"¡Maldita foto!": el sorpresivo viaje de Wanda Nara y los nuevos rumores de crisis con Icardi

Pasaron sólo tres semanas desde aquel sábado a la tarde en el que Wanda Nara pateó el tablero y confirmó de forma intempestiva su separación de Mauro Icardi, tras descubrir el "affaire virtual" que el delantero del Paris Saint Germain mantuvo con Eugenia "la China" Suárez. Tras el fuego cruzado y la orquestada reconciliación, la pareja ahora se encuentra de nuevo en el centro de la polémica por el sorpresivo viaje y la sugerente canción que eligió la empresaria para retratar su presente sentimental.

¿Qué sucedió ahora? Hace sólo cinco días, Icardi compartía un posteo para celebrar su octavo aniversario con la madre de sus hijas Francesca e Isabella. "27/10. Una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario. Otro año más juntos. Muchos sueños vividos, muchísimos más por vivir", señaló el futbolista.

La primera sorpresa fue el silencio de radio de Wanda, quien suele compartir cada una de las fechas especiales de su familia. Sin embargo, su sorpresivo viaje en solitario a Milán. De acuerdo a lo confirmado por el periodista Ángel De Brito, la representante de Icardi voló sin la compañía de su marido, ni de sus hijas.

Los rumores de crisis se alimentaron también por la sugestiva canción que Wanda eligió para acompañar el video en el que se puede ver la ventana del avión. Se trata de la canción Maldita foto, de Tini Stoessel y Manuel Turizo.

La letra de la sugestiva canción que compartió Wanda Nara

Veinticuatro horas parecen un siglo

Sin ti

Baby, yo no sé quién soy

Si no estoy contigo

Veinticuatro horas y yo aquí sigo (sigo)

Sin ti

Recordando, aunque tengo mala memoria

Baby, de ti yo no me olvido

Otra noche sin ti

Ya no sé qué es dormir

Maldita foto

Que me recuerda que no existe un nosotro', uh-oh

Otro día sin ti

Si salió el sol, no lo vi

Corazón roto

Tanto me duele que ya ni quiero otro

¿Cómo sería para verte otra vez?

Que no te escriba no quiere decir que olvidé

Los beso' que nos dimo' tú y yo en Buenos Aires

Con tu acento me hablas y se me va el aire

Es que lo tuyo con lo mío combina, yo tu hombre y tú mi mina

Si tú me sigue' bailando así, me mudo pa' Argentina

Si supieras que hasta me hice amigo 'e tu vecina

Pa' saber si sigues sola o si con otro camina'

Yo también te pienso to'a la noche, no olvido cuando escuché

Cómo al oído me decía': "Yo a ti te amo, che"

Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche

Por andar viento tu foto, otra ve' me trasnoché

Te pienso to'a la noche, no olvido cuando escuché

Cómo al oído me decía': "Yo a ti te amo, che"

Siento que el tiempo se pausa, le pusiste un broche

Por andar viento tu foto, otra ve' me trasnoché

Otra noche sin ti (otra noche sin ti, bebé)

Ya no sé qué es dormir

Maldita foto

Que me recuerda que no existe un nosotro', uh-oh (yeah, yeah)

Otro día sin ti (otro día sin ti)

Si salió el sol, no lo vi (si salió el sol, no lo vi)

Corazón roto

Tanto me duele que ya yo quiero otro

Que, uno a uno, tus recuerdo' llegan, que

Me recuerdan que contigo la cagué

Tú no me quisiste, eso ya lo sé

Todas mis amiga' 'tán odiándome

Por pensar en ti, cuando ya debería olvidarte

Me tomo un trago y yo solo pienso en llamarte

Pensando en ti, cuando ya debería olvidarte (oh-oh-oh)

Algo debe estar mal en mí, si todavía quiero llamarte

Otra noche sin ti (otra noche sin ti, bebé)

Ya no sé qué es dormir (dormir)

Tengo tu foto

Dime si tú también piensa' en nosotro' (si tú también piensa' en nosotro')

Otro día sin ti (y otro día sin ti)

Si salió el sol, no lo vi (si salió el sol, no lo vi)

Corazón roto

Tanto me duele que ya ni quiero otro

Hasta el momento, la pareja hizo oídos sordos a los rumores de crisis, aunque la empresaria se encargó de alimentarlos con sugerentes actitudes en sus redes sociales. El tiempo dirá si habrá o no un nuevo capítulo de la novela en París.