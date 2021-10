Mano a mano con Lula, la cantante en ascenso: su música, el bullying y la enfermedad que casi la deja "muda"

Ludmila Celeste Álvarez, más conocida como “LULA”, es oriunda de la ciudad de Quilmes y desde muy chica siempre soñó con triunfar en la música a pesar de los difíciles y muy duros obstáculos que la vida le fue poniendo en el camino. De hecho, fue a los 7 años cuando descubrió su pasión por el canto y, con el apoyo de sus padres, comenzó a estudiar en el conservatorio de música Bellas Artes de Quilmes, donde no solo se profesionalizó en el canto sino también como pianista y guitarrista.

Pero además de sufrir bullying desde muy chica por su aspecto de parte de sus compañeros de colegio y de los chicos de su barrio, la vida le puso otro obstáculo: le diagnosticaron problemas en las cuerdas vocales que le impidieron cantar y pusieron su sueño en jaque. "Lo que yo tenía eran nódulos vocales que se convirtieron en Hiatus laríngeo", detalló la joven en diálogo con BigBang.

Se trata de una condición por la cual las cuerdas vocales no lograban acercarse lo suficiente a la línea media produciendo una voz soplada con escape de aire. "Esto provocaba que las cuerdas no terminaran de cerrar y al vibrar se escapaba aire. Esto fue empeorando y en esa época, me lo diagnosticaron a los 10 años, y ya estaba en el conservatorio de música y como materia principal tenía que cantar", relató.

Como consecuencia de esta enfermedad, Lula tuvo que someterse a un duro tratamiento que duró casi una década, ya que la otra opción -la más dramática y que podía terminar con alterarle la voz por completo- era pasar por cirugía. "Todo esto me chocó, era crónico y no me dejaba cantar como los demás. Empeoró hasta el punto de que casi me quedé muda. Me encontré con la decisión de darlo todo para curarme o apostar todo a este sueño", explicó.

Según relató, los profesionales médicos que la atendieron le dieron como opciones someterse a un prolongado tratamiento para mejorar sus cuerdas vocales o someterse a una operación que podía tener como consecuencia que no pudiera volver a cantar en toda su vida. "Era dejar de cantar y no arriesgar la voz o luchar por mi sueño. Yo soy una persona muy charlatana, pero tomé la decisión de ir por lo que más amo. ¡Que fue cantar!", afirmó.

Tras casi 7 años de tratamiento pudo salir adelante y hasta el día de hoy agradece que su evolución clínica le permita compartir con el mundo su hermosa voz. Estos hechos marcaron mucho su historia: la hicieron más fuerte y la enfocaron en el camino de la conquista de sus sueños. "Me sometí a un tratamiento fijo para evitar operarme y acá estoy", cuenta en medio del estreno su primer single “YO SOY DE BARRIO”, acompañado de un videoclip grabado en un club de box.

Sin ir más lejos, este año firmó su primer contrato discográfico con la compañía Magenta Discos, mientras continúa perfeccionándose en su otra vocación: estudia la carrera de medicina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. "Ser estudiante de Medicina es otra de mis pasiones y la verdad que me va bastante bien (risas). Soy muy nerd, me gusta estudiar y me organizo bien con eso", destacó.

La entrevista completa a Lula RKT

"Soy de barrio" habla de una boxeadora que pelea contra las adversidades....¿Está relacionado a tu historia?

- Esto habla en parte y en parte. No te puedo decir que habla completamente de mi vida, pero si que habla que la adversidad es parte de la vida y lo llevamos al video de una boxeadora que lucha contra la pobreza y los problemas del barrio. La canción habla de la superación personal, la que tuve yo al superar mi enfermedad de las cuerdas vocales o la que puede llegar a tener otra persona.

¿Por qué te inclinaste por los géneros urbanos (rap, Rkt, reggaetón, trap)?

