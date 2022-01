¿Mandaron a Mirtha al banco de suplentes? La feroz puja con Juanita y el plan de Nacho Viale

Se complica el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla chica. Mientras que Nacho Viale postergó para marzo las negociaciones con El Trece para el relanzamiento de los almuerzos y las cenas de la "Chiqui", la conductora enfrenta ahora la resistencia de su propia familia para recuperar la conducción de sus programas. Con la excusa de la pandemia y del riesgo que supone la grabación de dos ciclos semanales para una mujer de 94 años, lo cierto es que después de tantos años de carrera la conductora ocuparía el banco de suplentes este año y, si no se rebela al plan ideado por sus nietos, relegaría la conducción en su nieta: Juanita Viale.

El 1° de mayo del 2020 marcó un antes y un después para Mirtha. Sólo nueve meses después de despedir a su hermano Josecito, la "Chiqui" recibió la noticia de la muerte de su gemela, Goldy; a quien ni siquiera pudo despedir por el riesgo sanitario producto de la pandemia de Covid-19. A las dos fuertes pérdidas que sufrió la conductora se le sumó la negativa de sus nietos de "devolverle" sus dos programas, pese a que la diva cuenta incluso con la banca personal de Adrián Suar, quien se resiste a que el ciclo que únicamente en manos de Juana Viale.

"Nada está resuelto", reconocieron a BigBang desde el canal de Constitución ante la consulta de si efectivamente Juanita pasaría a conducir los ciclos y Mirtha realizaría sólo algunos especiales. Y es que, de acuerdo a la información que circula, el plan de la productora (de su propio nieto, Nacho) es que Mirtha reemplace a Juana cuando su nieta tenga otros compromisos laborales y permanezca, tal como lo hizo casi desde el inicio de la pandemia, recluida en su departamento porteño.

El 28 de agosto, después de casi un año y medio de encierro, Mirtha regresó a su estudio. Lo primero con lo que se encontró fue con un decorado con muchísimas escaleras y desniveles, pensado para hacer lucir a su nieta y, de acuerdo al entorno de la "Chiqui", para demorar el regreso de la conductora. "Hay un montón de amigos de Mirtha que están enojados porque ella debería haber hecho los dos programas", advirtieron desde el entorno más íntimo de la conductora en un audio publicado por el ciclo A la tarde, de Karina Mazzoco. "Hicieron todo para la nieta, así les va a ir también; porque la gente no la ve", reforzaron en su momento.

El enojo no es sólo del entorno: la propia Mirtha estaba furiosa. "Sus médicos le dijeron que lo mejor que podía hacer, por su salud física y psíquica, era regresar al trabajo. El programa especial que hizo la revitalizó, estaba impecable después de hacerlo. Le cambió la cara. Mirtha perdió a sus hermanos, le controlan hasta el teléfono celular y lo único que le queda es su trabajo", reconocieron en diálogo con este portal.

"Usaron la pandemia para aterrorizarla y no la cuidaron, ni la cuidan. El día que se fue a vacunar, ni siquiera nos dejaron peinarla y producirla. La sacaron de la cama, Elvira le armó como pudo la ropa y así la hicieron salir en público. Es una diva, no pueden hacerle esas cosas; menos cuando tiene maquilladoras y peinadoras propias. No había necesidad de que le hicieran eso", denunciaron en alusión al día en el que la diva recibió la primera dosis de la Sputnik V, hecho que fue destacado hasta en Rusia por el nivel de relevancia internacional de la conductora argentina.

El entorno de Mirtha también acusó a Juanita de dejarla incomunicada durante los días que estuvo internada en el Mater Dei en septiembre del año pasado. Nacho se encontraba en Estados Unidos y Marcela en París, ciudad en la que se instaló Ámbar para estudiar. "Mirtha es muy activa con su teléfono celular, vive chateando y hablando con todo el mundo. Cada tanto, sus nietos meten mano y bloquean a algunos contactos, en especial a los que tienen llegada a los medios. En esa internación, llamativamente, se dio un bloqueo masivo importante", advierten a BigBang al menos tres de los que sufrieron la censura de la "nieta televisiva".

¿Qué es lo que quiere Mirtha? Quedarse con el ciclo nocturno de los sábados y dejarle a Juanita los almuerzos de los domingos. Sin embargo, su familia no estaría de acuerdo y Nacho aún no se deshizo de la escenografía que no casualmente lleva las iniciales tanto de su abuela, como las de su hermana.