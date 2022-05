Mano a mano con Denisse Romano, la artista que se desnudó para protestar contra la industria de la música

Si hay algo que define a Denisse Romano es la perseverancia, su amor por el arte y sus ganas de trascender. Si bien en algún momento de su niñez pasó por su cabeza la idea de ser bailarina, su primera guitarra acústica, su habilidad para el canto y, claro está, su manera extrovertida de ser la fueron llevando para el mundo de la música. Así fue que luego de un paso en falso por la carrera de Diseño de Indumentaria, su recorrido comenzó en las calles tocando en estaciones de subtes y distintas esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Su preferida sin dudarlo fue la calle Florida, donde con esfuerzo y dedicación logró ganarse un lugar en el medio.

De hecho, desde hace casi una década que es artista callejera y durante estos años se convirtió en Endorser de Yamaha Latinoamérica (2017), en 2018 llamó la atención de Marcelo Tinelli y tuvo dos presentaciones en "ShowMatch", en el 2020 fue convocada como banda soporte por el artista español Manuel Carrasco y tocó junto a Ciro y Los Persas en su presentación en 2021. "Empecé a los 22 años a tocar en la calle y fue por un pozo depresivo muy grande. Me metí en la carrera de diseño de indumentaria que me gustaba, pero no era mi pasión y entré en una depresión. Estaba a nada de recibirme y era infeliz. No era mi sueño ser diseñadora de moda", le contó a BigBang.

Durante aquel paso por la pista de baile más popular de la pantalla de canal Trece, la cantante había tenido un cruce con Laurita Fernández y sus fans luego de haber sido vinculada sentimentalmente a Fede Bal. Sin embargo, sostiene que nunca tuvo un vínculo amoroso con el hijo de Carmen Barbieri más allá de un par de salidas que compartieron durante el año 2014, cuatro años antes de su aparición en ShowMatch. "Salimos un par de veces después en Buenos Aires, que no pasó nada tampoco, y quedó ahí. Después conocí a mi siguiente novio y dejé de salir con Fede. Pero ¡no tuve sexo con Fede Bal! A ese nivel de niña fue la salida. No pasó ni siquiera a romance", remarcó.

Pero además de superar las 100.000 reproducciones en distintas plataformas con su disco "Volar Despierto" y gracias a su tema "Donde Están las Noches", Denisse cobró gran relevancia en los últimas semanas a raíz de un jugado reclamo: se desnudó en la calle Florida en protesta contra la industria de la música. "Es mi voz y la voz de miles de artistas luchando en un medio hipócrita", aseguró al cuestionar el uso del auto tune y mientras le hacía "RCP" a su guitarra. Aquellas imágenes trascendieron y se convirtieron en noticias en Uruguay, Chile o Perú. Su protesta esta escrita en su canción "Paul no es Lennon" y asegura que busca "resucitar a la música".

Lo cierto es que la compositora y multi instrumentista compartió su reclamo en las redes sociales y durante una entrevista íntima con BigBang, afirmó: "Cada uno puede usar el Auto-Tune como quiera, yo lo uso en el estudio y no en vivo. No doy un show con entradas y canto con Auto-Tune porque sería como una estafa no hacer ni el esfuerzo de afinar, ni que hablar de tocar un instrumento que ya casi ni se requiere como antes. Pero el mundo se abrió de repente para un montón de personas que no son cantantes gracias a una herramienta. En vez de ser usada por una persona, la herramienta usa a la persona. La tecnología avanzó a un nivel que ya no se necesita talento".

La entrevista completa a Denisse Romano, la artista furor de la calle Florida

¿Te considerás un ícono de la calle Florida?

- La verdad que me considero un icono de la calle Florida, ya sí. Más con lo que pasó hace poquito. pero sí, después de ocho años de tocar ahí ya soy parte de Florida.

¿Siempre quisiste ser cantante?

