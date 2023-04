Mano a mano con Ivo Magia, el mago argentino "revelación" de Youtube: "Hay que abrir la mente"

Se llama Ivo Vladimir Lamboglia, nació en Mina Clavero, Córdoba, y desde que tiene uso de razón es un amante de la magia y el ilusionismo. De hecho, es la mente detrás de Ivo Magia, el reconocido artista que cautivó a Youtube. Y no lo decimos nosotros, sino sus más de 4 millones de suscriptores y los numerosos premios que se ganó gracias a su paciencia, virtud y arduo trabajo.

Para ser claros, Ivo fue reconocido en el 2022 con el premio que otorga la plataforma de videos más popular del mundo al "Creador Revelación de Argentina", del año. Esto, claro está, tras alcanzar y superar con creces los cuatro millones de suscriptores y convertirse en el favorito, en su arte, del público. "Crear contenido es algo divertido que nace de querer compartir algo con la gente, en mi caso la magia que es algo que me divierte muchísimo", le cuenta a BigBang.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De visita en la redacción y luego de deleitarnos con un par de trucos, Ivo destacó que la magia le trajo "muchas experiencias y trabajos" en su corta vida, al igual que algunas frustraciones que superó con holgura. "La magia nos gusta a todos, más que nada a los niños que ven películas o fantasías, como las de Disney. Uno ve esas historias mágicas, quiere entrar en es mundo y la magia es la manera más practica de entrar en ese mundo fantasioso. Encontré en la magia eso, que me despierta todos esos sentimientos y los trae a la realidad. Lo que quería hacer era leer las mentes. Como en Crespúsculo. Yo quería eso, pero en la vida real", detalló.

Y continuó: "Entonces me puse a buscar en Youtube ´cómo leer la mente´ y me aparecía un tipo que me explicaba cómo canalizar la mente, centrarte y lo hacía, pero nunca funcionaba. Pero después me salió otro video de un mago, ilusionista, llamado Agustín Tash, que enseñaba trucos de magia simples y fáciles, para promocionar la magia en internet que en ese momento no había mucha. Ahí entré, él hacía un truco de cómo leer la mente, pero con las cartas. Elegía una carta y la adivinaba con el ´poder de la mente´. Lo logro hacer y descubro ese mundo de fantasía, pero en la realidad. Youtube fue mi primer puerta hacia la magia".

Sobre sus inicios, Ivo reveló que de chico tenía "la cajita de magia" típica para hacer trucos, pero después encontró que ese mundo era mucho más práctico en Youtube. "Fue muy autodidacta, viví en un pueblo en Córdoba, en Mina Clavero, donde no había nada más que un cursito u otro. Pero magia no había absolutamente nada y Youtube fue una puerta de acceso para mí. A los 12 arranqué full con la amiga, aprendiendo trucos y a los 13 empecé a trabajar de esto, por hobby. Hacía pequeños shows en la casa de mis amigos, les hablaba a las mamás, a las amigas de mi mamá y me pagaban los shows. Me armé un espectáculo, invertí en la magia, compré productos", destacó.

Desde ahí, explicó, arrancó a trabajar en teatros, eventos municipales y privados. "En las temporadas era donde más se trabajaba ahí, porque en invierno es muy tranquilo, la vida del pueblo. En la temporada es donde vienen los espectáculos, el teatro y el circo. Yo iba, encontraba un hueco donde meterme y desplegaba un poco de mi magia. De paso, laburaba, hacia plata y mientras todos mis amigos se divertían en el río o salían de vacaciones, yo estaba laburando con la magia. pero lo hacía porque quería. En una de esas, con mi mamá -por un quiebre en mi familia, un conflicto familiar- irnos con el circo donde trabajábamos", sumó.

Aquel conflicto familiar fue el puntapié inicial a una carrera basada en ilusiones y trucos. "Nos fuimos de gira por la provincia de Córdoba. Mi mamá limpiaba las casillas, atendía en la boletería y cosas así. A partir de ahí, surgió todo este camino de buscar trabajar de la magia y a la par yo seguía los estudios. En la escuela de Mina Clavero me tiraban abajo. Incluso la misma directora del colegio me decía que no podía vivir de la magia y la preceptora de burlaba de muy mala manera. Era bastante mala. La única Universidad verdadera de magia, que creo que sigue vigente, está en España. No existe nada más y la directora me frustraba, pero no podía contra mí", remarcó, entre risas.

Pero mientras que los docentes cuestionaban su elección de vida, Ivo en ese momento ya estaba viviendo de la magia. "Compraba mi comida y ayudaba a mi mamá. Eso me curtió mucho, aprendí en el escenario y hacía shows toda la semana. Eso me abrió muchísima experiencia, tanto persona, de vida, como la del circo, que es una vida complicada, como profesional. Fue una experiencia interesante, bastante sufrida, pero no fue una buena experiencia personal...el dueño era bastante mala persona. Era aprovechador", contó y advirtió que gracias a un contacto, su mamá comenzó a trabajar en el Circo Rodas. Lo que le permitió a él ser parte del show también.

