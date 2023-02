Mano a mano con Ariel Bosi, el fan N°1 de Stephen King: el lado oculto del "maestro del terror"

Ariel Bosi comenzó a leer a Stephen King a los 13 o 14 años, no recuerda exactamente la fecha. Lo hizo por recomendación de su mamá, quien era fanática del terror. De hecho, cuenta que cuando su mamá se dormía, él aprovechaba ese momento para sacarle la novela Maleficio y así poder leerla a placer. “Me gustó, pero no me volvió loco”, dijo, sin embargo, al terminarla.

Hoy, la vida lo tiene como el fanático número uno del famoso un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, no solo en Argentina sino también en toda Latinoamérica. Fue Christine la novela que lo enganchó bastante y, unos años después, con la entrega de El pasillo de la muerte en fascículos de cada 3 semanas, se peleaba con su mamá para ver quién los leía primero.

A lo largo de toda su vida, Stephen King ha vendido más de 350 millones de ejemplares, y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Sin ir más lejos, ´publicó 64 novelas, once colecciones de relatos y novelas cortas, y siete libros de no ficción, además de un guion cinematográfico, entre otras obras. Por esta razón, no es extraño que Bosi haya comenzado a coleccionar aquellos libros a los 19 años, cuando descubrió una versión de It en tapa dura.

Fue cuando paseaba por los puestos de Plaza Italia, y así comenzó a recorrer todas las librerías de la calle Corrientes, de principio a fin, comprando todas las obras del autor. Ariel Bosi nació en Buenos Aires, Argentina, en 1980. Y su pasión por las obras de King lo ha llevado a colaborar en múltiples proyectos relacionados con el autor, tales como ser el autor de Todo Sobre Stephen King y Edición limitada.

También es el editor en la revista Insomnia, fundada en una librería dedicada al novelista (El restaurant de la mente), organiza festivales de dollar babies y es uno de los moderadores del portal oficial de Facebook TODO STEPHEN KING, en el cual comparte las últimas noticias del autor con más de 80.000 lectores constantes.

Como no podía ser de otra manera, es coleccionista de la obra de Stephen King y ha concurrido a presentaciones en vivo del autor en tres ocasiones. Vive en Adrogué, en el sur de la provincia de Buenos Aires y es el argentino en tener el primer showroom en español dedicado al extraordinario autor estadounidense. En diálogo con BigBang, habló de todo: su libro que recopila curiosidades, las obras más resonantes y cautivantes del escritor estadounidense y detalló cómo el Rey del Terror comenzó a escribir sus historias desde niño, presentando relatos inspirados en las películas y los libros que conocía, y cómo fue madurando y perfeccionando su escritura a lo largo del tiempo.

¿Cómo fue hacer "todo sobre Stephen King"?

- Antes que nada muchas gracias por esta invitación, me alegra que te haya gustado el libro. Yo mucho tiempo pensé en escribir algo relacionado a Stephen King, Venía desde hace más de una década dedicando mucho tiempo de mi vida (viste como son los fanatismos), ya era algo de todos los días y se me ocurrió a partir de mucha gente que me decía "che vos sabés un montón y tendrías que hacer algo".

Entonces dije: "bueno le voy a hacer la propuesta a la editorial para hacer un libro" y armé un speech de cómo sería el libro que quisiera yo o como querría yo un libro sobre King, que secciones quisiera que tuviese, cuáles no, trabaje los separe en varios capítulos y quedo bastante parecido a lo que terminó siendo el libro al final.

Lo envié a la Penguin Random House (editorial que publica a King) y hable con la editora de ese momento que se llamaba Deborah Blackman (ahora ya se jubiló) con la cual teníamos un ida y vuelta casi semanal donde había unas consultas del lado mío o como traducir algunos textos de King, mismo para unas campañas de promoción contaban que de mi lado iba a estar al pie del cañón.

Le mandé la propuesta y me dijo: "Ok me encanta el proyecto, pero hay que ver si es legal", esto fue a los abogados de la editorial y nos respondieron más o menos un mes después diciendo "sí, es legal", así que la editorial dijo "ahora hay que preguntar a Stephen King que opina". Así que fueron con King, le presentaron la idea y King dijo: "si, perfecto tienen mi autorización".

Ahí comencé a trabajar y vino el desafío grande, porque una cosa es decir "voy a escribir" y otra es "escribir". La cosa es que no se me ocurría arrancar por el comienzo y dije, voy a arrancar por el capítulo que me pinte y así fue como escribí el primer capítulo que se llama "videojuegos", que terminó siendo subcapítulo.