- En realidad primero creí, o casi estaba segura, de ser bailarina. Hice muchos años de danza hasta que agarré la guitarra muy de chica, aprendí a tocar sola y me di cuenta que había algo ahí que me gustaba. No sabía que cantaba hasta que un día me escucharon y me dijeron que afinaba en vivo. Fueron raros esos primeros pasos. empecé con la guitarra, la acompañé con la voz y después el piano. Aprendí de oído y la gente aveces se ríe en las redes porque toco el piano con tres dedos, pero escuchas y suena bárbaro, pero toco con el culo con los dedos. ¡Pero toco! (risas) Con el canto me pasó algo parecido, empecé a cantar sola, no fui a profesora y a los 17 me anoté en un concurso de Sony Music y Personal y gané. Después de eso fui a ver a un señor que me dijo "mirá, dos sesiones y yo no quiero que tengas mucha técnica porque vas a cantar parecido a otras personas y no es la idea". Era un señor muy prestigioso. Haber cantado tantas horas en la calle fue lo que me curtió y noté la diferencia. Cuando arranqué el primer día aguanté una hora tocando y ya me quedaba sin vos, pero a los dos años ya cantaba cuatro horas como si nada.

¿Cuándo y por qué decidiste empezar a tocar en la calle?

- Empecé a los 22 años a tocar en la calle y fue por un pozo depresivo muy grande. Me metí en la carrera de diseño de indumentaria que me gustaba, pero no era mi pasión y entré en una depresión. Estaba a nada de recibirme y era infeliz. No era mi sueño ser diseñadora de moda y le pedí a mi papá que me comprara un amplificador. Yo laburaba todo el día, iba a la facultad, cosía de madrugada, era una cosa horrible. Ganaba plata, pagaba la facultad, perdía un montón de tiempo de mi vida y no estaba siendo feliz. Me acuerdo de estar pensando en el bondi qué podía hacer porque el tiempo valía oro.

Tuve en la primaria un profesor en tercer grado que entraba de lunes a viernes y escribía en el pizarrón "el tiempo vale oro". Esa cosa rara fue lo que más me quedó en los siete años de primaria, no me acuerdo el nombre. Me dijo que no podía estar trabajando para otro en mi vida, que es corta como la de todos, perdiendo horas de mi vida en algo que no era para mí. Ahí me pregunté qué era lo que me hacía feliz, mandé a la mierda la facultad, el trabajo y le dije a mi papá "comprame un amplificador que yo después te lo pago". Tenía la guitarra acústica, no soy lírica, no tengo un caudal de voz que al cantar en la calle Florida me iba a escuchar todo el mundo, más con el barullo que hay ahí. Por eso le pedí a mi hermano que se ponga por ahí, enchufo la guitarra y me pongo a tocar. Tenía siete temas sabidos nomás, me acuerdo que cierro los ojos, que siempre fue mi protección en la calle, y cuando los abro a la mitad del primer tema ya tenía medio circulo parado de gente. Ese día me cambió la vida porque supo que nunca me iba a cagar de hambre. Fue como haber descubierto la fucking gallina de oro.

De Florida siempre me fui moviendo. Fueron tantos años que a medida que iba sacándole un poco la ficha a la calle me daba cuenta...aparte siempre pasaba algo, no es que uno va, toca y ya. Hay gente que cuando te ve que te está yendo bien te saca, se interponen muchas cosas y tenés que tener mucha paciencia, no perder la pasión porque te pinchan hasta el cansancio y terminás haciendo otra cosa.

Elegir Florida fue algo intuitivo. Me parecía menos invasivo que ir al subte, aunque después me tuve que ir al subte porque de Florida me estaban sacando, me hinché las pelotas y ahí fue otro universo distinto y más osado. Estás en la puerta y de repente viene una señora con la cartera, un bebé y vos con la guitarra. Si supieras las cosas que vivís tocando en el subte te hacés un festín, es tremendo. La gente se cae todo el tiempo y empezás a ver cómo son las personas en la calle. Sus comportamientos. Una cosa muy común que pasa es la cantidad de gente que corre cuando el pito está sonando y se cae. Yo estaba tocando y me aterrizaba gente en el piso. Yo tocaba mucho en la línea D y a la altura de Palermo, corriendo y quedaban enganchados en la puerta, al piso o carterazos. Hay leyes dentro del subte que la manejan los vendedores, los chicos que venden. tenés que pegar buena onda ahí porque sino fuiste.

