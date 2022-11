Mano a mano con Fefe Bongiorno, el hombre que más sabe de GH: "El mejor fue Gaston Trezeguet"

La casa esta más picante que nunca y desde afuera se juega también se juega fuerte; el streaming se ha convertido en uno de los consumos más populares por el público en los cuales pueden informarse de lo que pasa dentro de la casa a cualquier hora del día y es que Gran Hermano es un tema de conversación constante en las redes. Esto se debe a que no existe la necesidad de esperar al resumen de los programas televisivos, sino que hay una gran oferta de análisis en distintos formatos acerca de los participantes y sus acciones. En la mayoría de los casos, se trata de lecturas audiovisuales, en tono informal y descontracturado, que circulan por Twitter, Instagram o YouTube.

Lo cierto es que ya habían pasado 6 largos, muy extensos, años desde la última vez que se había emitido Gran Hermano y esta edición viene con un condimento más que especial: las redes sociales. Si hay algo que no se puede negar es que Gran Hermano esta más vigente que nunca gracias a la tecnología y a estas plataformas que, sin alterar su estructura, invitan al debate constante entre los miles de fanáticos que tiene este reality. Sino pregúntenle a Fede Bongiorno, popularmente conocido como Fefe en las redes sociales, este joven de 22 años que con sus estudios y sus dos trabajos a cuestas, se hace un tiempo para ver, disfrutar y analizar lo que ocurre dentro de la casa.

Y es que su popularidad es total. Tan solo en su cuenta de Twitter cosecha más de 166 mil seguidores y desde dicha plataforma, comparte su parecer y todo lo que ocurre dentro de la casa más famosa del país. Incluso, más de dos veces al día publica en sus redes sociales una serie de resúmenes de Gran Hermano. "Lo que me pasa con gran hermano es que lo sigo desde muy chiquito. Soy muy fan del formato, yo justo nacía cuando empezó el programa acá y lo fui mirando", le dijo el especialista en Gran Hermano a BigBang durante una divertida nota en la redacción, aunque aclaró: "No me lo esperaba para nada esta exposición mediática".

Queremos conocerte más como persona... ¿Qué nos podés contar de vos?

- Tengo 22 años, estudio y trabajo. Lo que me pasa con Gran Hermano es que lo sigo desde muy chiquito. Soy muy fan del formato, yo justo nacía cuando empezó el programa acá y lo fui mirando. Después cuando tenía más o menos 14 años me enganché con los Gran Hermano de afuera, así que siempre fue algo que me definió un montón y bueno básicamente se excede de un poco del programa mis intereses; es decir me interesa mucho la cultura popular en general: películas, series, música.... estoy muy en tema, es algo que me divierte un montón y es parte de la razón por la cual estoy acá.

¿En tu día a día, como hacés para conseguir tiempo y subir los resúmenes?

- Es un desafío en el sentido de que estoy bastante ocupado durante el día, pero la suerte que tengo es que cuando curso en la facultad o cuando rindo obviamente es en persona y ahí no puedo estar mirando Pluto Tv por obvios motivos, pero cuando estoy en mi casa trabajando, haciendo home office, en ese momento lo dejo un poco de fondo, así como hace la gente con la radio o los podcasts, así cuando voy escuchando algo interesante lo anoto y si hay algo que me perdí voy llenando los huecos viendo las transmisiones pasadas o hablando con amigos míos que lo vieron y capaz me pueden ayudar por ese lado.

¿Te esperabas esta explosión mediática que tuviste?

- No me lo esperaba para nada, tengo la cultura de seguir el programa en otros países. Entonces lo cultivé por ese lado. Me pasaba que hace rato que no miraba un Gran Hermano argentino porque el último que presencié con "ganas" fue el de Cristian U; yo tenía 10 u 11 años, entonces no podía tener lo que tengo ahora, pero no me lo esperaba realmente.

Fue de un día al otro, ya que lo hice para la gente que estaba interesada, que no creí que fuera tanta; pero me alegra genuinamente poder mantener informada a la gente que le interesa y también ayudar a ser un alivio de las cosas diarias que pueden llegar a ser muy abrumantes.

