Mano a mano con Eric Cartman de South Park: "¡Hijos de put..., mataron a Kenny!"

Patricia Alexis García, más conocida por su nombre artístico Patricia Azan, es toda una eminencia dentro y fuera de la pantalla chica. Si bien su nombre puede llegar a pasar desapercibido, es su voz la que brilla en muchas películas, series y sobre todo en dibujos animados. La actriz de televisión, teatro y doblaje nacida en Cuba, se crió en España y Nueva Jersey, Estados Unidos, y lleva muchos años radicada en Miami, donde primero se desempeñó como actriz de teatro y más tarde, en el año 1999, comenzó hacer doblajes al inglés y al español. ¿Cuál es su personaje más emblemático? el mismísimo Eric Cartman, el gran protagonista de la serie animada South Park.

Pero el simpático y robusto personaje de la serie no es el único: también le presta su voz a Kyle Broflovski desde la tercera temporada en South Park; además de doblar a Vicky, Tad y Chad, y a otros personajes en Los padrinos mágicos que marcaron una era y trascendieron fronteras y generaciones.

La actriz nacida en Cuba comenzó su carrera en el doblaje en el año 1999, cuando fue parte de la serie británica de “Stop-motion Rex the Runt”. Posteriormente se convirtió en la voz de Cartman y Kyle, así como también Vicky de Los Padrinos Mágicos, Kyoka Jiro de My Hero Academia y muchísimos personajes más.

Pero Patty no sólo se dedicó a ponerle su voz a un gran número de personajes, sino que también dio clases online sobre el tema para quienes se encuentren interesados, siempre con el ánimo de compartir su talento a todos aquellos que quieran aprender. Actualmente la actriz se encuentra por la mitad de su libro con el cual va estar contando qué significó South Park para su vida y qué aprendió de la serie.

En diálogo con BigBang detalló que ”va a ser un libro muy interactivo". "Es algo nuevo, vas a tener que hacer ciertas cosas para ponerte en mi lugar. Un libro muy diferente”, destacó. A pesar del gran éxito que logró con su voz, Patty le explicó a este portal que no se lleva muy bien con la fama: “La fama todavía me queda un poquito ´overwhelming´ (Abrumadora) es decir: ´cálmate, cálmate, Yo no soy nadie´. Eso me da ganas de decirle a la gente a veces. No, no soy nadie, Soy igual como tú”.

La última visita de la actriz al país se dio semanas atrás, durante la Argentina Comic- Con, donde firmó autógrafos y también se sacó fotos con sus fans. "Mi historia de vida, es muy larga. Estoy escribiendo un libro y voy ya por la mitad, tengo que hacer tiempo para terminar, y es de mi vida a través de South Park, o a través de todo lo que yo experimenté durante todos estos años, y cómo la serie me ha impactado a mí", le dijo a este sitio.

Sobre este tema, advirtió que su idea de publicar una autobiografía se basa en la necesidad de contar también "cómo yo he hecho cosas decididas por cosas que he oído en la serie". "Entonces, va a ser muy interactivo. Es algo nuevo, creo yo y va a tener ciertas cosas para ponerte, vas a tener que hacer ciertas cosas para ponerte en mi lugar. Un libro muy diferente", resaltó.

Entrevista completa a Patricia Azan

Venís de Cuba, ¿no?

- No. Yo vengo de los Estados Unidos, pero nací en Cuba. Me fui de Cuba a los 5 años, no la recuerdo. Viví en Madrid, en España, hasta los 11 años; después nos mudamos a los Estados Unidos, viví en Jersey. Soy como de Jersey, como la madre de Kyle. Que a Kyle también interpreto; y aquí estoy, soy más gringa que todo. Soy gringa.

¿Qué personaje se te hizo más difícil de interpretar o de hacer?

- Ninguno. ¿Sabés qué es lo más difícil de hacer? Es más difícil hacer un personaje en una serie. Por ejemplo, yo estuve en la serie de “Más que amigas”, “L Word” es en inglés. Y yo era Jenny Schecter y la actriz habla muy raro, o sea, hasta en inglés, te rompen las oraciones donde no van y entender la manera de hablar, agarrarle la manera de hablar a ese personaje para sonar real, para ser igual que ese personaje me volvía loca.

Esa mujer para tanto, se está acordando del libreto, es que ella es así, porque tenía que hacer todo lo mismo, era como que "hola" y... 20 minutos después, decía una cosa, ¿no? Y eso me es más difícil que hacer un personaje de animación, tomarle la manera de hablar a cada humano, que todos hablamos diferente. A mí me encantaría ver a alguien animarme a mí y hablar como yo sería una locura porque yo también hago eso, te hablo de diferentes cosas en un momento por mi.

¿Qué sacás de positivo de viajar a las Comic Con y el lado de la fama?

- La fama todavía me queda un poquito “overwhelming” se dice en inglés, es como decir: “cálmate, cálmate, Yo no soy nadie”, Eso me da ganas de decirle a la gente a veces. No, no soy nadie, Soy igual que tú. Pero lo que sí me gusta es el acercamiento que hay con los fans, por ejemplo, yo ayer estuve con dos de mis niños, y bueno, un tercero que se ha convertido en mi familia, está allá atrás que me ha ayudado el día entero de hoy.

Pero con mis niños que son tan queridos, poder conocerlos, poder verlos sonreír, ser parte de mi círculo familiar, esa clase de cosas, sí. Sobre la Comic-Con creo que lo más bonito fue conocer a Dross, que lo conocí en persona, por fin, después de cinco años, hablarnos. Y ver a dos de mis niños con mi hija, pensando que todos se parecían, y de verdad se parecían, y tomar ese video, ese video se queda en mi mente para toda la vida. Más que todas las demás cosas.