Cuando yo fui a la línea D, me metí como si nada y me vinieron a parar el carro. Me dijeron que a un tres no me podía subir si ya había cierta cantidad de músicos, al tren se sube de tal estación del primer vagón para atrás, si hay vendedores los dejás primero....había normas y yo no lo sabía. Por suerte terminé llevándome bien con todos y me dejaron estar, pero a muchos los mandaron a la mierda. Vi mucho rebote de músicos intentando tocar ahí y se ve que la calle a mi me curtió un poco antes. En Florida lo que pasaba es que los vendedores, la gente de cambio ven como te van. Tenés artistas copados, otros no tanto. Gente que no entiende que si uno suele tener una esquina y cierto horario se lo respetás. No vas, te cagas y llegás cinco minutos antes para cagarle el lugar de alguien que está tocando desde hace muchos años ahí. Son códigos, pero en realidad es mucho sentido común.

La semana pasada tu nombre traspasó fronteras por tu protesta.....

- Fue una protesta a favor de los músicos y de una cosa que está sobre la mesa y de la que nadie quiere hablar, un juego sucio o media injusta, que los músicos tengamos que estar compitiendo con gente que no canta, que no toca y de las cerradas de camino. me da vergüenza y calor que una semana antes de sacar un tema, un mánager me iba a dar una fecha para juntarme y me dijo "sabés qué, mi socia no la ve..." de una manera brusca y casi asquerosa. Te dan una esperanza y después no, y así constantemente como pasa en la industria y que te puede pasar. Pero cuando encima de eso, tenés que estar luchando por un lugar que es para un músico o que debería ser para un músico.... es como que un médico esté luchando para laburar de médico y enfrente le pongan a un tipo que por tener herramientas parecidas a los médicos pueda ejercer. Cada uno puede usar el Auto-Tune como quiera, yo lo uso en el estudio y no en vivo. No doy un show con entradas y canto con Auto-Tune porque sería como una estafa no hacer ni el esfuerzo de afinar, ni que hablar de tocar un instrumento que ya casi ni se requiere como antes. Pero el mundo se abrió de repente para un montón de personas que no son cantantes gracias a una herramienta. En vez de ser usada por una persona, la herramienta usa a la persona. La tecnología avanzó a un nivel que ya no se necesita talento.

No está mal que haya gente que por ahí quiso cantar, Auto-Tune y llegue a lugares inesperados, pero si esa persona va a ocupar un lugar que de verdad lo merece un músico es injusto. Para que la gente entienda qué es la herramienta, es como si al lado de un jugador de fútbol, que entrena, come de cierta manera para poder rendir, le pongan a un pibe con piernas mecánicas y que no tiene margen de error. Obviamente que le va a ganar hasta al mejor jugador del mundo porque es tecnología. En la escena de la música es parecido, porque si vas a poner a una persona que no está haciendo ni dos dedos de esfuerzo para afinar porque le está afinando una máquina, para qué mierda se esfuerza el de al lado. Igual no es en contra de esa gente que lo utiliza, sino de la industria de darle el lugar, reemplazar el lugar o desarrollar artistas porque tienen seguidores o porque son youtubers. Ya no se busca un talento, alguien que pueda dar un mensaje profundo, que se viene rompiendo el culo, sino al facilismo de que como tiene seguidores adentro. Y en la bolsa caen un montón de músicos.

¿Por qué te volcaste a este concepto de crítica al negocio musical?

- Paul no es Lennon es la protesta. Es un hartazgo, no solamente del ambiente de la música, sino del sistema. Tuve que dejar una carrera, el trabajo y salir a tocar a la calle. Tuve que arriesgare y hay mucha gente que quizás no se anima, y estamos metidos en un sistema que todo el tiempo te pone trabas. Yo hace cuatro años que estoy sin obra social y prefiero eso a no poder pagar el alquiler o no poder poner la plata en la música. Capaz no es un buen mensaje, pero el sistema está todo el tiempo poniéndote límites. Yo sé en el mundo en el que me encuentro y por algo protesto. El tema del desnudo fue porque sé cómo funciona el medio. Yo estuve ocho años tocando y si bien se han viralizado algunos videos tocando, esto es más polémico. Igual no creo que se haya viralizado solamente por el desnudo. Tiré una bomba, en los comentarios de las noticias la gente se peleaba entre sí diciendo que yo tenía razón y que nadie lo decía.