Ya que nombraste a Cristian U, ¿en este Gran Hermano vamos a ver algo parecido? ¿Es acaso el mejor jugador de todas las temporadas?

- Yo creo que el mejor jugador de la historia es Gaston Trezeguet, por el simple hecho de que es el padre del juego, lo que hizo Cristian también es tremendo, pero creo que Gaston se lleva más crédito por haber empezado en el momento que la idea de la estrategia no estaba para nada implementada; de todos modos esta edición tiene más estrategas de lo que esperaba, tiene a Coti y Agustín, que están haciendo un montón de jugadas muy interesante, pero bueno hay que ver, todavía falta.

¿Qué opinas del conflicto de Coti y Alfa?

- Lo que pasó con Coti y Alfa es una demostración de algo que puede suceder en la sociedad en el día a día. Me parece interesantísimo porque ambos personajes representan a dos personas que son muy distintas y eso quizás explica un poco el choque entre ellos, pero al fin y al cabo como se fue desarrollando todo, no solo entre ellos sino el resto de la casa y el afuera, habla de un montón de implicaciones psicosociológicas que está interesantísimo analizar.

Al fin y al cabo eso es lo que tenemos que tratar de llevarnos de Gran Hermano: que todos los personajes ahí adentro tienen sus miserias, sus cosas positivas, todo eso es parte de nuestro día a día y podemos aprender también.

¿Qué opinas de que se está jugando mucho desde las redes sociales?

- Opino que este es claramente el Gran Hermano de las redes, en 2015/ 2016 había redes sociales, incluso antes también pero nunca se vio un aglomeramiento tan fuerte de las redes en Gran Hermano y me parece interesantísimo porque un poco el chiste de nuestro formato es que la gente pueda formar parte de eso; en otros países eso no sucede: en Estados unidos, Canadá no pasa. si el público es un jugador más está muy bueno que pueda tener las redes sociales para comunicarse entre sí y hacer campaña o no, discutir, analizar y demás, convirtiéndose en una parte del juego muy rica.

En otros Gran Hermanos los participantes podían Twittear, pero en ese momento las redes no eran lo que son hoy ¿qué opinión tenés?

- Lo que pasó durante este tiempo es que Twitter en ese momento ya existía, pero se fue desarrollando una cultura de las redes sociales y la gente puede elegir que red social usar, quizás hoy no nos están Twitteando pero quizás podrían meter un celular y hacer que hagan tik toks, que es la red social del momento. Se fue desarrollando esta cultura y es muy interesante ver como juega en tiempo real eso sobre la casa.

¿Conociste alguno de los ex participantes?

- Todavía no, pero este mes voy a conocer a Osito y estoy muy emocionado porque me encanta osito.

¿De los que quedan, hay alguno que pueda superar el 93% de Nadia Epstein?

- Hoy te diría que no, pero también te diría que las cosas cambian tan rápido que tampoco me sorprendería.

¿Con cuál de los participantes de ahora te identificas?

- Identificar es una palabra complicada, directamente con ninguno, pero si encuentro cosas que me gustan mucho en Coti. Yo aprecio muchísimo la tridimensionalidad de los personajes, me gusta que me den contenido de todo tipo y que no sean solo: el estratega o la persona que se enamora. Aprecio mucho la versatilidad de Coti, es algo que a mí me gusta mucho.

¿Coti es una de tus favoritas para llegar lejos y quien más?

- Me gustan mucho Agustín y Julieta, te diría que son ellos tres.

¿Veremos a Fede en el Gran hermano 2023?

- Yo creo que no y me duele con el corazón decirlo, porque genuinamente me encantaría poder jugar el juego de Gran Hermano, pero creo que se me hace incompatible con mis ambiciones personales. Me gusta hacer muchas cosas todo el tiempo y estar encerrado 4 meses creo que me privaría de todo eso, pero es algo que me gustaría hacer antes de morir así que quien dice algún día...