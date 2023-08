Maltrato infantil, violencia de género y una perimetral: la denuncia contra el primer marido de Nicole Neumann

La ex Gran Hermano Vanina Gramuglia denunció una situación de terror en su entorno familiar. Es que, tras mucho resistir a los embates violentos por parte de su ex Nacho Herrero, lo denunció ante la Justicia por violencia de género y maltrato infantil. Ahora, pesa una perimetral sobre el primer marido de Nicole Neumann, la cual estará vigente hasta el 2 de septiembre, aunque la denunciante teme sobre lo que pueda llegar a ocurrir con ella y su hija Guadalupe, cuando esta termine.

"El 2 de septiembre se vence la perimetral que dispuso la Justicia y me preocupa porque él vive a 15 cuadras de mi casa. Es una situación muy delicada, también pensé mucho en hacer la denuncia", reveló la víctima en A la tarde. Gramuglia fue parte del reality en la edición 2007, y comenzó la relación con el ex de la modelo en 2014, cuando ambos emprendieron una búsqueda espiritual que los llevó a vivir a Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.

"Le di muchas vueltas a la situación durante muchos meses y hubo dos o tres episodios que fueron muy graves. Y en el último, específicamente que tuvo que ver con mi hija, dije: ‘Tengo que pedir ayuda’", reconoció Gramuglia. "Fui al centro de la mujer, el primer lugar al que acudí, que fue un paso impresionante que dí, porque ese asesoramiento me hizo hacer un clic en la cabeza: me ayudó a ver y a entender y tomar conciencia", agregó.

En su testimonio al programa de América TV, la mujer adelantó que no puede dar demasiados detalles respecto a las escenas que vivió "porque la causa y el expediente está en proceso de investigación". "La fiscalía está trabajando en esto, fueron llamados familiares míos, también amigos. Entonces hay cierta info que no quisiera detallar, pero sí hubo situaciones muy delicadas. Por eso tomo conciencia de lo importante que fue dar este paso, porque también corría en riesgo la salud de mi hija, su salud física, mental, emocional", explicó.

La relación, que estaba cerca de cumplir los 10 años, había comenzado de una manera y terminó de una totalmente distinta. "Yo vivía en otra realidad", aseguró la ex GH. "Había idealizado la relación por cómo la vivía. Para mi teníamos todo para ser felices. Vivíamos en un lugar que nos gustaba, teníamos una hija sana, todo era un contexto para decir: ‘Tenemos que ser una familia feliz’. Yo no entendía por qué siempre él se enojaba por algo", reveló.

Gramuglia detalló cómo ese incremento de la violencia fue progresivo y cómo llegó a sentir culpa de que las cosas en su familia no estuvieran funcionando, al punto de que la tensión llegara a copar todos los momentos juntos, y que ella no se terminara de dar cuenta de la dramática situación en la que se encontraba.

"Cuando pedí ayuda en la justicia ya habíamos llegado a un límite muy grave, muy delicado. Más allá de mí, de lo que empiezo a darme cuenta es en cómo esto estaba repercutiendo en Guadalupe. La violencia que experimenté, fue continua, de agresiones, enojo, romper cosas", confesó la víctima. "Lo último fue un accidente con un ventanal que rompió a dos metros de Guadalupe. Y ahí tomé conciencia. En enero me separo. En marzo hago la denuncia por estas situaciones y, cuando empiezo a abrirme y contar lo que estaba viviendo, me empiezo a enterar de más cosas, de comportamientos, hábitos, situaciones... No lo podía entender", añadió.

La gravedad de los hechos que detalló la madre de Guadalupe, según su declaración, fue tan grande que hubo una situación en la que casi se muere. Aunque, debido a las restricciones judiciales producto de la investigación, no pudo detallar más al respecto. Otro de los aspectos turbios sobre la historia que contó en televisión, tuvo que ver con la respuesta de la familia del acusado, cuando ella apelaba a su ayuda y su respaldo, a partir de los testimonios que les brindaba, donde exponía sus ataques violentos. "Me decían que estas cosas pasaban porque era mi culpa", reveló angustiada.

Herrero fue el primer marido de Neumann, con quien se casó en marzo de 2005. Ambos provenían del mundo del modelaje, aunque algo más de un año después, en la previa del Mundial de Alemania 2006, la modelo conoció a Fabián Cubero en una sesión de fotos que significó el desenlace de su matrimonio.