Ese debate fue el que provocó esa viralización. El desnudo igualmente a mi no se me ocurrió. Se le ocurrió a mi novio, esto es para las mujeres que me bardearon por mostrarme desnuda, que me dijo: "Hacelo desnuda porque eso va a hacer que los medios terminen por darme pelota". Esa parte de marketing que yo no la tengo, la tuvo él, me acompañó y fueron 10 segundos. De hecho, lo filmó él y tenía razón. Yo ya sabía que a partir de esto iba a tener hate, pero no fue tanto como creía. Pensé que iba a ser peor y me sorprendió que mucha gente, sobre todo por mensaje privado, me agradeciera. Hay gente que no está de acuerdo con el tema de estar escuchando el mismo tipo de música todo el tiempo. No estoy en contra de ningún género, pero están medios hartos de que se le cierren puertas a algunos géneros. Es verdad que en el medio no es bueno ser tan honesto, ser demasiado transparente te puede jugar en contra, pero si esto me cierra puertas capaz no era mi camino. Soy partidaria de ser honesta y real, ser lo menos hipócrita y no mentirme a mi misma porque yo en algún momento pensé en volcarme al reggaetón. Pero la verdad es que sin el Auto-Tune es muy difícil cantar en vivo rapeando.

¿Tu paso por Showmatch significó un salto en tu carrera o no fue lo que esperabas?

- Venía tocando en al calle y a los meses vino Bebe Contepomi a buscarme para hacerme una nota para TN y ahí se dio como una bola de nieve que fue creciendo hasta que me llamaron de Tinelli. El tema fue que Tinelli había compartido un tema mío tocando en la calle, vio que tuvo mucha repercusión y me llamó para que tocara en el piso. Pero fue confuso, te da como un pantallazo de gente repentina, en ese momento no tenía mi música grabada y no pude aprovechar ese momento de flujo de gente. En ese momento no tenía nada para sacar ni para mostrar, no estaba preparada y no pude aprovechar ese momento de visibilidad limitado. Más allá de eso, el público a veces no es el indicado. Yo tenía el objetivo de entrar, de hacerme conocer y que conocieran mi música por más que no sea el lugar que quisiera estar porque es medio sucio el juego. Pero bueno, estaba abierta a la difusión. Desde chica intento difundirme de alguna manera y mostrar lo que hago.

Hablando de juego sucio, en aquel momento te vincularon a Fede Bal....

- Yo me había separado de mi primer novio en 2014. Quedé re mal y me llama una amiga al día siguiente diciéndome que se tenía que ir a un show a Mar del Plata. Me pidió que la acompañara y como quería zafar de mi barrio porque sabía que iba a caer de vuelta y volver con este pibe, fui. No me dijo adónde iba hasta que en el micro me dice "estamos yendo a la casa de Fede Bal". Fede en ese momento, en 2014, no era ni lo conocido ni lo mediático que fue después. No sabía quién era, yo estaba llorando mirando la ventana y no quería saber nada con nadie. Caigo a la casa, conozco a Fede, muy buena onda, estuvimos cuatro días en la casa y no pasó nada, ni siquiera chape. Después de eso, se ve que yo le gusté y me empezó a mensajear. Salimos un par de veces después en Buenos Aires, que no pasó nada tampoco, y quedó ahí. Después conocí a mi siguiente novio y dejé de salir con Fede. Pero ¡no tuve sexo con Fede Bal! A ese nivel de niña fue la salida. No pasó ni siquiera a romance. Todo quedó ahí, me fui a convivir con mi siguiente pareja seria y cuatro años después de haber conocido a Fede, fui a tocar al piso (de Showmatch) y me vinculan, pero yo había salido cuatro años antes. Re injusto. No lo pude explicar porque no me dieron el micrófono, Laurita (Fernández, ex de Bal) medio que me toreó, allá ella con sus problemas, y ahora no me puedo sacar el ex de Bal. No fui novia ni chonga.