Según reveló, por un conflicto dentro, lo terminaron echando del primer circo en el que trabajó. "Me echaron porque les contesté un poco mal porque no me gustaba que se abusen de mi, paré todo y me echaron a la calle con 16 años. Estaba en la calle con todas mis cosas, llamé a mi mamá y ella habla con el Rodas, y la gente de ese circo ´me salvó la vida´. El hijo del dueño del Rodas fue a buscarme y caí ahí. Un poco me rescataron. Les quería devolver el favor y empecé a laburar de todo ahí. De electricista, armaba las carpas...laburaba mucho porque me gustaba, pero claro en un momento la magia se perdió. Me metí en el mundo del circo, que nada tenía que ver con la magia", expresó.

Y continuó: "Yo les decía ´miren, yo soy mago´, hasta que un día dijeron ´vamos a ponerlo al pibe en el escenario´. Me lucí, les gustó y ahí empecé a trabajar con la magia dentro del Rodas. De pronto empezamos a hacer giras, vivía solo, tenía 18 años y vivía de lo que me encantaba. Pero por una pelea interna del circo, me tuve que ir. Justo habíamos parado en Mendoza por temporada y me quedé ahí. me alquilé algo, me promocioné con todo lo que aprendí, sobre todo de marketing y publicidad, y surtió efecto. Empezaron a salir contactos, terminé trabajando en un casino muy importante de Mendoza con 19 años, en teatros, bares de la zona y estaba en mi mejor momento, pero llegó marzo del 2020 y me cortó todo".

Pero cuando pasaba por su mejor momento, llegó la pandemia y todo el arduo trabajo se terminó derrumbando en un abrir y cerrar de ojos. "La pandemia fue la peor etapa, muy dura y hasta hoy me duele hablar. me frustré mucho con la magia. Había creado un negocio tan estable en ese momento, que se me destruyó por lo que pasaba, por no poder salir de mi casa. Se cayó como una torre de naipes, una frustración muy grande porque a todo lo que le puse amor, dedicación, esfuerzo y trabajo, en el momento en el que mejor llegué a estar, se derrumbó. Sentí que la magia me abandonó. Si habría tenido un accidente o quebrado una pierna hubiera pasado lo mismo", explicó.

En ese contexto, detalló que se dio cuenta "que necesitaba" de su cuerpo para este trabajo y eso le "abrió la cabeza". Yo no quería trabajar para nadie más en mi vida. Ahí me surgió la idea de hacer videos en Youtube. De chico hacía muchos teléfonos y cuando aprendí a hacer magia, arranqué a hacer videos editados, con música, los subía a Youtube y después los borraba por vergüenza. Después hacía otro mejor y al año, lo volvía a borrar. En el fondo, en mi casa, miraba estrategias de cómo crear una comunicada y hacer crecer mi canal. Al inicio de la pandemia, al inicio del 2021, tenía 300 seguidores y hoy tengo ya más de 4 millones. ¡Una locura!", describió.

Aquellos comienzos no fueron lo próspero que esperaba y que borrada dicho material porque le daba vergüenza. Al menos hasta que se animó a darle una oportunidad a TikTok, la aplicación que cobró gran popularidad durante la pandemia. "Estaba en auge TikTok, así que arranqué por ahí. Me armé todo, grabé unos cinco videos y nunca los subí (risas) ¡Me daba vergüenza! Hasta que me harté. Subía un poco a Instagram y sólo lo veían mi familia o amigos. me hice una cuenta en secreto en TikTok y comencé a subir videos ahí. Me puse Ivo Magia, hacía trucos ante la cámara sin música de fondo y los subía. Empecé a ver la respuesta, había mucha más devolución ahí, la gente era mucho más activa", señaló.

Para Ivo, la ansiedad "es la parte más difícil de hacer contenido, pero llega un monto donde se supera". "Creo que yo estoy en ese proceso porque a veces uno arma algo con tanto esfuerzo, algunos videos son fáciles y otro no, tienen un guion, se graban afuera, y le va mal. Siempre armo shorts, videos de menos de un minuto siempre. Pero un único video te puede tomar un día. Quizás llegás a armar tres en un día si son fáciles. Hay que empezar desde cero, qué hago, ves ideas, tomás notas, analizás, uno absorbe mucho del contenido de los demás, que es lo primordial. Así te das cuenta que está de moda o es tendencia", resaltó.

Lo importante -destacó- es "meterle originalidad" a los videos. "En el tema de la magia, en mi caso es ver a otros magos, buscar de lo que sé que puedo hacer y ver qué sketch combina con tal truco", dijo y, sobre la disputa que hay entre los magos que quieren revelar los trucos y aquellos que se oponen a contar los secretos de cada ilusión, Ivo fue contundente y sentenció: "Hay mucha comunidad mágica que todavía está a la antigua. Hay que abrir la mente porque al final la magia no es real, es un arte y una ilusión. No veo mal que se revelen los trucos, la ciencia también tiene un montón de trucos que si nadie supiera cómo funciona parecería magia".