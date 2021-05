Mandale palta: Benjamín Vicuña se pisó y reveló cuándo comenzó su relación con la "China"

Una más y van. Benjamín Vicuña protagonizó una nueva polémica al hablar del comienzo de su relación con Eugenia "la China" Suárez en la extensa entrevista que le brindó a la revista Hola. Sin darse cuenta, el chileno se pisó con las fechas y terminó confirmando lo que en su momento denunció Carolina "Pampita" Ardohain con fuerza y desde todos los frentes mediáticos: se trató de una infidelidad.

"Llevamos siete años con la 'China'", aseguró el actor, sin darse cuenta de que las fechas no coinciden con las que predicaron desde que blanquearon su relación en marzo del 2016. De acuerdo al calendario oficial de Vicuña, la relación con la ex Casi Ángeles comenzó en el año 2014. Un dato no menor es que la filmación de la película El hilo rojo en la que presuntamente se conocieron comenzó recién a fines del 2015 y que en octubre del 14 nació el tercer hijo de Vicuña y "Pampita": Benicio.

De acuerdo a lo confirmado por la periodista Pía Shaw, la repercusión fue tal que el chileno prepara un descargo en redes sociales explicando la situación. Desde la revista, en tanto, se negaron a hacer declaraciones y a difundir los audios del mano a mano con el actor.

La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿cuándo comenzó realmente la relación? Corría diciembre del 2015. Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña habían celebrado hacía sólo cinco meses su décimo aniversario con una fastuosa fiesta pública a la que invitaron a toda la plana mayor de las celebridades de la Argentina. Por ese entonces, los rumores de crisis ya se habían instalado con fuerza en los medios: se filtraron duros audios caseros en los que la modelo le espetaba un sinfín de infidelidades, al tiempo que comenzaron a asistir a terapia de pareja para recomponer la relación. Sin embargo, un incidente durante el rodaje del filme El hilo rojo hizo saltar todo por los aires y fue la propia "Pampita" quien señaló de forma pública a Eugenia "la China" Suárez como la mujer que había destruido a su familia.

Las fechas, en efecto, nunca quedaron claras. Por ese entonces, tanto la "China" como Vicuña negaron la relación y acusaron a la modelo de haber protagonizado una furiosa escena de celos en la que incluso llegó a haber maltrato físico y psicológico hacia la ex Casi Ángeles. Mientras que el chileno aclaraba que llevaba seis meses separado de la madre de sus hijos, "Pampita" se encargaba de viralizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la casa que compraron juntos en el barrio de Belgrano y que mostraban al galán trasandino junto a la argentina a los besos y abrazos.

Pasaron sólo cuatro meses hasta que Suárez y Vicuña blanquearon su relación con un viaje a Miami, aunque ambos se encargaron de aclarar que habían comenzado la relación después del escándalo bautizado por la prensa local como el "palta-gate". El tiempo le terminó dando la razón a "Pampita" y fue precisamente la "China" quien confirmó sin darse cuenta en enero del 2017 que la relación en realidad había comenzado mucho antes del blanqueo. ¿Cómo lo hizo? Una amiga suya estaba haciendo una transmisión en vivo de Instagram desde la casa de los actores y capturó el momento en el que uno de los comensales le pregunta a la actriz por la fecha de inicio de su relación.

Relajada y mientras degustaba una ensalada, la actriz respondió con normalidad la pregunta que le hizo una amiga: “Pero, ¿hace cuánto que están juntos?”. Y, para deleite de “Pampita”, la respuesta fue: “Un año y pico”. Las palabras de la “China” no tardaron en llegar a los medios. ¿Cómo se filtró el material? Otra amiga de la pareja, que no anticipó el sincericidio de la rubia, estaba realizando una publicación de Instagram Stories, un video que sólo es visible durante 24 horas en la aplicación.

El hecho ocurrió a finales de enero del 2017, lo que indicaría que el romance comenzó el último trimestre del 2015, cuando la modelo y el chileno todavía declaraban ante los medios que estaban “peleando por su matrimonio”.