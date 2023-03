Mano a mano con Eliana La Casa: las mujeres en el stand up, su gira por Estados Unidos y el humor actual

Después de un año en el exterior, Eliana La Casa regresa a su tierra natal con un show unipersonal donde recopila sus mejores rutinas, nuevo material y contesta la pregunta que todos se estaban haciendo: ¿Quién es Eliana La Casa?

Eliana La Casa es una comediante de stand up bilingüe originaria de Argentina. Además de su espectáculo Unipersonal, Eliana La Casa se presentará en el ciclo de Stand Up en inglés BA Comedy Lab, que se llevará a cabo el jueves 02 de marzo a las 21:00hs en Rabia Bar, Costa Rica 4901. Este ciclo que inició en 2015, cuenta con comediantes locales e internacionales y se consolida en la escena porteña como una alternativa para el público angloparlante.

En 2016 participó haciendo stand up en el programa de televisión Tipos de Minas conducido por Dalia Gutman en el Canal de la Ciudad.  En el mismo año comenzó a producir espectáculos, incluyendo el Unipersonal de Pablo Picotto, el Unipersonal de Federico Simonetti y la Jam de Stand Up. También coordinó Al Cerebro un ciclo de charlas abiertas con comediantes invitados en Absinth Resto Bar.

También participó en “Comedy Central Latinoamérica” 2018 y en BBC Radio 4 London “Welcome to Wherever You Are". Por otra parte, participó de Festivales locales como Festival Ciudad Emergente y el Manso Comedy Fest y en programas de TV como “Tipos de Minas”. Desde que se estableció en Estados Unidos participó del Chicago Women´s Funny Festival, World Comedy Expo y Latina Comedy Festival. Ha actuado en Argentina, Chile, Uruguay, México y Estados Unidos, donde ganó el premio a mejor comediante de stand up del 2021 según el Chicago Reader, dejando muy en alto el humor de nuestro país.

Estudió Improvisación y Guión de Sketch en The Second City, Chicago. Allí co -escribió y co -protagonizó "Power of The Pack" un mini espectáculo de Sketch en el marco de Sketchcast, el programa de sketch de Second City.

-¿Qué fue lo que te incentivó a hacer Stand up?

-100% honestidad me paso que no era buena para nada más, de chica siempre fui de buscar público siempre como de hacerle una coreografía a la familia o una obra de teatro lo que fuere, cuando fui creciendo intente bailar y no era buena para bailar o que pasa si intento tocar un instrumento y no era buena para la música; me anote por curiosidad en un taller de stand up y dije: “ah bueno por ahí no soy tan mala en esto” entonces fuimos por ahí.

-¿Hiciste una gira por Estados Unidos?

-Sí, estuve en Estados Unidos un año y medio, fue una experiencia distinta porque de pronto tienes que hacer todo tu material en inglés que yo una parte ya había preparado porque acá en Buenos Aires, Argentina tengo un show que es en inglés, pero es un show de una vez al mes como muy tranquilo y ahora no había opción de actuar en español entonces tuve que traducir mis chistes a inglés y también comenzar a escribir directamente los chistes en inglés.

-¿Cómo fue la acogida del público en Estados Unidos? ¿Iban argentinos?

-No hay tanto público argentino, yo estuve en Chicago y no es una ciudad que tenga tantos argentinos como por ejemplo puede tener Miami donde hay una pequeña comunidad, acá de vez en cuando te cruzas a alguien, no tantos como para cruzarse gente en un show por ahí si uno hiciera un show especial por el 9 de julio donde fuera medio temático puede ser, pero en este momento soy la única Argentina haciendo Stand Up comedy en Chicago.

-¿Cómo hiciste para manejar el cambio de humor a través de las décadas?

