaciones”,

Pero siempre volviendo a sus bases de risa y gracia, sacando de la conmoción que se estaba viviendo en el estudio de televisión, retrucó: “Ahora entiendo que no voy a comer frutillas no porque soy una loca de mierda, sino porque no soporto las texturas de las frutillas, algunos sonidos o luces”.

“No quiero explicar sobre autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo. Me parece que lo más importante en mí que ya no estoy más rota, que siempre me sentí una persona rota, que siempre sentía que, desde que fui hacer registro hasta constelaciones familiares, todas las terapias, todo lo que iba saliendo iba haciendo y finalmente llegó el alivio a mi vida que es ser autista”, concluyó.