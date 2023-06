Mano a mano con los hermanos Salamanca de “Breaking Bad”: "Nos encantó el choripán...¡Es delicioso!"

Luis y Danny Moncada le deben, tal vez, su pico de popularidad a sus papeles en “Better Call Saul” y “Breaking Bad”, esta última considerada la mejor serie en la historia de las plataformas por streaming. Allí interpretaron a Leonel y Marco Salamanca (conocidos como los primos Salamanca o simplemente los Primos), dos hermanos gemelos que trabajaban como sicarios para el Cartel Juárez

A pesar de su aspecto austero y su interacción prácticamente no verbal, se trataban de unos temibles asesinos que mataban sin dudar y sin manifestar una pizca de emoción alguna. Todo lo contrario a lo que realmente son estos actores nacidos en Honduras hace ya 45 años. Los intimidantes personajes de los hermanos Moncada hicieron su primera aparición en la serie original de AMC en México, vistiendo trajes de piel de tiburón y botas puntiagudas de vaquero con cráneos de plata en las puntas. Desde entonces, la muerte fue su sello. Pero los que pocos saben es que estos talentosos actores que estuvieron firmando autógrafos en la última Argentina Comic-Con estuvieron realmente tras las rejas.

Como dice el viejo refrán "cuando la realidad supera la ficción". Y es que los hermanos Moncada pasaron por la cárcel cumpliendo una condena entre los 19 y los 26 años, antes de trabajar junto a los protagonistas Bryan Cranston y Aaron Paul. Ellos reconocieron que poco tiempo después de llegar a Los Ángeles se unieron a una pandilla cuando eran adolescentes en 1991, para evitar el bullying por no saber hablar inglés en un país que no entiende de respeto a otras nacionalidades. Luis, de 45 años, fue el primero en unirse a una pandilla cuando solo tenía 20 años. Danny también se sumó a la banda y junto a su hermano cometieron múltiples delitos que los llevaron a la cárcel.

Una vez ya recuperada su libertad, Luis y Danny decidieron buscar trabajos más honrados: el primero se convirtió en guardaespaldas en Hollywood; y más tarde ambos -si bien Danny nunca antes había estado frente a una cámara- audicionaron presentando una improvisación hablada en español y dos días después, los llamaron para interpretar sus papeles en la icónica serie Breaking Bad. "Fue un honor gigantesco (ser parte de Breaking Bad), es como que nos ganamos la lotería, ¿no?. Porque fue Breaking Bad y Better Call Saul, las dos mejores historias del mundo. Es un honor y una suerte que tuvimos", explicó Luis, en diálogo con BigBang.

Mientras que Danny le hizo honor a su condición de mellizo y coincidió con su hermano: "Fue un gran orgullo". Consultados sobre lo difícil que fue interpretar a dos personajes que hacían de todo, pero mudos, Danny remarcó que para Vince Gilligan, guionista, director y productor estadounidense; el creador de la aclamada serie televisiva Breaking Bad, "menos era más". "Lo mejor siempre es eso, como decís muy bien", destacó Luis y agregó: "Pero creo que la parte más divertida de cualquier serie, es ser el villano, porque el villano siempre tiene que hacer todo lo divertido, le disparamos a medio mundo, matamos a medio mundo y hacemos lo que queremos; aquí nadie nos dice nada".

Sobre su breve paso por la Argentina (visitaron el Monumental, visitaron el Obelisco y otros puntos turísticos de la ciudad de Buenos Aires; y posaron con la "10" de Lionel Messi) detallaron que no tuvieron mucho tiempo para disfrutar de las delicias que puede ofrecerles este suelo. "Ayer llegamos a la Argentina. Si, comimos carne, pero fue en el hotel, no hemos hecho nada. Mira, llegamos aquí ayer a las las nueve y media, y a las once teníamos que estar aquí (por la Comic-Con), solo y llegamos al hotel nos rapamos, nos bañamos y nos vinimos aquí. No hemos hecho nada, pero probamos una linda carne de argentina. ¿ cómo se llama? Chorizo algo así, choripán creo que era. ¡Es delicioso!", sostuvo Luis.

Además, aclaró que el famoso choripán de la Costanera "estuvo muy bien" y hasta suplicó poder visitar algún que otro lugar antes de abandonar Buenos Aires.. "Ojalá que podamos ir a algún lugar", manifestó. " Ahorita estamos hablando y trabajé en un juego, si hay algunos que juegan o juegos de computadoras, uno que se llama SCAM, tienen un DMC que salgo yo con el hacha y toda la acción ahí. Se llama SCAM ahí voy a jugar yo y si los veo les voy a dar en la…No me vayan a matar eh, porque se donde viven", sumó el actor sobre los proyectos que vienen de acá en adelante y definió al público argentino como "el mejor de todos sin dudas".

Finalmente, explicó que la Argentina Comic-Con fue la primera convención de este estilo a la que fueron invitados para hablar completamente en español y no en inglés. "Sabes que es o mejor, esto es una de esas cosas que esta es la primera Comic Con que hemos hecho en español, o sea, es la primera. nunca. ¿Qué está pasando? Porque no nos invitan en español. ¿Qué qué qué qué qué traen? ¿Ah? nos han invitado a Irlanda, a Dubai, en Estados Unidos, por todos lados, hasta en Canadá, pero nosotros somos hondureños ,somos latinos y nunca nos habían invitado a una Comic Con en español. Si Argentina nos vuelve a invitar, cuando ellos quieran venimos, porque han sido una belleza. Pero, como tú dices, si nos invitan a otra Comic con que sea en Chile, Perú, Colombia con mucho gusto venimos, porque es nuestra gente", concluyó Luis, con una presencia y confianza exorbitante.

Brayan Cranston, protagonista de la serie con el papel de Walter White, fue el directo que los dirigió desde la primera a la tercera temporada viendo algo más en ellos que simples mafiosos: “La vida de estos chicos pudo haber tomado un camino diferente y la industria de alguna manera, les mostró un camino alternativo y ellos supieron tomarlo”.

Algo para destacar es que los actores hondureños hicieron presencia en un stand los 3 dias que dura la convención de la Argentina Comic-Con y en dicho stand, disfrutaron de sus fanáticos, se tomaron fotos con ellos, firmaron posters e hicieron toda clase de videos. Claro está, todo eso tuvo un precio: la foto -que se tomaba con el celular de cada persona- costaba $7.000, el autógrafo $2.500, y el combo de ambos salía $9.000.