Mano a mano con Nicole Ferri, la vedette trans que desembarcó en avenida Corrientes

Dueña de una belleza absoluta y una sensualidad explícita, Nicole Ferri empezó su carrera luego de ser finalista de “Miss Trans Argentina 2013” y reina de la “Vendimia 2016”. Con un bronceado perfecto y con algunos aires de estrella que la caracterizan, la bailarina cuenta que ama la actuación y el modelaje. Claro que la fama no le llegó pronto. Luchó mucho y ahora brilla en el Teatro Premier donde es la primera vedette del espectáculo “El virus no tiene corona”.

Lejos de su nordeste natal, Ferri impactó en varios ámbitos del mundo del espectáculo. Por eso, sueña con alcanzar la popularidad de otra chaqueña como Flor de la V. Lo cierto es que su carrera va paso a paso. El virus no tiene corona se convirtió en la primera revista de teatro más famosa de la región litoral y su arrollador éxito con el público la consagró como la más exitosa propuesta de espectáculo multimedia.

El colorido y brillo del carnaval correntino se apodera del escenario para fusionarse con la riqueza del chamamé y la danza folclórica chaqueña, ofreciendo un despliegue único de identidad netamente regional que transportan al espectador hacia las identidades más profundas de la región.

La presentación del mega show teatral llegó a calle Corrientes con una exitosa propuesta de espectáculo el viernes 21 de abril en el Teatro Premier (Av. Corrientes 1565). Originalidad y humor con una interesante y divertida dosis de autenticidad regional. Stand up, danza del litoral, música en vivo y un gran elenco hacen que esta obra venga cosechando aplausos por toda la provincia de Chaco y Corrientes. Las funciones que quedan son 28 y 29 de abril.

-¿Cómo describís la revista en la que trabajás?

-La verdad que esto es algo muy nuevo para todos nosotros, para la gente de Chaco y de Corrientes. Estamos muy contentos de poder llegar acá a calle Corrientes con semejante obra, con más de 30 artistas en escena, estamos súper contentos de mostrar un poco lo que es la cultura de allá y poder disfrutar de estar en el teatro Premier, llegar hasta acá y esperemos podamos llegar a mucho más, así que súper contenta.

-¿Cómo es ser la primera vedette del show?

-La realidad es que somos muchas chicas las que estamos arriba, también hay para todo público, para mujeres y hombres con cuerpos voluptuosos, pero bueno apoyar desde mi lugar de trans que si bien tenemos influencia de los 90 como Cris Miró, que fue la primera trans con una gran historia; para mí estar hoy y poder representar desde mi lugar a la comunidad creo que ya es un montón, así que muy feliz.

-¿Cómo fue el recibimiento de la revista en el Chaco?

-Bien, nunca trabajé en el Chaco porque me vine a vivir acá hace muchos años y era algo nuevo para mí también y era decir: ¿Qué va decir la gente? ¿Qué va pensar?, pero lo tomaron muy bien, siendo que esto te recuerdo que sigue avanzando de a poquito, es una lucha poder estar en el teatro de revista. Da intriga saber que va decir la gente, que va pensar y la verdad es que lo tomaron muy bien a la gente le encanta, disfruta muchísimo del show.

-Dijiste que vivís hace muchos años en Buenos Aires. ¿Cómo fueron tus comienzos?

-Me vine acá a Buenos Aires hace 10 años justamente porque eran otros tiempos. Todo cuesta, yo sabía que si estaba en Chaco me iba a costar todo mucho más y me vine para acá en busca de mi carrera, de lo que a mí me gustaba que era ser modelo y la actuación. Así que comencé a trabajar con agencias de modelos y hasta hice un documental para Canal Encuentro en la TV Pública.

-¿Y después?

-En el 2013 me presente en Miss Trans Argentina y fui primera finalista. Después me presenté en el 2016 en la vendimia para todos y ahí quedé reina.

-¿Sigue siendo difícil para vos conseguir el trabajo deseado por tu género?

-Sí, yo creo que si al igual que para todas, hoy por suerte está un poco más abierto, hay más posibilidades hoy las chicas por suerte. Igual hay que reconocer que fuimos mucho tiempo marginadas.

-¿Sigue habiendo mucha diferencia entre Buenos Aires y Chaco con respecto a inclusividad con las personas trans y el colectivo LGTBIQ+?

-Si, acá es mucho más abierto, en el Chaco la gente es mucho más conservadora, es más estructurada, más cerrada, pero creo que vamos avanzando, no es fácil venirse sola.

Cuestionario Soñando

-¿Qué poder tendrías y por qué?

- Ser invisible, porque podría hacer muchas cosas, desaparecer de un lugar.

-¿Actriz Favorita?

- Julia Roberts.

-¿Actor favorito?

-No tengo, pero Darín podría ser.

-¿Tenés algún ídolo o ídola?

-Yo, por todo lo que me costó, me cuesta y me sigue costando, pero le voy a dar este lugar a Cris Miró que fue la que nos abrió el camino a muchas, que mejor que ella para recordarla en este momento.

-¿Comida favorita?

-Así como me ves, vengo del Chaco y me encanta mucho el locro. Me gusta mucho cocinar, no soy una gran chef, pero me defiendo, me sale muy bien el guiso, me gustan mucho las pastas con salsa.

-¿Película Favorita?

-Mujer Bonita.