- Es un género que particularmente me gusta muchísimo. Desde chica me gusta bailarlo, cantarlo y escuchar a otros artistas. Actualmente, el público joven, y me incluyo, nos estamos criando a base del género urbano. Siempre me gustó y si bien a nivel de géneros musicales me gustan todos, dedicarme este género me abrió sus puertas. Me siento cómoda, yo misma cantando esta clase de música. Me encanta Cazzu (Julieta Emilia Cazzuchelli), la amo. Es una mina que me guió mucho en la música urbana. Es una artista joven, pero su historia me marcó al igual que su música. Me encantaría hacer un tema con ella o con María Becerra.

¿Cómo surgió esta pasión por la música?

- En mi familia siempre se tocaron instrumentos. La típica de los domingos donde el tío sacaba la guitarra y todos cantábamos. Siempre estuve en contacto con los instrumentos y a los 7 u 8 años le dije a mis papás que quería tocar el piano. De ahí pase al conservatorio donde aprendí de mis compañeros a tocar la guitarra. En algún momento, entre hora y hora, me enseñaron a tocar la guitarra. Hay materias donde si o si tenés que engancharte con otro instrumento. Sé tocar un poco de violín también.

A pesar de que tu deseo era cantar, te diagnosticaron problemas en las cuerdas vocales de muy joven..¿Qué fue lo que tenías y cómo fue todo ese proceso hasta lograr sanar?

- Lo que yo tenía eran nódulos vocales que se convirtieron en Hiatus laríngeo, que provocaba que las cuerdas no terminaran de cerrar y al vibrar se escapaba aire. Esto fue empeorando y en esa época, me lo diagnosticaron a los 10 años, estaba en el conservatorio de música y como materia principal tenía que cantar. Me chocó, era crónico y no me dejaba cantar como los demás. ¡Empeoró hasta el punto de que casi me quedé muda!.

Me encontré con la decisión de darlo todo para curarme y darlo todo por este sueño. Era dejar de cantar y no arriesgar la voz o luchar por mi sueño. Yo soy una persona muy charlatana, pero tomé la decisión de ir por lo que más amo: ¡Que fue cantar! Me sometí a un tratamiento, que duró siete largos años, para evitar operarme.

Leí que de chica sufriste bulliying... ¿Qué consejo le podes dar a todos aquellos que te tocó atravesar lo mismo que a vos?

- Me hacían bulliying por mi color de piel, no sé por qué. Me decían negrita y me molestaban mucho. En mi barrio era la única mujer y cuando salía a jugar, estaba sola entre 15 varones, y tenía que enfrentarme a las burlas y los maltratos de ellos. Me refugié en la música porque participaba mucho de los actos musicales en el colegio y en la iglesia. Después de eso, me llamaban antes de cursar para ensayar y eso les molestaba a mis compañeros. Un consejo que le puedo dar sería que hay que aprender a apoyarse a uno mismo. Hasta el que más te ama puede llegar a desconfiar un poquito de vos y de tus capacidades. Por eso, la confianza en uno mismo es fundamental: sé lo que soy y de lo que soy capaz.

¿Cómo estás tras haber firmado tu primer contrato discográfico?

- Fue larga la llegada del contrato por mi edad, tenía 17 y tenía que cumplir los 18. Pero durante todo ese proceso anterior y post a firmar el contrato absorbí todo como una esponja. Aprendí muchísimo en estos meses. A pesar de que estoy inmersa en la música desde muy chica, la industria es un mundo nuevo. Grabar y manejarse con personas que saben tanto es un mundo nuevo. Salís perdiendo si optas por no aprender y agrandarte desde el comienzo. Subirse al pony es lo peor que podés hacer apenas comenzar la carrera. Aparte de la música soy estudiante de medicina, que es otra de mis pasiones, y la verdad que me va bastante bien. Soy muy nerd, me gusta estudiar y me organizo bien con eso. De muy chica la única persona que me decía Lula era mi papá. Una vez estábamos en el estudio con mi productora buscando una derivación de mi nombre y le conté que mi papá siempre me decía Lula. Le conté, le gustó y de ahí surgió mi nombre artístico.