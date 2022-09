"¡Manipuladora tóxica!": Vicuña, Eli Sulichín y la furiosa trama secreta de su separación

Se pudrió todo. A sólo nueve meses de blanquear el noviazgo, la relación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichín llegó a un sorpresivo e intempestivo final. Los reclamos de la millonaria empresaria, la "obsesión" con Eugenia la "China" Suárez y el día que el chileno estalló y la dejó por teléfono.

Tres semanas atrás, los rumores de separación comenzaron a hacerse oír con fuerza desde el entorno del chileno. Sin embargo, la confirmación oficial de la ruptura nunca llegó y, según los allegados de la empresaria, estaban intentando darse "una nueva oportunidad". Pero este sábado por la tarde todo cambió.

Vicuña viajó de urgencia el martes a Chile, después de recibir la peor de las noticias. Su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, sufrió una hemorragia intestinal severa y los médicos que lo atendieron durante los 18 días de internación no pudieron controlar el cuadro.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Una de las primeras en secundar el posteo con el que el chileno confirmó la muerte de su padre fue, para sorpresa de muchos, Eugenia "la China" Suárez. La ex Argentina, tierra de amor y venganza dejó de lado la mala relación que mantiene con su ex y compartió un tierno posteo para despedir al abuelo de sus hijos, en el que incluyó videos caseros junto a Vicuña.

Todavía sumergidos en un "ida y vuelta" indefinido y con el chileno del otro lado de la Cordillera en pleno duelo, Eli habría levantado el teléfono y le habría reprochado al actor el tenor del posteo de la madre de Magnolia y Amancio. Lo mismo habría sucedido cuando se enteró de que la "China" y Carolina "Pampita" Ardohain viajaron junto a sus hijos a Chile para participar del íntimo último adiós al empresario de 77 años.

El mismo día de la muerte de su padre, Vicuña tomó la decisión de dejar de seguir a Eli en las redes sociales. Una sutil forma de confirmar la separación, sin dar mayores detalles y precisiones. Ya de regreso en la Argentina, el chileno retomó su agenda laboral e incluso volvió a entrenar, en las inmediaciones de un shopping muy top de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue precisamente la cafetería del gimnasio el lugar en el que estalló tras recibir un llamado de su ex y no pudo controlar su reacción: lo escucharon todas las personas que se encontraban en el lugar.

"¡Me cansé de tus manipulaciones y de tus amenazas!", le espetó a la empresaria, de acuerdo a la información difundida por Luli Fernández. "Estás todo el tiempo pendiente de lo que postea Eugenia. Nunca hiciste un esfuerzo por vincularte con mis hijos", sumó.

Sacado, Vicuña también le recriminó los insistentes llamados que recibió cuando se encontraba en Chile junto a su familia. "Me llamás y me cortás incesantemente. Estás hace diez días enloqueciéndome, dale que te dale. Basta de la 'China', de Carolina y de tus amenazas", sentenció.

En ese momento, la empresaria le habría pedido que recordara los buenos momentos vividos en estos nueve meses de relación. "Lo bueno, nada", le respondió de inmediato Vicuña, al tiempo que sumó a los gritos: "Ya vi lo bueno. Esto se terminó. Me tenés harto, sos una egoísta. Me cansé de tus manipulaciones y amenazas. Si tu padre se muere y me decís: 'Estoy muy triste, no puedo seguir hablando'; yo desaparezco para siempre".