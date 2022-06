Majul apretó a Ángel De Brito, le exigió que no le manden cámaras y destrató a un cronista

Después de que Alfredo Casero denunciara que muchos periodistas cuya posición opositora es pública "trabajan para alguien", la producción de Los ángeles de la mañana decidió a enviar a uno de sus cronistas para conocer la posición de Luis Majul, uno de los señalados en las últimas horas por el ex Cha, Cha, Cha. El apriete a Ángel De Brito, el destrato al movilero y la huida a un bar en plena nota.

La primera reacción del periodista de La Nación+ fue amenazar al cronista en plena calle. "Si me prendés la cámara, yo lo llamo a Ángel", le advirtió con poca simpatía. "Está bien, llamá a Ángel. No me interesa, no me da miedo. Te lo digo con todo respeto, porque soy un laburante", le retrucó con altura el cronista de LAM.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿Algo que quieras responder sobre lo que dijo Casero? Dijo que son cómplices, que trabajan para alguien, que alguien les paga a vos y a otros periodistas. ¿Querés contestar algo o defenderte por lo menos?", resistió el periodista, al tiempo que sumó: "Con todo el amor del mundo te lo digo. Sos un tipo inteligente, de mucha experiencia. ¿Podés respondernos eso nada más?".

Visiblemente enojado por las preguntas y por la cámara, Majul frenó su caminata y acorraló al cronista. "Che, respeto tu laburo, pero me voy a mi casa porque tengo que laburar. Laburo muchísimo", se excusó. Pero el notero insistió, y el periodista terminó encerrándose en un café (cuando dijo que tenía que irse a su casa): "Vamos de nuevo, no te voy a hablar del tema. Gracias".

Después de presentar la huida del periodista de LN+, De Brito reveló que lo llamó y le exigió que no le mandara más cámaras. "Alejandro es excelente cronista y súper educado. No merece que Majul sea tan soberbio y lo destrate, porque su trabajo es igual de importante. Aparte le dice: 'Ah, lo voy a llamar a Ángel'. Sí, me llamó y me dijo que no le mande más cámaras".

La grave denuncia de Alfredo Casero

Después del violento cruce protagonizado en el estudio del programa de Majul, Casero volvió a apuntar contra el periodista. "Todo el mundo trabaja para alguien, todo el mundo recibe una remuneración. Si vos sos un político y tenés que decir algo, no lo vas a hacer con Navarro, ni con Víctor Hugo Morales, porque nadie les cree. ¿Sabés con quién van a ir? Con los que tienen la credibilidad de la gente. Ese fue el problema", denunció y apuntó contra los autodenominados periodistas opositores al Gobierno nacional.

"De lo que pasó, Majul sigue diciendo 'el falso golpeador de la mesa'. Cuando no hubo nada más concreto que el golpe en la mesa. Lo único que dije fue que detuvieran un accionar que estaban teniendo, que era el hecho de que todo el mundo trabaja para alguien por una remuneración. Ustedes los periodistas tienen que dejar de lado a la gente que no es periodista y dice serlo. El problema de Majul es que no maneja su cuerpo, no tiene talento", cerró.