Dio la casualidad también que yo trabajaba con Videojuegos, terminé ese capítulo y comencé a escribir "ilustradores", así fui haciendo capítulos según me pintaba el ánimo; a todo esto ya me había llegado el contrato, ya lo había firmado y tenía un año y pico para entregarlo, por lo tanto encaré el capítulo de filmografía que sabía que iba a ser el más largo y fue el que más tiempo me llevó, inclusive más largo que el de biografía y bibliografía.

Lo importante es que lo comencé a escribir y salió natural, empalmando la vida de King con sus obras, dejando de último a "la Torre Oscura" que es mi obra preferida. Lo escribí, pero no quedé conforme con ese capítulo, me dio muchas dudas; sin embargo la editorial me había puesto una sola condición (no te pases de las 600 páginas) y el primer borrador tenía unas 700 y tanto de páginas.

Así que me tocó hacer limpieza y llegué a las 600 páginas, lo mandé y me respondieron a los 5 días diciendo que les "encantó", y más que la autorización de King, este fue el elogio más grande (el de la editora Deborah Blackman).

Tengo entendido que te cruzaste con King en varias ocasiones ¿Cómo fue el encuentro?

- Seguro me recuerde "como un hincha pelotas", pero no, yo soy muy respetuoso. Viajé a Bangor en 2008 fui a la casa que está ahí, con las rejas abiertas, estaba el timbre y no toqué nada, no corresponde, más allá de que me encantaría poder escribirle y tener una charla con él, que me mande la tarjeta de feliz navidad, obviamente a quien no le gustaría que su ídolo, aunque no sé si "ídolo", pero si una persona que admiro mucho y poder tener un vínculo.

Más allá de eso saqué un libro con su nombre y más, así que el tipo sabe quien soy. Cuando lo vi personalmente fue en el 2009 en el evento de presentación de "La Cúpula". Fue en Nueva York, en un teatro, yo estaba en segunda fila y él estaba ahí nomás, a 3 metros, pero ahí no hubo contacto.

Pero al día siguiente fue a un evento en un supermercado y ahí sí le di la mano. le hice una pregunta, después lo volví a ver en otro evento en el 2015, en Florida, el cual no lo recuerdo como un buen evento donde King estaba dando una mano para un "Fan Racer" en un ambiente bastante cheto para mi gusto (la cream republicana de Florida) fue un poco de desilusión por esas cosas, pero el viaje estuvo buenísimo igual.

Después lo volví a ver en el 2019 donde fuimos un día y medio a Boston a un evento donde estuvo él con el hijo donde pudimos sacarnos una selfie media "barata", pero después en el teatro estaba adelante de todo. Veo difícil volver a viajar con las condiciones actuales: Pandemia, COVID, yo me quedé sin el trabajo que tenía, ahora trabajo en otra cosa, estamos en una crisis económica fuerte, pero pensaba lo mismo en el 2009 que no lo iba a volver a ver pero se dio.

¿Cuál fue el libro que desató tu amor por Stephen King?

- Yo arranqué leyendo a King a los 13 años con "maleficio". Lo leí, está bueno, pero no me produjo nada. Un año y medio después, leí "Christine" y me gustó más (hay personajes adolescentes donde identificarse), a los 16 salió "El Pasillo De La Muerte" que venía con una entrega cada 3 semanas y la primera no la logramos conseguir porque ya se había agotado.

Pero mi viejo trajo la segunda y me los puse a leer y dije "esto es una locura", y a las 3 semanas le decía a mi papá "no te olvides de traer el tomo 3", "pa tratá de conseguir el tomo 1" y lo consiguió, tres semanas después el 4 y así... Mi vieja lo leía primero y cuando se dormía, se lo manoteaba para leerlo yo y cuando terminó el sexto dije: "Acabo de leer una obra Hermosa necesito leer que más escribió Stephen King fuera de "Maleficio" o "la hora del vampiro"" que lo tenía en casa.

Después Leí "Rabia" también fue uno de los primeros que leí de King (con toda la controversia) yo lo leí cuando tenía 17 años y no se me ocurrió salir con un rifle a tirarle a la gente; pero el libro que me dijo "ok este tipo es un genio" fue "pasillo de la Muerte" o "Milagros Inesperados", "la Milla Verde" (tiene tres títulos diferentes) pero ese fue el que me hizo el clic.

¿Por qué son tan importantes los personajes femeninos para King en sus historias?

