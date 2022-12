Manipulación, extorsión y millones: el "otro Icardi" destapó la olla y aniquiló a Wanda

Luego de que la modelo y empresaria Wanda Nara oficializara su romance con el cantante Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, su ex pareja el futbolista Mauro Icardi sintió que le habían clavado un puñal por la espalda.

Es que mientras que él intentó recuperar el amor de la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, y planificó un viaje a las Islas Maldivas para poder reconciliarse; la rubia volvió a Buenos Aires a confirmar el rumor que ya se había desatado cuando filmó el videoclip El último romántico, con el creador de la cumbia 420.

Y ahora quien salió a defender a Mauro es Guido Icardi, el menor de sus hermanos. Y lo hizo con muy poca precaución y con mucha rabia por la ruptura de la madre de sus sobrinas.

Primero subió a su cuenta personal de Instagram una foto de Wanda en la playa con la frase "qué asco de ser vivo", pero luego la borró porque no quería que se malentienda la imagen, que según su criterio no la favorecería a su ex cuñada.

Esto quedó claro con las palabras que publicó después: "Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale".

Así fue que luego de eso subió otra foto más formal de ella y sólo la acompañó con la palabra "asco". Aparentemente, al hombre le habrían advertido desde sus entorno cercano que bajara el tono y que no hable de más, para evitar demandas judiciales.

Aunque esto no le importó al hermano del futbolista, quien luego subió otra frase refiriéndose específicamente a la advertencia. "Digan lo que digan. La hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, ah no que no me saca un euro", escribió.

Y, como si eso no fuera suficiente, el influencer que aumentó sus seguidores de 50 mil a 80 mil desde que comenzó con las acusaciones, siguió con sus críticas a su ex cuñada, esta vez sin nombrarla ni subir alguna imagen de ella.

"Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre. ¿Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber", escribió en sus redes.

La desolación de Guido Icardi ayuda a comprender un poco la forma en la que vive la separación su hermano, quien hace una semana viajó a Buenos Aires a traerle a sus hijas a Wanda, para que puedan acompañarla en el festejo de su cumpleaños, pero que no pudo acompañarla, y a los pocos días tuvo que verla en la televisión besando apasionadamente al cantante.

El hermano pide pista como mediático y se le nota en sus redes, pero aun así refleja que en su familia todavía no pueden creer que la madre de Francesca e Isabella ya no compartirá la mesa familiar con ellos.