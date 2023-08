Mano a mano con Claire Delic, la cantante holandesa que homenajea a Fito Páez y a Cacho Castaña

En un mundo actualmente dominado por el reggaetón y el trap, siempre hay valientes que se animan a ser disruptivos y no guiarse por la moda de turno. Este, por ejemplo, es el caso de Claire Delic, la cantante neerlandesa criada en Costa Rica y más tarde en Panamá, que homenajea a distintos artistas latinoamericanos y españoles, entre ellos el gran Fito Páez.

Claire sabe que esta aventura recién comienza con “12 Plagios", su álbum debut, el cual reúne clásicos de la música en español demostrando una gran destreza vocal que no deja indiferente a quien la escucha, con un rango auténtico y lleno de dulzura puede enamorarte aún con las canciones más tristes. Entre los artistas homenajeados en su álbum debut encontramos, además de Fito, a Mecano, Joaquín Sabina, Rubén Blades y muchísimos más.

La artista se vuelve a tener fe en un género musical que pareciera que se va desvaneciendo con el tiempo gracias a la fuerza que tomó la música urbana. “Es un proyecto atrevido, es valiente, que pretende volver las canciones. ´Me cuesta tanto olvidarte´, está incluido en ese paquete”, expreso la cantante en diálogo con BigBang. "Sin duda alguna es un disco lleno de sentimientos", agregó.

Durante su paso por Costa Rica (estuvo allí durante dos años) y Panamá (se mudó allí a los 9 años), Claire aprendió el idioma desde su infancia y busca reflejar en este primer trabajo de estudio su propia historia de desplazamientos, de falta de comprensión en un mundo cambiante y de la búsqueda de su propio lugar. “En Panamá conozco a mi profesor de música que me pone en un coro y me enseña a tocar guitarra desde ahí estoy presentándome en muchísimos lugares”, aclaró.

Con arreglos propios, una influencia del soul y el R&B, y la presencia destacada de su voz, el repertorio de 12 Plagios comienza con el famoso sencillo de Fito Páez -cuyo video fue grabado en México y bajo la dirección de Ricardo Calderón- y sigue con Rabo de nube, de Silvio Rodríguez; Me cuesta tanto olvidarte, de José María Cano; Tu boca, de Ricardo Arjona; Aquellas pequeñas cosas, de Joan Manuel Serrat; y el tango Garganta con arena, de Cacho Castaña.

Para la cantante, existe una "falta de sentimiento" en la industria de la música actual. En ese sentido, advirtió que ya varios de sus colegas "no se arriesgan emocionalmente". “Estamos sacrificando nuestro y idioma y este proyecto es esencial por esa carencia. Quería abrir el panorama y traer lo que hace sentir al artista y al público. El corazón es el que realmente canta”, manifestó.

Temazo que sacaste de, “Me cuesta tanto olvidarte”, de Mecano. Felicitaciones por porque tenés una increíble voz. ¿por qué ese tema?

- Bueno, ese tema viene en 12 plagios, que es un proyecto atrevido, que es un proyecto, o sea, es valiente, que pretende volver a las canciones de antes. Y entonces, obviamente, “Me cuesta tanto olvidarte”, está incluido en ese paquete, que son canciones tan emblemáticas, como también “Un vestido de un amor” de Fito Páez, y “Garganta con arena”, también de Cacho Castaña, que están incluidos en 12 plagios. Así que más bien, quisimos hacerles un homenaje a los principales cantautores de Hispanoamérica.

¿Las canciones elegidas fueron al azar? ¿Cómo fue el tema de elegir las canciones para este disco?

- Claro, cuando las escuché me empezó a suceder cosas, que me enamoré de las canciones, por eso terminan añadiéndose en este álbum, Y fue más que eso, que las canciones empiezan a recobrar un significado para mí desde que las escucho; más que nada eso, ¿sabes? y por supuesto, desde el punto de partida de hacerle un homenaje a estos cantautores increíbles. Fue difícil la selección, porque hay tantas canciones increíbles para llegar a resumidas cuentas, fue un proceso, pero fue divertido, fue muy bonito y muy emocional, sigue siendo también. Así que, sí, así vino.

¿Cuándo comenzaste con la música?, ¿te costó mucho llegar a donde estás y grabar este primer álbum?

- Y bueno, ha tomado la historia que ha tenido que ser, la verdad que sí. Pero bueno, gracias a mi mamá y a mis padres, y a mi papá también, que me influenciaron con mucha buena música. Mi mamá holandesa, mi padre serbio. A los dos años decidimos mudarnos al sur de Costa Rica. Y antes que eso, estaba escuchando un video que habían grabado, mi mamá siempre estaba poniendo música clásica: Chopin, Lion de Family Stone también, mucho Gypsy King también.

Siempre había mucha influencia musical y yo siempre de niña estaba escuchando muy atenta. Entonces eso. Me enriqueció muchísimo. Y después a Costa Rica, que fuimos con la música latina: Merengue, el reggaetón sin duda estuvo muy ahí. Aunque trato de esquivar eso. Hay unas canciones que yo te digo que sí las bailo. Pero bueno, volviendo a la vaina, a los nueve años entonces nos decidimos mudar a Panamá. Y ahí conozco a mi profesor de música que me pone en un coro y me enseña a tocar guitarra. Y ahí estoy presentándome en muchísimos lugares. Y así fue, un sinfín de experiencias que me llevaron hasta aquí para poder hacer esto.

¿Sentiste que estabas un poco en desventaja por este fenómeno que es el trap?

- Sí, fue una decisión (no ser parte de ese género), así como, tengo que ir por ahí. Que es algo que estaba en el corazón, tú sabes. Todo el mundo tiene su mapa aquí en el corazón. Y cuando el proyecto se me presentó fue algo recíproco, me entiendes, de correspondencia. Y no lo veo como una desventaja, más bien hay un espacio súper grande. Donde no se están haciendo otras cosas. Entonces también en ese sentido es una ventaja muy grande.

¿Cuándo te tenemos por acá en Argentina?

- Sí, va a ser el 19 de septiembre, voy a estar presentándome. De verdad, yo estoy muy emocionada. Estoy ya haciendo mis ensayos y tuve varios ensayos increíbles. En vivo las cosas cambian.

Soñemos en grande ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

- A mí me gustaría hacer una con Coldplay. Sí, te dejé sin palabras aparentemente, quedaste como diciendo: ¿Qué estás diciendo?; Pues eso siempre ha sido una de mis metas y será cumplida.

¿Y algún argentino o argentina que digas te gustaría hacer un dúo con o colaborar?

- Ay, no sé, la verdad que no sé. Me da pena, soy tímida en ese sentido. Conozco a algunos, pero no me atrevo a decir, quiero hacer un feat, pero estoy segura que va a fluir, sin duda.