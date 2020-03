Majul insiste con los "maltratos" y desde América avisan que el cambio de horario estaba acordado desde diciembre

Los pasillos de América TV estallaron la semana pasada cuando se dio a conocer que Luis Majul había decidido presentar su renuncia luego de que las autoridades del canal decidieran cambiar su regreso a la pantalla chica al sábado 14 de marzo: el periodista tenía todo preparado para regresar con su tradicional programa, La Cornisa, este domingo, 15 de marzo.

Si bien los rumores fueron muchos y variados: por ejemplo, trascendió que la última editorial que realizó Majul en su programa por A24, 4Días, referido a la política actual del país a manos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, molestó a la cúpula del canal, los cuales no dudaron en hacérselo saber, originando así una fuerte disputa.

Lo cierto es que el enojo de Majul y que originó su repentina salida del canal después de 20 años ininterrumpidos, se debe a una cuestión artística. Sin ir más lejos, los directivos querían que La Cornisa retorne a la pantalla de América, pero el sábado 14 y no el domingo 15, para que compita por el rating durante la noche con dos pesos pesados: Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand.

A mi flia, amigos y colegas: nunca voy a dejar d agradecer su apoyo. Abrumador. A la (mi) de @grupoamerica_ar. Gracias x estos 20 años. Y los llamados. No teman. No los nombraré. Solo cuídense. Del maltrato y el uso politico de los medios nunca se sale bien. Ampliaremos. — Luis Majul (@majulluis) March 12, 2020

Mientras tanto, desde América quieren darle –algo que finalmente ocurrirá- el horario de Majul a Antonio Laje, algo que también molestó al conductor de La Cornisa, quien apostaría por un programa periodístico propio, con un mix de contenido político, judicial y policial.

Esto molestó a Majul, ya que consideraba –en primer lugar- que los domingos es un día clave para hablar de política y, en segundo lugar, que iba a tardar en recuperar su audiencia con un cambio tan repentino de horario y con la publicidad o artística del ciclo ya armada y repartida en las redes.

Una vez acordada su salida, el propio conductor de La Cornisa lanzó un enigmático y contundente mensaje desde las redes sociales: "Quisieron doblegarnos. No pudieron. Somos libres. Estamos más fuertes que nunca", expresó.

Y en las últimas horas anunció: “Atenti. Del maltrato y el uso político de los medios nunca se sale bien. Ampliaremos". Pero en esta historia faltaba una voz oficial, la de Liliana Parodi, Gerenta de programación de América, quien culpó al periodista de este repentino problema.

Ampliaremos — Luis Majul (@majulluis) March 11, 2020

En diálogo con Exitoína, Parodi explicó que Majul "rescindió de forma unilateral su contrato” y aclaró que si bien en diciembre ya estaba todo acordado para que La Cornisa se emita este año los días sábados, a último momento el conductor prefirió no ir en ese horario: “Estaba cerrado La Cornisa para los sábados pero ahora prefiere no ir en ese horario y decidió no seguir".

Al mismo tiempo, remarcó que Majul de desvinculó completamente del grupo y que tampoco seguirá a cargo de la conducción de su ciclo por A24: "Aunque son dos contratos distintos también rescindió con A24. Me lo dijo ayer personalmente y hoy ya lo siguió con los pasos administrativos”.