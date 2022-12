Mano a mano con Julieta Nair Calvo y Pato Etchegoyen, "Ricitos" y "Mamá Osa" en el Gato con botas

Este 5 de enero llega a los cines de todo el país la nueva entrega del Gato con Botas, este amante de la leche, espadachín, valiente y temerario. El actor nominado al Premio de la Academia, Antonio Banderas, regresará a la pantalla grande para prestar una vez más su voz en inglés, y en español, al célebre personaje que tuvo su primera aparición en Shrek y que, a base de carisma, logró independizarse para protagonizar sus propias historias.

En esta nueva película llamada el Gato Con Botas: El Último Deseo, el carismático felino se embarcará en un viaje épico por el Bosque Negro para encontrar la mítica Estrella de los Deseos y restaurar sus "ocho" vidas perdidas. El Gato tendrá que humillarse y pedir ayuda a su antigua compañera y némesis: la cautivadora Kitty Patitas Suaves (voz en español de la locutora y actriz Verónica López Treviño).

En su búsqueda, contarán con la ayuda (en contra de su buen juicio) de un perro callejero, parlanchín e implacablemente alegre llamado "Perrito" (originalidad a marzo) que contará con la voz en Español de Harvey Guillén, actor de la serie What We Do in the Shadows. Juntos, el trío de héroes tendrá que ir un paso adelante de Ricitos de Oro y de la familia del crimen de los tres osos: Mamá Oso, Papá Oso y Bebé Oso.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Nota al lector: Tengo que reconocer que no esperaba para nada esta película. Sin embargo me llevé una grata sorpresa al verla en la pantalla grande. Es que el Gato con botas: El último deseo es una película excelente que reúne varios géneros dentro de la misma y hasta se da el lujo de jugar con la animación con planos locos y de diferentes estilos, lo que hace que sea muy diferente al resto obligándome a dejar atrás la primera entrega. Vale remarcar que aquella no fue de las mejores películas spin-off salidas de la famosa franquicia de Shrek. La película deja excelentes mensajes y tiene la duración perfecta de 90 minutos para dejar a grandes y chicos hipnotizados frente a la pantalla.

En medio de la espera por este gran estreno, BigBang dialogó con las actrices Julieta Nair Calvo y Patricia Etchegoyen que le ponen la voz a los personajes de "Ricitos de Oro" y "Mamá Osa" en el producido por DreamWorks Animation y distribuido por Universal Pictures.

¿Qué esperaban ustedes del papel y como les llego?

- Julieta: Particularmente a mí, me habló mi representante preguntándome si me gustaría hacer un casting de voz para esta gran película. Nunca lo había hecho, así que dije que sí "es un desafío y me encanta". Cuando me dijeron que había quedado me puse muy contenta porque todos conocemos al Gato con Botas y formar parte de una película así, de ésta magnitud, es como comenzar con el pie derecho. Después con el diario del lunes, tanto el doblaje mismo como cuando vi la película fue una sorpresa total y quedé como muy ilusionada de este nuevo mundo que se me apareció.

- Patricia: A mí también me pasó lo mismo. Me convoca mi representante preguntándome si me interesaba, le dije obviamente para hacer un casting. Al principio debo de reconocer que no entendía nada, me pareció dificilísimo y de golpe me bajo como que se abrió un canal nuevo de conexión, comencé a entender y ahí me volví loca. Eso fue en el casting, después pasó un tiempo y dije "bueno no debo haber quedado". Cuando me dijeron que había quedado fue la felicidad total porque me encantó este desafío y al hacerlo también me pasó algo muy fuerte, se me presentó un mundo totalmente diferente de lo que hemos hecho (que hicimos muchas cosas), la verdad es que me encantó y cuando vi la película fui feliz...

¿Es la primera vez que hacen voces de doblaje?, ¿Les costó mucho hacerlo?

- Julieta: Al principio sí, vas pasito a pasito porque no tenés experiencia y te vas dejando guiar mucho. Por suerte también existe la posibilidad de hacer una toma y una retoma hasta que no queda la perfecta no se avanza, entonces eso te va dando una soltura y es difícil justamente porque hay que darle "verdad" a la voz sin decir "hay que hacerlo por arriba porque es un dibujito". Hay que estar y el dibujo tiene unas facciones impresionantes que pareciera que fuese una cara humana 100x100 (incluso los osos también), entonces hay que estar a la altura de todo eso, fue difícil, pero yo lo disfrute muchísimo y ver toda la película con todas las voces ensambladas es un broche de oro.

- Patricia: Me pasó algo parecido, poner hincapié de no caer en estereotipos, ni hacer una voz aniñada ni demasiado falsa, ir a la verdad y hacer una mamá osa; entré por un canal que después todo fluyó. Por suerte no tuvimos que hacerlo neutro, ni tampoco tan argentinizado. En mi caso yo tiraba algunas palabras que me salían orgánicamente y me decían "ay si decilo así" y eso estuvo bueno, una muy buena comunión entre todas las partes.

¿De sus personajes, cambiarían algo?

- Julieta: Para mí el personaje está perfecto como está, yo no soy autora ni escritora entonces lo sé, pero yo lo veo y me parece que tiene un recorrido el personaje muy lindo, al menos hablo del mío y el tuyo también (Patricia), tienen una relación hermosa, pero mi personaje tiene un quiebre muy lindo en un momento que también está bueno ese mensaje. Es lo que decimos: esta película tiene muchos mensajes hermosos no solo para los chicos, sino para la familia entera y (Ricitos) tiene uno de esos mensajes de poner en foco dónde está lo importante, en volver al corazón, los vínculos verdaderos y no quedarse tanto en él afuera en lo que sería hoy las redes sociales y volver al corazón, ese es un mensaje hermoso.

- Patricia: Si, yo no sé si te respondo lo que me preguntaste, pero te quería comentar, es que me acordé escuchándola a ella (Julieta), yo creo que a los actores siempre le llegan los personajes por algo en el momento. Yo soy una convencida de eso. No es casual que a mí me toque ser madre Ricitos, que es adolescente y en este momento mi hija está saliendo de la adolescencia gracias a Dios. Pero lo que hace mi personaje es tal cual lo que tiene que hacer una madre (para mí) cuando transita la adolescencia es soltar, pero estar y eso es lo que hace todo el tiempo mamá osa, suelta pero vigila y en determinado momento está dispuesta a soltar aunque que no sepa que va a pasar. Eso me ratifico lo que yo vengo viviendo como madre de una adolescente, lo cual es muy difícil y es lo que le pasa a mamá osa y creeme que a mí me atravesó este personaje.

¿Están de acuerdo con los mensajes de la película?

- Patricia: por supuesto que estoy de acuerdo, es muy difícil con respecto al temor como padre qué a veces nos proporciona los hijos, de dejarlos ser darle libertad pero a su vez tienes que vigilarlo y hay mucho peligro en él afuera, pero sí me parece acertadísimo como mensaje.

- Julieta: Si, para Ricitos también lo mismo es como prueba y error, ella es joven está aprendiendo y a veces se pierde un poquito en el mundo exterior, pero cuando conecta con el té suelto pero te vigilo es cuando conecta con la mamá algo pasa en su corazón.