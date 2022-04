Mano a mano con Benjamín Vicuña: lo difícil de la soledad, su nuevo amor y sus hijos

Benjamín Vicuña se encuentra viviendo un gran momento a nivel profesional y privado. Estos días está grabando en Mendoza, "Papá al Rescate", la nueva película de Marcos Carnevale que tiene fecha de estreno en agosto para los cines y luego saldrá en la plataforma Netflix. Mientras regresa de una larga jornada de grabación en la Cordillera de los Andes, donde comparte set con Laurita Fernández decidió hablar con BigBang de cómo se conocieron con Eli Sulichín, su actual pareja; del refugio con sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio y de cómo disfruta de este gran presente en su vida.

-Desde hace un tiempo estás de novio con Eli Sulichín ¿Cómo se conocieron?

-La relación con Eli Se dio de forma natural. No quiero compartir detalles de cómo fue nuestro encuentro. Es parte de nuestra privacidad. Pero estoy en una etapa de paz y aprendizaje. Creciendo como hombre. (N. de la R, al ser consultado por su vínculo con Carolina Pampita Ardohain dijo que prefiere no hablar del tema).

-Contaste que te resulta difícil estar solo. ¿Sos fan de estar pareja?

-Me cuesta estar solo, entiendo la vida en pareja, me gusta estar en pareja y le doy un lugar muy importante en mi vida.

-¿Tenés tips para conquistar a una mujer?

-No tengo tips para enamorar una mujer, si los tuviera tampoco los diría, me da vergüenza, me da pudor, pero no hay un manual para conquistar a una mujer.

-Afirmaste varias veces que tus hijos son tu refugio. ¿Cómo es ser papá en este mundo tan complejo y con edades tan distintas?

-Efectivamente son mi refugio. Mis hijos son todo. Sí es el mejor lugar donde puedo estar, con mis hijos, realmente es mi refugio. Donde estoy en paz, tranquilo, donde me siento amado. Con mis hijos puedo ser libre. Ser papá en este mundo es una doble responsabilidad, por ahora son muy chiquititos, por ahora, y les trato de amor, cariño, contención, pero trato de enseñarles valores y darle herramientas para la vida. Les doy ese afecto, ese calor y ese apego tan necesario para su construcción y autoestima sobre todo para que valoren la familia tan numerosa que tienen, que es una bendición y que sepan que esa familia también va de la mano de responsabilidades con su hermanos y con familia. Ellos disfrutan tanto como yo de nuestro refugio.

-¿Cómo es ser parte de ”El primero de nosotros''?

-Es un orgullo muy grande ser parte de esta ficción, grabada en el medio de la pandemia, y que logró tener una gran sintonía y conexión muy importante con el público, una serie adulta, que trata de un grupo de amigos, sobre la vida, la muerte, los desafíos, la lucha, estoy muy orgulloso de ser parte de ella y de los resultados que ha tenido.

Recordemos que en la ficción de Telefe, Vicuña se pone en la piel del personaje de Santiago, un hombre de mediana edad que recibe el diagnóstico menos esperado: tiene un tumor cerebral y le queda poco tiempo de vida. A partir de ahí la historia muestra los miedos y objetivos de un grupo de amigos interpretado por Luciano Castro, Damián de Santo, Jorgelina Aruzzi, Mercedes Funes, Paola Krum que se estremecen al enterarse de la fatídica noticia.

-La vida te llevó a tener una experiencia muy cercana con la muerte (con el fallecimiento de su hija Blanca en 2012) y a convivir todos los días con ella, pero en este caso en la tira sos vos el que se despide. ¿Cómo te sentís tocando temas tan fuertes?

-Siento una responsabilidad de tocar estos temas y a la vez una oportunidad, porque muchas veces son temas tabúes donde la televisión abierta no se hace cargo o cree que veces puede generar incomodidad o puede ser no darle el gusto. Es una gran responsabilidad poder tocarlos con madurez, con altura, por supuesto desde desde mi punto de vista, desde mi biografía y experiencia personal aporto una mirada en el personaje y en la historia.

-Estás filmando "Papá al Rescate". ¿Cómo es tu personaje Nicolás?

-Estoy en Mendoza, Uspallata, filmando una película en la cordillera, es una coproducción Argentina- Chilena dirigida por Marcos Carnevale. Trata sobre un grupo de amigos y un viaje de aventura para rescatar a una hija. Yo interpretó a Nicolas, la película comienza en la despedida de soltero, el día previo al casamiento, que es el primer casamiento de matrimonio igualitario en Chile con su pareja que se llama Ignacio y en ese momento se entera, le llega la noticia, de que tiene una hija, situación que él desconoce, en Argentina de su adolescencia prácticamente y ahí emprenden un viaje con sus amigos de aventuras para rescatar a la niña. La película habla sobre la amistad, la paternidad y sexualidad. La verdad es un trabajo muy interesante. La película se estrena en agosto en salas de cine y luego en Netflix.

-¿Cómo es trabajar con Laurita Fernández?

-La verdad es una excelente compañera de trabajo.

Recordemos que dentro del proyecto está la productora chilena Rizoma, cuyo éxito más resonante es "Stefan Vs. Kramer", una película producida y dirigida por Sebastian Freund, quien también está a cargo de la producción ejecutiva de "Papá al Rescate". La misma eligió a Marcos Carnevale como director y a Frontera Films, con Ramiro Navarro al frente, quien junto a Ignacio Rey y Rocío Gort completan el equipo de producción local.

-¿Cómo ves la asunción del nuevo presidente chileno Gabriel Boric?

-Gabriel Boric es el presidente de todos los chilenos y chilenas. Fue elegido por la mayoría de la población. Es el presidente más joven en la historia de Chile. Con muy buenas intenciones y con ganas de cambiar muchas cosas que venimos arrastrando. Es poco el tiempo para dar una evaluación, pero veo con buenos ojos la capacidad de diálogo, de entendimiento y de empatía que tiene con las demandas de la gente. Estoy seguro y espero que le vaya bien a su gestión por el bien de Chile.