Manipulación, banalización y el Bailando: Maxi Giudici y su raid mediático tras su intento de suicidio

El amanecer tras la tormentosa noche que significó la internación de Maximiliano Giudici en el hospital Ramos Mejía, está lleno de buenas intenciones y proyectos para salir de la depresión que lo llevó a tomar calmantes de más y quedar en un muy mal estado de salud. En el medio se había dado la separación con Julieta Díaz y su tristeza por no llegar a convertirse, al igual que ella, en una pareja del Bailando 2023. También pidió perdón a sus afectos y reveló sus preocupaciones económicas de cara a no volver a Córdoba y quedarse en la Capital Federal, algo que está en la cuerda floja.

"Gracias a Dios, estoy acá con mi mamá, acompañado, así que estoy bien. Por suerte, ya pasó. Me hizo un click en la cabeza y me siento más fuerte", reconoció el ex Gran Hermano ante Estamos Okey por América TV. "Fue un momento que toqué fondo y me salió así. Lamentablemente, se dio todo esto. Pero hoy ya me siento bien y tengo fuerza para lo que viene", agregó.

Maxi fue rescatado de ese lamentable estado en el que quedó gracias a Alexis "El Conejo" Quiroga y Díaz, quienes lo llevaron al nosocomio donde lo recuperaron. "Esto hizo que viera un montón de cosas que me parecían muchísimo más graves en el momento en que tomé esa decisión y que hoy las veo distintas porque, realmente, estuve muy cerca de cometer un gravísimo error. Y me siento mal por no valorar la cantidad de gente que tengo alrededor y que me brindó su cariño y su apoyo", aceptó.

En la entrevista telefónica que brindó, repasó también los motivos que lo llevaron a equivocarse. "Fueron muchas cosas juntas. La más fuerte fue una cuota de frustración y el hecho de terminar la relación también me sumó mucho", señaló. Aunque enseguida dijo algunas palabras para quienes la atacan a ella y la responsabilizan de lo ocurrido. "Quiero dejar en claro que Juliana hizo muchísimo por mí. Estuvo conmigo y me ayudó un montón. Lamentablemente, o gracias a Dios, ella está muy enfocada en lo que tiene que hacer, pero siempre tratando de ayudarme a mí. Y eso me hacía sentir que yo le estaba restando en lugar de ayudarla a que lo diera todo", remarcó.

Aunque el sentimental no fue el único motivo que lo debilitó psíquicamente. "A mí, vivir en Buenos Aires me cuesta muchísimo. Ya se me termina el contrato del departamento y buscar otro se me hace muy complicado. Y siento como que tiro la toalla yéndome a Córdoba. Tengo ganas de tener un proyecto importante y el Bailando es algo que me motiva un montón, pero también esa ansiedad me llevó a eso", insistió.

Tampoco esquivo las preguntas respecto al reality del cual participó a principios de este año y reveló que no se arrepiente de la exposición que vivió allí. "Fue una experiencia de vida que muy pocos pueden vivir y hasta me da nostalgia ver videos de cuando estaba ahí adentro", indicó. "Lo que no te mata te hace más fuerte", añadió, con una frase que hasta tiene tatuada.

"El Cone es más que un hermano para mí. Le doy gracias a Dios por haberlo conocido y que sea parte de mi vida", detalló sobre Quiroga, quien lo sacó de su departamento tras la crisis. "Se contactaron todos. Romi (Uhrig) me habló excelente, quiere que nos veamos, comer un asado con Walter (Festa), conocer a mi mamá. Todos, todos me escribieron con un cariño increíble. Estoy muy agradecido y me dan la fuerza para seguir. No me alcanzan las palabras", develó.

Por estos motivos es que, según adelantó Ángel de Brito, la noche del lunes Giudici estará en LAM para ser entrevistado por él y sus angelitas. "Ayer hablé bastante. Que está mejor, que sino consigue trabajo en Buenos Aires se vuelve a Córdoba, que tuvo un pico de estrés y frustración", escribió. Luego dejó un textual que le brindó su próximo invitado: "Quiero entrar al Bailando, la verdad es que me juego todas las fichas ahí, lo deseo con el alma".

Al mismo tiempo, en el marco de esta crisis manifiesta del ex GH, el periodista Augusto Tartúfoli lanzó un despectivo tuit sobre lo que vivió Maxi. "Qué generación de cristal de todos en el Bailando, por favor. Miedos, ataques de ansiedad, vómitos, pánico escénico. A la edad que estos se definen como chicos, mi mamá trabajaba y criaba a dos niños en edad escolar. Cómo los infantilizan, por favor", escribió. Coki Ramírez, quien regresó a la pista del Bailando por un sueño , también agregó: "Literal. Ni saben qué quieren de la vida".

Por otro lado, se conoció cuál fue la razón por la cual la pareja que formó con Díaz no prosperó ni continuó. "Ellos se separan porque Juliana le habría encontrado en el celular mensajes de Maxi con una compañera de Gran Hermano", explicó Marcela Tauro al aire en Intrusos. "Sería Cami. Camila Lattanzio. Por eso Juliana decidió terminar el noviazgo y cuando lo comunicó en sus redes sociales dijo que esta vez era definitivo y que lo hacía ‘por la salud’ de los dos", agregó.

El viernes, ante LAM, Julieta había contado cómo había sido todo el proceso de internación y externación de su ex pareja. "A Maxi me lo entregaron dado vuelta hoy. Era o llevarlo a su departamento con custodia policial y que esté solo hasta que llegara su mamá o que viniera acá y que yo lo pudiera contener y dije que sí, que lo trajeran acá. Me lo trajeron dado vuelta, estaba totalmente pasado de cosas. Para mí no lo internaron, le pusieron una silla con un suero", contó.

"Ayer dejó de contestar el teléfono y le empezó a mandar mensajes a gente conocida nuestra diciendo que se iba a quitar la vida, le pasó las cuentas bancarias a su mamá como despidiéndose. Intentamos hablar con él y no nos contestaba. A mí me agarró como una desesperación terrible, llamamos a la policía, hablamos con 'El Cone' porque la familia me dijo ‘vos no vayas por las dudas de que a él le haga mal, que vaya Alexis que vive cerca'", recordó.

"Hoy vino a mi casa cuando lo liberaron y se durmió. No había dormido toda la noche. Yo creo que las pastillas y el alcohol le hicieron un efecto contrario. Hace un rato, cuando se despertó, no se acordaba de nada. Dice que tiene pequeños pantallazos y dijo ‘hay que desdramatizar un poco, yo solamente me tomé una pastilla para dormir’, pero no fue eso, hay una gravedad de algo que él quiso hacer de hecho, no recuerdo si fue la policía o Alexis, que dijeron que había olor a gas en el departamento", lamentó Díaz.