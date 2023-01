Mano a mano con Dolores Fonzi, Ezequiel Diaz y Ignacio Rogers: "Cada tele es un mundo distinto"

Todos sabemos que las fiestas de fin de año pueden ser sinónimo de "alegría" para muchos y de "desastre" para otros. Aunque también durante estas fechas salen a la luz los trapitos al sol acumulados durante mucho tiempo, dando pase libre a una guerra donde el que sobrevive es el ganador. Y justamente de eso trata la película “Las Fiestas”.

Luego de su paso por la 37º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la película Las Fiestas, de Ignacio Rogers, llegó a los cines este 5 de enero del 2023. Protagonizada por Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Daniel Hendler, Ezequiel Díaz, Margarita Israel Gurman, Maitina De Marco y con un guión que estuvo a cargo de Rogers, Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe, Ezequiel Díaz y Alberto Rojas Apel.

¿Pero de qué trata esta película? Luego de una larga internación y de atravesar una experiencia cercana a la muerte, María Paz vuelve a la vida milagrosamente transformada y busca rehacer su conflictiva relación con sus hijos, reuniéndose en su quinta de las afueras para pasar las fiestas de fin de año. Ellos, conociéndola, no están tan dispuestos a creer en este nuevo intento de su madre. Pronto la antigua y temible María Paz vuelve a tomar el control con un final sorprendente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Nota al lector: "Las Fiestas" tiene un guión impecable el cual está escrito por el propio director Ignacio Rogers, junto a los actores Julieta Zylberberg, , Ezequiel Díaz, Esteban Lamothe y el dramaturgo Alberto Rojas Apel, los personajes van creando su propia identidad hasta el punto de que todo fluye de manera muy natural, dándote a entender que esa familia puede ser la tuya aun sin bajarte línea de cómo tendría que ser una familia "correcta".

BigBang dialogó con parte de sus protagonistas: Dolores Fonzi, Ezequiel Diaz y el guionista/director, Ignacio Rogers, quienes se animaron a contarnos cómo son sus familias y cómo fue trabajar en sus personajes.

¿Les fue divertido hacer la película?

Ignacio Rogers: Sí, muchísimo. El rodaje fue muy divertido y muy disfrutable, más allá del esfuerzo, la tensión, el peso que uno le pone a filmar una película la hizo muy divertida y muy disfrutable.

Ezequiel Diaz: Me da gracia, lo escucho y escuché muchas voces cascadas después de todos los festejos y gritos... todos haciendo fuerza, es buenísimo. Para mi la diversión es lo más importante de la vida, en la profundidad del término, siempre hay que intentar o por lo menos yo intento que me divierta porque si me divierte estás vivo, me interesa, siento que le pasa con quien sea que esté compartiendo eso. Entonces me parece super importante mantener ese concepto de diversión y la verdad es que lo fue.

Ezequiel, ¿Cómo pensás que va a tomar tu papel el público?

Ezequiel Diaz: Para mi el desafío del personaje es justamente que se va completar con la idea que cada uno le quiera poner a ese personaje, yo no etiquetaría el personaje de una manera preconcebida o ni diría que es para que nadie tenga que entender nada. Es un personaje que está en un viaje emocional como los otros dos que son sus hermanos, que son Dolores y Daniel. Me parece que por cómo lo vieron, completan esta familia por lo que hablamos antes. Es un monstruo de 4 cabezas. Magui (su personaje) es parte de este engendro familiar.

¿El papel de Ezequiel estaba escrito así o le dieron su impronta?

Ezequiel Diaz: Lo escribo yo para hacerlo yo. En base a mis experiencias personales y a las ideas que tenía, el deseo que yo tenía de interpretar a Magui. Piensa que la comenzamos a escribir en el 2010, se sostuvo el deseo un montón.

¿Las familias son como se ven en la película?

Ignacio Rogers: De alguna manera, si. Ejemplo, María Paz es una mezcla, un frankestein de la abuela de alguien, la tía, la madre, algunas frases que dice, pero es como ese espíritu, un engendro digamos. Como te digo un monstruo de 4 cabezas a su vez son cientos de cabezas y de experiencia familiares que tuvimos.

¿Qué opinión tienen de que las películas vayan al cine y después al streaming?

Ezequiel Diaz: A mi me gusta el cine, las salas de cine me encantan de toda la vida. Mi día a día es ir al cine, voy mucho al cine, veo muchas películas por semana pero también como hacedor y con esta película en particular (que después va estar en Star+) hay una tranquilidad de sentir que la películas más allá de su paso por la sala se va a ver y que va tener un lugar donde va seguir comunicándola y donde se va realizar un segundo estreno, creo que esta bueno para las películas así que son

películas pequeñitas y siento que es en ese sentido es una posibilidad que puedas existir las dos posibilidades.

Ignacio Rogers: Siempre creo que el cine y verla en el cine es una experiencia completa, tiene otra mística y otra calidad técnica también, tanto de un lado de la magia como el lado más físico a tierra, es una experiencia que yo creo superior y quiero que prospere, que más gente vaya al cine y que siempre eso crezca. Sin embargo, cualquier vehículo que acerque las películas al espectador me parece valiosos y válidos, lo importante es que llegue, por ahí vivís en un pueblo donde no hay un cine o lo que fuera, la única manera de vivir el cine es así por una plataforma.

Ezequiel Diaz: Después te pasa que vas a lo de un amigo y lo ves viendo una película, decís "esta naranja la tele" cada tele es un mundo distinto, se escucha o no se escucha.

Ignacio Rogers: Uno trabaja para un ideal y decís "esa hoja esta muy amarilla bajale el brillo" , el sonido "fijate si se escucha el sapito" , después alguien la ve en un celular y capaz que tiene la pantalla naranja y el grillo no se escucha. Sin embargo me parece que está bien apuntar a lo perfecto.

¿Cuál fue tu experiencia con el papel, Dolores?

Dolores Fonzi: Fue increíble hacer la película, Eze y Nacho son mis amigos, hermanos y familia. A Cecilia la conozco desde hace varios años y con Dani hice un montón de películas también. Es amigo, nada eso de trabajar con amigos y hacer una película que te gusta, un fin de año que no va a pasar desapercibido digamos.

¿Vez tu familia reflejada?

Dolores Fonzi: No, no tanto pero si uno entiende las dinámicas familiares que pueden ser parecidas a las familias y vas a ver eso en esta película cuando la vayas a ver.