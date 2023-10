Malena Narvay en BBN: “La música muta conmigo y creo que encontré mi identidad musical”

Malena Narvay sigue sumando millas. Tras su paso por Austria, donde grabó el video de su más reciente colaboración musical con el DJ Boris Brejcha, la actriz y joven cantante viajó a Madrid a estrenar “Me he hecho viral”, su primer largometraje español. Y desde allá, premiere mediante y con cinco horas de diferencia horaria, la reciente telonera de Luis Miguel en Argentina compartió su prometedor update musical.

“Tengo muchas ganas de hacer shows, pero para eso estoy preparando un disco nuevo. Con un concepto que siento que hace mucho estoy buscando”, dijo a BigBang. Y como primer acercamiento a ese álbum, “Lena”, que tuvo gran aceptación con su sencillo “Ansiedad” -su canción más íntima y personal hasta la fecha- lanzará “Come Back”.

“Es muy diferente y por eso me tiene tan ansiosa. Hace muchos años me gusta la música electrónica y en este álbum estoy encontrando la forma de hacer canciones sobre bases de techno melódico. Es todo un reto”, explica la intérprete y compositora.

"Por eso no me animaba hasta ahora, pero hubo algo que me hizo un click a mitad de año y todo empezó a fluir muchísimo. Estoy muy contenta con lo que estoy creando. También el feat que hicimos con Boris Brejcha me hizo decir es el momento de animarme a un género que hace tanto quiero mostrar”, completa.

-Uno de tus recientes hitos musicales fue el opening de los shows de Luis Miguel en Argentina. ¿Cómo llega a tus oídos la propuesta?

-Nos presentamos junto a varias bandas y solistas como propuestas y la producción de Luis Miguel nos eligió a Yami Safdie, Guillermo Bresñak y a mí. Cuando me enteré que estaba entre los elegidos fue increíble. Lo primero que dije fue: a ensayar ya. Preparamos un show acústico en 10 días porque tuvimos que adaptar mis canciones a ese formato. Sólo voz y guitarra.

-Habrá sido movilizante abrir un show tan enorme, para alguien de tu generación...

- Pararme frente a un lugar tan mágico como el Movistar Arena fue increíble. Había una energía preciosa y el público fue siempre muy cálido.

-¿Pudiste saludar tras bambalinas al Rey Sol?

-No conocí a Luis Miguel. Él se concentra mucho antes de cada show y nadie suele cruzarlo más que su equipo más íntimo, pero me hubiera encantado conocerlo.

-Con tu single “Ansiedad” sumaste visibilidad a una temática que hoy está en agenda como la salud mental. ¿Antes te costaba mostrarte más vulnerable?

-De más grande entendí que aceptar mi vulnerabilidad me hacía más fuerte. Abrazarla y compartirla en vez de negarla ayuda a vencerla. Y todo ese proceso se vuelve una virtud. Escribirla me hizo muy bien y fue emocionante que la recibieran con tanto amor o que me escribieran porque se sienten identificados.

-¿Cuándo comenzaste a notar que la ansiedad te pisaba los talones?

-Creo que toda mi vida. Siempre fui una persona muy ansiosa. A veces me hace pasarla un poco mal, pero también lo uso de impulso para emprender y como alarma de que algo tiene que cambiar.

-¿En qué situaciones la identificás hoy?

-Sobre todo en el trabajo. A veces me genera ansiedad porque me exijo demasiado.

-Entre la actriz y la cantante, últimamente te la pasas viajando por el mundo. ¿Seguís los pasos de Lali Espósito?

-No sé, puede que sea una carrera similar la que estoy formando porque estoy trabajando en España y Argentina, con música y actuación, pero también como otros artistas. Yo voy con mis propios pasos. Sí tengo mucha gente de inspiración y a Lali la admiro desde siempre. Me pone muy feliz verla cumplir sus sueños porque la sigo desde chiquita y verla llenar un Vélez, por ejemplo, me alegró el corazón porque se lo merece mucho.

-¿Hubo algún acercamiento musical con ella?

-Nunca hablé con ella. Sería increíble porque siento que tenemos gustos y personalidades parecidas y podría salir algo muy copado. Sería un sueño para mí. Ahora estoy en España porque tuvimos la Premiere de mi primera peli española y viajé sola. Es la primera vez que viajo sola tan lejos y está siendo hermoso. Madrid se volvió una gran ciudad para mí y desde el primer año que vine hice muchos amigos.

-¿Te visualizas a futuro instalada fuera de Argentina?

-Si la música o la actuación lo requirieran, sí. Un tiempo, no por siempre. Nunca dejaría Argentina definitivamente. Pero me animaría. Me encanta vivir distintas experiencias, aunque amo mi país, que es mi hogar y soy muy familiera.

-Celebraste cumpleaños en Austria, en plena grabación de tu último video y el anterior en España. ¿Qué deseo le pedirías hoy a la música?

-Le pediría que llegue a más gente en Argentina, que pueda recorrer todo el país y que se siga extendiendo en otros lugares. Tengo muchas ganas de hacer shows, pero para eso estoy preparando un disco nuevo. Siento que encontré mi identidad musical de hoy. Así como mi persona, la música que hago va mutando conmigo. No es lo mismo cuando saqué mi primer disco que los singles que compuse estos años y lo que hago ahora.

-¿Y a la vida?

-Le pediría poder seguir disfrutando cada momento y salud siempre. Y que la gente que amo esté bien.