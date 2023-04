"Mandaba a putear a Bullrich por plata": Cinthia Fernández fulminó a Tartu y tildó de "machista" a Ventura

Cinthia Fernández protagonizó un escándalo con vecinos que festejaban una fiesta de 15 en el barrio privado Los Aromos de Pilar, donde vive. Tras ser acusada y demandada por haber tirado gas pimienta a adolescentes, ella se justificó diciendo que pensó que eran ladrones. Sin embargo, filtraron un chat que contradice la versión que le dio a los medios y da cuenta de que sabía que se trataba de menores de edad.

Después de quedar expuesta, la mediática decidió relatar nuevamente lo ocurrido en sus historias de Instagram, aunque aclaró que será la última vez que hable del tema. Allí insistió con la versión de que siempre pensó que se trataba de ladrones e hizo hincapié en el temor y la desesperación de sus hijas. “Mi teléfono es un infierno, estoy bastante descompuesta por no dormir por el tema de la puerta", dijo.

Cinthia manifestó que mostró todo lo que está a su alcance y anticipó que va a llevar todo “a un plano judicial”. "A esta altura todos saben lo que me pasó, fue el motivo por el cual desaparecí el sábado porque el viernes me pasó esto y estuve todo el día sin dormir. Día viernes, 23:40, empiezo a sentir ruidos, los perros como locos ladrando (...) Estamos con mi mamá, mis tres nenas y su mejor amiga. 23:54 sentimos un estruendo enorme atrás de la cabeza de mi hija”, manifestó.

Y agregó: “En ese momento mi hija sale gritando diciendo ‘hay alguien en la puerta, nos van a matar, nos van a robar’”. Al continuar su relato, la mediática señaló que su descargó en redes es “para no hablar más del tema y darle un cierre”. “Yo no tengo nada que ocultar, de hecho las contradicciones están del otro lado, no del mío”, remarcó.

“Voy a una ventana lateral que tengo en la baulera, miro por la ventana. En ese momento no sabes qué hacer, al punto de ni siquiera me acordaba de que tenía cámaras. Después de ver por la ventana recuerdo que tengo diez cámaras de seguridad (...) Cuando miro había cuatro tipos de negro, muy altos, y uno de ellos pateando la puerta”, manifestó luego de mostrar un video de seguridad donde se ve a un solo chico patear la puerta.

Antes de ir tras los hombres, Cinthia, con el gas pimienta en mano, le advirtió a su mamá que se encierre y que haga lo que tenga que hacer en el caso de que vuelvan a entrar.

“Después escucho que dicen ‘vamos, vamo wacho, vamo a patear’, ahí veo que habían saltado a un lugar donde había una fiesta. Los sigo con las voces y escucho con que uno dice ‘vamo vamo a volver, pero seas cagón hacela mierda, reventala’ y los veo salir para mi casa”, recordó. “Ante esa amenaza, los corro y les digo ‘a mi casa no hdp’, Varios salieron corriendo. Hice una “s” con el gas pimienta en un ambiente súper abierto”, aclaró. Cinthia aseguró que hasta el día de hoy no sabe quién es la persona que le “reventó la puerta”. Luego, disparó contra la propietaria de la fiesta y mostró un audio de ella donde afirma que los dichos de Cinthia son ciertos.

”Me dijo que se iba a hacer cargo la dueña. Para la justicia dice una cosa y para la defensa personal dice otra cosa. A la dueña de la fiestita que se olvidó declarar que hizo una fiesta para 100 personas, cuando hacer una fiesta para más de 25 invitados vos tenés que declarar porque se te exige un canon de seguridad para que esté un guarda plantado ahí para prevenir”, dijo. La panelista manifestó a sus seguidores como vive desde ese momento y remarcó que duerme con un colchón en la puerta “porque la cerradura está pegada con cinta”. “Todo tiene un limite, con mi familia, en mi casa, no”, sentenció

Cinthia apuntó contra Tartu y Ventura

El escándalo que vivió Cinthia con los vecinos que le rompieron la puerta de su casa a patadas, y que culminó en una denuncia contra ella por defenderse con gas pimienta de la agresión, tuvo un capítulo aparte con la intervención de Agusto Tartu Tartúfoli.

El panelista de A la tarde, sacó a relucir con ironía la situación que vivió Cinthia, que no le cayó para nada bien a la mediática, que luego de aclarar lo que sucedió acusó al periodista de que le "mandaba mensajes para mandar a putear a Patricia Bullrich por plata". Tartu se disculpó luego de sus dichos, pero la modelo consideró que "no fueron sinceras".

Pero no fue el único apuntado por la también panelista, ya que Luis Ventura también recibió dardos: "El machista número 1, ¿O tengo que recordar en vivo lo que pidió sobre su hijo?". "Tartu", vecino de Cinthia, salió en defensa de los adolescentes y consultado sobre la supuesta campaña en el barrio en contra de la modelo, afirmó: "Cinthia tiene un estilo flamífero, por decirlo de alguna manera".

Y sumó: "Cada tanto ingresa al chat de vecinos y genera discusiones, es intensa. Todo queda a nivel del chat de WhatsApp, pero de ninguna manera nadie la quiere sacar y tampoco se podría". De acuerdo con el periodista, el golpe contra la puerta de la bailarina simplemente fue un "toquecito", lo que provocó la ira de la ex de Matías Defederico. "El sorete mal defecado de Tartu. Le voy a llevar a él a que le rompan todo de una patadita. Ahora voy a empezar a hablar de vos .@TartuTV. Ahora empiezo a contar los sobres que repartís de platita política", había escrito, furiosa, la panelista a través de sus redes sociales.