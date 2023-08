Mano a mano con “Peipper”, el príncipe del turreo "bendecido" por Lit Killah

El "turreo" sigue más vigente que nunca y eso se debe a que sus exponentes -Duki, Emilia, Nicki Nicole, Lali, Tiago PZK y Bizarrap son solo algunos de ellos- siguen creciendo a medida que pasa el tiempo. El turreo nace de la influencia de varios estilos musicales autóctonos, que se unen en unos sonidos que dan valor a la cultura urbana de un país y a la música que se mueve por las calles. Pero quién mejor para explicarlo que su “príncipe”, “Peipper”.

Lautaro Julián Del Negro Bizzotto tiene 20 años y es conocido popularmente como “Peipper”. Desde los 13 años, este joven amante del trap viene desplegando su talento: compitió en las plazas y demostró de lo que está hecho en la calle, para luego dar el gran salto al gran escenario musical. “Iba a todas las plazas, iba a Devoto, hasta La Plata solo”, le contó el músico a BigBang.

Indudablemente su escuela fueron las avenidas, los bulevares, las ramblas y las rondas. Para él fue un momento de búsqueda musical: “Estaba muy piola, fue la mejor etapa”, sostuvo. Con el paso del tiempo, gracias a su esfuerzo y perseverancia, conoció a un productor musical que lo ayudó a grabar su primer tema en un estudio y desde ese momento, su carrera no dejó de crecer a pasos agigantados.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Incluso, se cruzó con artistas que ya venían alzando la voz en el mundo del RKT como Mauro Román Monzón Herrera (Lit Killah), a quien el "Príncipe" recuerda como un momento único donde la sinceridad fue clave. “Un día conocí a Mauro y me dijo: amigo mirá, yo soy un cualquier cosa, y mírame a mi, me sale, yo puedo hacerlo, si yo pude, vos podés”, le detalló Peipper a este portal.

Y así sucedió, ya que actualmente la está rompiendo en la escena actual junto al DJ productor Alan Gómez, quien lo invitó a grabar y a pertenecer a su proyecto más exitoso: las “Mission”. Con este lanzamiento logró entrar a los sonidos musicales del momento. Sin olvidar sus raíces Peipper resaltó que sigue viviendo en el mismo barrio de siempre, pero ahora solo, un poco más alejado de su familia, pero siempre teniéndolos presentes: “Vengo de Villa Bosch, ese es mi barriecito hermoso. Ahora me mudé solo, pero sigo en el barrio. no me puedo ir de mi barrio porque está todo ahí, tengo a todos. Aparte las raíces, no me puedo olvidar nunca de eso”, aclaró.

La entrevista completa a Peipper

¿Cómo llegaste a ser lo que sos hoy en día' ¿Cómo empezaste con tu carrera musical?

- Bueno, primero que nada muchas gracias por recibirme y gracias a toda la gente. Y nada, yo arranqué, Siempre me gustó eso de la música, yo tocaba la trompeta, tocaba el piano en la murga, pero nunca me animaba a rapear, ¿viste? a mí me gustaba mucho rapear, cantar, escribir canciones, pero no me animaba, era como.. imposible. Pero un día conocí a Mauro, Lit Killah, y me dijo: "Amigo mirá, yo soy un cualquier cosa, y mírame a mi, me sale, yo puedo hacerlo, si yo pude, vos podés". Y cuando me dijo eso le dije: "Tenés razón". Empecé a ir a competencias de lunes a lunes.

¿En las plazas hacían las competencias? ¿no?

- Sí, iba a todas las plazas. Iba a Devoto... hasta La Plata me iba. Me iba en tren, solo tenía 13 o 14 años y me subía ahí al tren, me iba con un grupito, nos íbamos. Pero estaba muy piola, fue la mejor etapa.

Esa etapa que vos decís que es la mejor para vos, ¿fue la que hoy en día te hace el artista que sos?

- No, yo creo que para hacer lo que soy hoy fue como un trabajo de todo. Absorber de todos lados y mantenerme en esa forma de trabajar constante. Pero sí o sí, si no arrancaba, creo que en las competencias, nunca iba a arrancar. Así que lo de la competencia fue como el primer paso, fue fundamental.

¿Cuándo fue tu primera oportunidad?

- Bueno, un día estaba en el estudio de Panther Music y le digo al dueño: "Yo quiero grabar un tema". No me importaba que me dijera que no, yo lo quería grabar. Y había buenos artistas, estaba en ese tiempo el Lurra recién comenzando, el Mesa, el Peke, estaba Lit Killah... había un montón.

Entonces le digo: "Yo quiero grabar, yo quiero grabar más”, no me importaba. Los pibes estaban hace una banda y yo estaba recién arrancando, pero estaba. "Bueno, vas a grabar", me dijo. Me agarró, me metió en el estudio, todo tembloroso yo, me temblaba toda la voz, no podía ni cantar. Y ahí empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir, fue como que dejé las competencias un poco de lado porque me gustó más escribir, no me gustaba tanto bardearme con la otra persona. O sea, me gustaba porque yo tenía mucho material, pero no me gustaba porque era como si yo me sentía que lo estaba lastimando ya. Entonces, empecé a componer y cuando encontré ese mundo dije: "¡Ah, es por acá!" .

¿De dónde venís? ¿De qué barrio sos?

- Vengo de Villa Bosch, ese es mi barrio hermoso. Me crie toda la vida ahí. Después mis viejos se separaron, pero seguían en... Por ejemplo, mi mamá estaba acá y mi viejo cerca. Siempre estuve en el barrio. Y ahora me mudé solo, pero sigo en el barrio. No me puedo ir de mi barrio porque está todo ahí, tengo a todos. Aparte las raíces, no me puedo olvidar nunca de eso.

¿Qué se viene?

- Bueno, el temita nuevo que salió hace cinco días se titula “Diablita” lo sacamos con Locura Mix, lo pueden encontrar en mi canal y en todas las plataformas digitales y nada ¿puedo decir el próximo cómo se llama? ; no me dejan, me retan pero bueno se viene un temita próximo, estén atentos pero ahora vacílense “Diablita”, que está bien piola, disfrútenlo al máximo.

¿Podemos decir entonces si se viene algo para cantar en vivo?

- Se puede, ahí, se viene alguito muy bueno, solo eso puedo decir, por las dudas.

¿Con cuál artista te gustaría cantar?

- Yo ya estuve colaborando ahí con varios artistas que están a un nivel full, que yo antes los escuchaba y ahora que haya podido colaborar fue como un sueño. Pero nada, lo que sí me gustaría es que nos juntemos con un brasilero y eso es lo que quiero que se vengan, juntes internacionales. Si Dios quiere, todos los próximos feats que sean ahí con gente de alto level.

¿De Argentina con cuál te gustaría?

- Tenemos... Por ahora sí tenemos, tenemos varios remixes. Tenemos con... ¿Puedo decir? No puedo decir nada. Pero bueno, tenemos con uruguayos, argentinos también. Tenemos, bueno, un tema que ya salió, que después lo van a escuchar con el Santi, con el Salas que salió hace un montón. La gente no conoce mucho ese tema, pero es muy piola.

¿Estas para un Movistar Arena?

- Me encantaría, la verdad, sería lo mejor.

¿Se puede decir que sos el rey del RKT?

- Ese para mí es Luis Miguel, yo soy el príncipe del RKT. Muchísimas gracias a toda la gente por el apoyo y el cariño que me dan. Estoy muy contento y agradecido con todos. Y nada, vayan a escuchar a "Diablita", vayan a apretar un oído y vayan a hacer el challenge. Los quiero.