Nacho Viale reveló que tuvo Covid tras el accidente en moto y debieron hisopar a sus compañeros

El nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale, contó que tuvo coronavirus de forma asintomática y que debieron ser hisopadas todas las personas de su entorno. La enfermedad fue detectada días después del accidente automovilístico que sufrió cuando circulaba en su moto y según detalló, este martes recibiría el alta. “Estoy contento de haber transitado esto sin síntomas”, dijo.

Según el productor televisivo, todo fue producto de una cadena de situaciones complejas y muy desafortunadas que comenzaron a comienzos de este mes, el 5 de septiembre, cuando se dirigía en su moto a las grabaciones de Almorzando con Mirtha Legrand, el programa de su abuela que por la pandemia es conducido por su hermana, Juanita Viale. De acuerdo a su relato, fue impactado por un auto cuya conductora intentó doblar hacia la izquierda en un lugar en el que se encontraba prohibida esa maniobra, no lo vio y se lo llevó por delante de frente.

Por el siniestro vial, Viale debió ser socorrido por el SAME, aunque primero fue asistido por vecinos de la zona que lo ayudaron a reincorporarse. El productor y nieto de la Chiqui Legrand fue trasladado al Hospital Rivadavia y luego derivado al Sanatorio Mater Dei, más cerca de su hogar.

La sospecha de Viale es que allí pudo haberse contagiado de coronavirus. Mientras se recuperaba del accidente fue hisopado y arrojó resultado positivo para COVID-19. El productor aseguró a Confrontados que cree que se pudo haber contagiado en el trayecto arriba de la ambulancia o ya en el centro médico en el que fue atendido.

“Tuve COVID-19 pero lo transité asintomático, no tuve nada de lo que venimos escuchando todos estos meses”, remarcó Viale a Canal 9. En este sentido, el productor de Mirtha y Juanita aseguró que está tranquilo de no haber contagiado a otras personas. “Estoy contento de haber transitado esto sin síntomas y muy aliviado de poder saludar ahora a mis padres y a mi abuela, a la que no veo hace mucho”, señaló.

En este sentido, agregó que tanto sus más allegados como sus compañeros de trabajo fueron sometidos al hisopado por protocolo, para descartar la existencia de contagios en personas que podrían haber tenido contacto estrecho con Nacho Viale y ser asintomáticos.

“Todos los que estuvieron en contacto conmigo se hisoparon y les dio negativo. Ya llevo nueve días y mañana (por hoy, martes) ya estaré liberado para poder salir”, agregó en referencia a la posibilidad de recibir el alta en las próximas horas.

Sin embargo, Viale todavía debe enfrentar la recuperación por el accidente vial que sufrió el 5 de septiembre, y que aún lo tiene con múltiples dolores, sobre todo en una de las piernas que, según describió, no puede apoyar con firmeza, lo que le produce dificultades para caminar. Además, tiene otras lesiones, aunque el hematoma que tenía cerca de la cadera – que tomó buena parte de la pierna – ya se redujo.

Sin embargo, y pese a los dolores, Viale podría estar nuevamente activo para los programas del próximo fin de semana en la pantalla de El Trece que son conducidos por su hermana Juanita en reemplazo de Mirtha. “Más allá de que estoy bien, de que me dio negativo y ya estoy curado, voy a seguir unos días más en casa porque la recuperación del accidente que tuve con la moto va a llevar unos días más”, dijo.