Mano a mano con las protagonistas de Express, la oscura serie que aborda la trama de los "secuestros"

Tras el éxito de la primera temporada vuelve la serie que está marcando tendencia en las plataformas de streaming: "Express 2", llega esta segunda entrega donde vamos a ver mucha más acción, tensión y drama. Para quienes no vieron la primera temporada, aquí les va un resumen: Todos recordarán la época donde sólo se hablaba en los noticieros sobre los secuestros express, allá por el año 2000.

Lógicamente, esto no solo pasó en Argentina y, de hecho, este modus operandi criminal se convirtió en el telón de fondo de Express, primera serie española de Lionsgate+ creada por Iván Escobar (Vis a Vis). La serie narra la historia de una psicóloga criminalista que sobrevive a un secuestro que cambia el destino de su vida. Mientras continúa lidiando con los traumas de la terrible experiencia, decide formar un equipo para enfrentar esta clase de delitos.

En la segunda temporada, Bárbara (Civantos) descubrirá que los secuestros exprés que le han encargado resolver, tan solo son la punta del iceberg de una industria construida y sostenida sobre el miedo; y que la compañía que los emplea, Zentral Risk, es el actor principal de este sistema de corrupción de largo alcance y dominante que seguirá poniendo en peligro la vida de su familia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, no todo es lo que parece, ya que Bárbara encuentra esperanza en la relación con el nuevo comisario (Alejo Sauras), y el Equipo Exprés crece con un nuevo miembro: Asia (Laura Laprida), que tiene un oscuro y extraño pasado. Además de Civantos, Sauras y Laprida, regresan al reparto Kiti Mánver (Todo por la pasta), Vicente Romero (Malaka), Loreto Mauleón (Patria), Esteban Meloni (Los Internacionales), Alba Planas (SKAM) y Omar Banana (Veneno).

También tomarán sus papeles Bernardo Flores (Pasión de gavilanes) y las jóvenes actrices, Carmen Daza y Manuela Rojas. Producida por THE MEDIAPRO STUDIO, la serie de ocho episodios de una hora de duración se estrenará en LIONSGATE+ el viernes 20 de enero de 2023, seguida de un nuevo episodio por semana. BigBang dialogó con sus protagonistas, Maggie Civantos y Kiti Mánver, las cuales revelaron cómo fue encarar estos dramáticos personajes.

¿Qué me cuentan de sus personajes en esta segunda temporada?

-Maggie: De Bárbara lo que puedo contar es que esta temporada va a intentar superarse en algunos aspectos, pero es lo de siempre "hablar sin hablar" sin hacer spoilers. Hay algo que el espectador va a ser cómplice toda la temporada, pero ella (Bárbara) va a ser muy ajena, por un lado va a tener mucha tensión que la propia serie por la trama va a ir generando, pero el espectador va a ser cómplice de esto y hay un secreto que ella realmente no descubrirá hasta el final. Es muy interesante porque esa tensión la va a ir viviendo el espectador y ella de alguna forma lo vive desde otro lugar.

Por un lado vemos a una Bárbara que una vez más se le presentan muchos dilemas morales, pero intenta superarlo, lo hace por la familia (no lo puedo decir) pero pasa por algunos aspectos y veremos como le sale, pero de alguna manera vemos una mujer una vez más que intenta superarse porque lo hace por amor de su familia y creo que esta temporada también tiene mucha acción, mucha tensión, pero una tensión psicológica para todos los personajes, pero en especial para Bárbara.

- Kiti: La señora Ortega, comentaba antes que cuando yo hice la primera temporada, yo he hecho una que otra villana en mi profesión, pero creo que el nivel de la Sra. Ortega es insuperable y cuando ha venido esta segunda parte y leía los guiones me quedaba asombrada y decía "en qué cabeza" con qué capacidad de seguir maquinando maldades que para ella no son maldades, ya que en su cabeza es normal.

Ella considera el poder como algo que está ahí y que hay que tomarlo, da igual lo que hagas para conseguirlo. Ella no parece que tenga miedo, si esta alerta de ciertas cosas, pero son de esas personas que yo les llamo psicópatas directamente que tiene esa capacidad de maquinar maldades para los demás, pero de los cuales ellos consiguen más poder que en definitiva es lo que quieren.

La verdad es que me han sorprendido los guiones por esa capacidad de los guionistas de cómo inventar, de cómo ponerse en la cabeza de esos personajes para idear todas esas tramas

¿Con qué se quedan de su personaje y que sacarían? ¿Qué les gusta o no les gusta?

-Maggie:A mí de Bárbara, creo que a veces debería de escuchar un poco más no ser tan testaruda, dejarse aconsejar, pero a la vez esto mismo creo que la hace una mujer muy valiente porque se enfrenta a los miedos y quizás esa rabia la hace avanzar, pero como todo es un arma de doble filo, pero es muy interesante y lo vemos en esta temporada de cómo la rabia la impulsa hacer cosas.

Pasa que al final hay un poco de desmadre ya en el último capítulo que la rabia se apodera de ella y empieza a no pensar, esto es bonito de ver especialmente porque lo que caracteriza a este personaje siempre ha sido una mujer racional, pasional y en la segunda temporada vemos que hay mucho descontrol precisamente por la rabia que tiene acumulada que precisamente la Sra. Ortega tiene bastante responsabilidad de esto.

- Kiti: A mí en general no me gusta nada la Sra. Ortega, pero si me gusta hacer villanas porque te metés en un mundo que cuando te sientes estupenda, indica en ti y ve la posibilidad que puedas tener también esa dimensión de maldad y me gustaría que en la realidad que a los personajes que son con ese grado de psicopatía tan potente como la Sra. Ortega habría sorpresas como las que tiene la Sra. Ortega (hay que ver la forma de hablar para no decir nada) para esta segunda temporada

¿Maggie sos consciente de que en Argentina tienes un Fandom increíble?

Maggie: Muchas gracias, siempre muy agradecida con Argentina y soy consciente, ojalá esté por ahí muy pronto.

¿Cuándo vamos a poder ver esta nueva temporada de Express?

Kite: Si el 20 de enero que yo estaré en el Sandals festival film porque estrenan una película mía, dirigida por Patricia Ortega que la han seleccionado para el festival de cine de Sandals, así que no podré estar aquí viéndola.