- Porque King en su vida tuvo personajes femeninos fuertes. Se rodeó de personajes femeninos, primero su madre; a King su padre lo abandona a los 3 años, un tipo "piratongo" se manda a mudar y los deja. Está siempre mal, pero hoy es una cosa aceptada, nadie le va a decir nada a una mujer, todo lo contrario_ el malo de la película justamente es el que se mandó a mudar, para ese momento había quedado una pseudo madre soltera con un pibe de 2 y otro de 4.

Ella no dio el brazo a torcer eh, hizo lo que tenía que hacer: limpio baños, hospitales, trabajaba de los que podía para poder mantener a la familia con lo cual decís "que fortaleza". Fue en los años 50, inclusive fue cuando el papá se vino a Brasil donde tiene una familia y King tiene 5 hermanastros.

La madre fue el primer personaje femenino al lado y después, cuando él va a la universidad, donde hace el gran cambio de su vida donde conoce a Tabitha, que sin ella hoy no lo tuviésemos a King, él con sus adicciones en los 70/ 80 cuando llegaron al pico total, Tabitha podría haberse ido mirando hacia un costado y King 5 años después podría haber muerto de un infarto o sobredosis o alguna cosas de esas.

Pero Tabitha le paró el carro dándole a elegir entre su familia o te vas. Hay que parar a King en la cúspide de todo, porque en el año 88 hacía 2 años que se había publicado "IT" que había permanecido en el puesto 1 en 20 y pico de semanas, venía de éxito literario tras éxitos, de las películas también a full en los 80, estaba muy arriba era "el Hombre de la bolsa Norteamericana" el "coco Norteamericano".

Entonces no cualquiera se hubiera animado a pararle el carro como ella lo hizo, ella fue la que dijo: Tu editor se va, tu agente es más falopero que vos se va también.

¿Qué nos puedes contar de King desde el lado misterioso o secreto?

- Hay cosas que yo sé, que no puedo contar, pero te puedo contar algo que contó él muy puntual. Esta no la contó él, pero el que metió la pata fue George R. R. Martin (Autor de Canción de hielo y fuego la saga), ¿al final terminamos hablando más de la falopa no?. Cuando King larga a su agente del 88, lo tenía desde hace casi 10 años, de entrada le sacó los mejores tratos con las editoriales al punto de que King pasó a ganar millones y millones gracias a su agente, no sé si es un talento, pero si alguien que negocio muy bien, no como él había negociado con Dover, es decir King era millonario igual, pero con Kirby McCauley pasó a ser Multimillonario.

El problema era que a Kirby le gustaba más la joda que a él y Kirby murió de diabetes en 2014 (King ya lo había largado) pero Kirby era también el agente de George Martin, entonces George escribió en su Blog un diario sobre Kirby, contó un poco sobre él, diciendo que hay cosas sobre Kirby que no iba a contar, cosas que no vienen al caso (obviamente el tema de la merca) y contaba cuando se subían al Concorde(avión más rápido del mundo en esa época) con Stephen King y se iban a Francia, ahí es cuando decís que King es un cara de piedra porque decía que le tenía miedo a los aviones, pero los fines de semana se subía a un avión para irse de joda a París.

King eso nunca lo había contado metió la pata ahí George Martin. Fuera de eso King es bastante normal, ahora está en Florida en los inviernos va para allá y la gente se lo cruza en los supermercados, es un tipo que está en una situación económica recontra óptima desde hace 40 y pico de años y no es una recontra estrella de Beverly Hills.

Y hasta el día de hoy, con 75 años, se lo siguen cruzando en los supermercados porque no le gusta hacer la compra online, por eso sus obras conectan tanto con la gente, porque es un tipo normal. King no escribe sobre millonarios porque es un tema que nunca le interesó, te presenta gente ordinaria en el sentido común, que se enfrenta a cosas extraordinarias.

¿Dónde te encontramos y a la librería que tenés?

- Tengo una librería dedicada a King y a otros autores, pero el 95% es King, se llama restaurantdelaMente.com en las redes es: RDLM_king , es la librería que hice con dos amigos y la librera que me gustaría entrar yo. Tratamos de tener para todo público desde ediciones económicas de bolsillo, para quienes quieran leer las historias a ediciones autografiadas por King por coleccionismo. Después me pueden encontrar en el Podcast que tengo con la editorial que se llama "La Corte Del Rey" y en mi Instagram Ariel Bosi, quedan pocos ejemplares de mi libro.