-Hay algo con el Stand Up que, a diferencia con las otras ramas artísticas u otros tipos de comedia, el stand up habla un poco de su vivencia, desde su persona, experiencias, opiniones, entonces desde ese sentido el stand up muta bastante rápido y acompaña bastante rápido los cambios de paradigma o los cambios de opinión, tiempos, entonces en ese sentido es bastante inmediato porque por ejemplo: puedo cambiar un chiste ahora para el show de esta noche, que si alguien tiene que reescribir una película, un libro, una obra de teatro son muchos más factores a tener en cuenta, lleva otro tiempo, en ese sentido creo que el stand up va bastante rápido y también es donde suceden esas discusiones sobre el cambio de paradigma y siendo del grupo de personas que impulsó el cambio de paradigma quiere que eso suceda, pero también están los tipo de persona que piensan distinto y lo dicen desde el escenario, entonces se vuelve un poco un espacio de discusión política.

-¿Te sentís partícipe del movimiento de más mujeres haciendo Stand up?

-Sí, yo también observo que hay una diferencia enorme a lo que era hace 10 años en donde había una sola o dos referentes mujeres del género y hoy en día hay muchas más, por supuesto todavía falta un montón si uno observa no sólo que existan, sino que tengan convocatoria, que tengan representación en medios y ganen lo mismo; hay un montón para hacer ahí, pero sin duda el hecho de que si le preguntan a alguien ¿Qué comediante mujeres hay? Puedo decir 3 o 4 nombres, eso hace 10 años no pasaba y eso me parece increíble.

-¿Quién fue para vos la propulsora de este movimiento?

-Siento que es un desafío porque hubo un proceso por ahí por el 2016, 2017,2018 donde había que llevar el tema a la mesa, hacerse notar, elevar la voz. Yo personalmente sentí que fue como un momento muy combativo, de protesta, político y ahora hay un momento posterior donde ya todos están al tanto de lo que estamos reclamando, pueden o no estar de acuerdo pero sin duda el espíritu combativo muto un poco me parece, creo que ahora hay un lugar de reconocimiento “estamos al tanto de lo que están planteando” , por supuesto que no puedo decir que es un tema finalizado y que no haya nada para hacer, pero si siento que hay un momento más de diálogo y reflexión

-¿Tenés algún referente?

-Me pasa algo, es que no siento que uno pueda seguir los pasos literalmente de otra persona porque la carrera de cada uno es muy distinta, por suerte el stand up es en ese sentido bastante libre y puede correrse para cualquier lado.

Si te puedo decir que hay un montón de colegas muy talentosas que me inspiran ya sea por los chistes que hacen , por los giros en sus carreras que toman, te puedo decir algunas como: Bimbo Godoy, Charo López, Fernanda Metilli, Connie Ballarini, no puedo no decirte Dalia Gutmann, Malena Pichot aunque son muy distintas son las primeras dos en abrir el panorama al igual que Malena Guinzburg; todas con carreras distintas y probablemente la mía también lo va ser, son referentes a seguir y tener en cuenta.

-¿Cuál superpoder te gustaría tener?

-Me gustaría tener el superpoder de tener mi casa limpia sin ningún esfuerzo, no tienes que lavar un plato, lavar la ropa, que mi casa mágicamente cuando yo abra los ojos a la mañana ya esté todo listo y limpio.

-Si pudieras salir a cenar con un personaje histórico ¿con quién sería y a dónde lo llevarías?

-Me da mucha vergüenza porque yo estudié licenciatura en historia un año y medio, no te estoy pudiendo tirar un nombre. Hay una comediante norteamericana que hoy todavía está viva pero es bastante mayor debe tener unos 75 años que se llama Lily Tomlin que tiene un show en Netflix, es muy genia está desde que existe la comedia básicamente y me parece muy divertida siempre que la vi en entrevistas dije "re que podría ser amiga de esa persona”, la llevaría a comer unas buenas empanadas porque algo que comprobé en chicago es no importa de qué nacionalidad seas, la empanada le gusta a todo el mundo nunca nadie me ha rechazado una empanada jamás.

-¿Preferirías viajar al futuro o al pasado?

-Sin dudas al futuro, la idea de que hace 50 años no teníamos antibióticos me angustia.

-¿De qué forma equivocada te juzga la gente que no te conoce?

-Creo que la gente piensa que soy muy amargada porque tengo una de esas caras de mala onda y por ahí es mi cara de nada, de que no estoy pensando, de que estoy esperando el colectivo, pero esa es mi cara entonces la gente piensa que soy amargada de lo que realmente lo soy.